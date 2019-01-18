Разработана криптовалюта - «убийца» биткоина

Новая криптовалюта Unit-e , созданная североамериканскими исследователями, работает быстрее Bitcoin в несколько тысяч раз. Разработчики биткоина готовят ответные меры по повышению скорости работы сети.

Североамериканская криптовалюта

Группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT), Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли разработали новую криптовалюту под рабочим названием Unit-e. Проект профинансирован некоммерческой организацией Distributed Technology Research (DTR), в которую входят представители семи основных университетов США, и это стало первой ее инициативой, пишет Bloomberg. Также поддержку в развитии проекта оказывал инвестиционный блокчейн-фонд Pantera Capital.

Лучше, чем биткоин

Виртуальная валюта Unit-e сумела превзойти Bitcoin, Etherium и другие актуальные токены, хотя пока и не в плане стоимости. Разработчики проекта сумели решить задачу с высокой скоростью работы системы: сеть Unit-e может обрабатывать до 10 тыс. транзакций в секунду.

Для сравнения, сеть биткоина обрабатывает 7 транзакций в секунду, что делает ее одной из самых медленных в своем сегменте, а Etherium может разгоняться до 30 транзакций за тот же отрезок времени. Другими словами, по скорости работы актуальные криптовалюты сильно уступают традиционным платежным системам: та же Visa, к примеру, может работать с 1700 транзакциями в секунду.

Bitcoin - пока еще самая крупная мировая криптовалюта

С другой стороны, медленная скорость работы именно биткоина – результат изначально заложенных в систему технологических особенностей, в том числе и ограничений на максимальный размер и скорость создания новых блоков.

Информация в открытом доступе

Авторы проекта Unit-e, решившие проблему масштабируемости, приняли решение раскрыть всю информацию, накопленную ими в процессе разработки своей виртуальной валюты. Сведения содержат рекомендации по улучшению криптовалютных сетей, и их официально можно использовать для усовершенствования актуальных криптовалют.

Реакция криптосообщества

Игроки криптовалютного рынка понимают, что вопрос наращивания скорости масштабируемости сетей стоит очень остро. Пока неизвестно, планируют ли они брать во внимание рекомендации разработчиков Unit-e, но определенные меры по повышению пропускной способности сетей уже принимаются.

Для биткоина в 2018 г. был разработан протокол Lightning Network, убирающий необходимость сохранения в блокчейне информации о каждой транзакции. Алгоритм был успешно протестирован в конце 2018 г.: 23 декабря он обработал данные, поступавшие по более чем 18 тыс. платежных каналов, на сумму $2 млн.

Ethereum Foundation, разработчик одноименной криптовалюты, тоже ищет пути решения проблемы масштабируемости. Так, январь 2019 г. ознаменовался запуском программ финансирования проектов от сторонних разработчиков, которые помогут «разогнать» сеть. Девелоперы (студенты, команды разработчиков и даже целые организации) могут претендовать на гранты в размере от $50 тыс. до $1 млн.

Биткоин в опасности

Несмотря на многообещающую криптовалюту Unit-e и попытки осовременить уже существующие системы транзакций, крипторынок по-прежнему сокращается на фоне возросшего недоверия крупных инвесторов. Биткоин, главная мировая криптовалюта, взлетевшая до $20 тыс. в декабре 2017 г., в 2018 г. продемонстрировала стремительное падение курса и потащила за собой и другие наиболее актуальные коины, включая Etherium, Monero и др.

Динамика курса биткоина

На 18 января 2019 г. курс биткоина, по данным CoinDesk, составляет $3618. На графике представлена динамика курса биткоина за последние полтора года, и уверенного роста на нем во второй половине 2018 г. не наблюдается. Тем не менее, находятся те, кто уверен, что крипторынок, локомотивом которого считается именно биткоин, в скором будущем покажет уверенный рост. К ним относится, в частности, основатель McAfee, в декабре 2017 г. пообещавший съесть собственный пенис, если курс биткоина не взлетит до $1 млн к 2020 г. Ждать осталось недолго.

Между тем, на резкое снижение курса биткоина могут влиять даже незначительные в масштабах всего крипторынка события. Так в конце декабря 2018 г. произошла кража около 200 биткоинов у сервиса криптокошельков Electrum, и цена виртуальной монеты тут же упала с $4200 до $3600. Это не лучшим образом характеризует стабильность и надежность крупнейшей криптовалюты.