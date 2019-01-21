Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter

Facebook и Twitter неопределенно ответили на запрос Роскомнадзора, когда они намерены перенести данные российских пользователей на территорию России, поэтому ведомство возбудило против обеих компаний административное дело. Им грозит штраф до 5 тыс. руб. за непредставление информации в госорганы.

Роскомнадзор заводит дело

Роскомнадзор начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter в связи с тем, что обе соцсети не дали четкого ответа, когда намерены исполнить требование закона о хранении данных российских пользователей на территории России. Об этом сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Роскомнадзор сообщил, что получил от Facebook и Twitter ответы на свои письма на тему локализации данных россиян, направленные в обе компании месяц назад. Надзорный орган уточнил, что эти ответы носили формальный характер — в них не было конкретных фактов об исполнении или неисполнении со стороны соцсетей закона о хранении данных в настоящий момент, как и не были указаны сроки, когда компании намерены выполнить требования. В связи с этим и было возбуждено административное производство.

Как подтвердили в пресс-службе Роскомнадзора изданию «Медуза», дело будет возбуждено по статье 19.7 Кодекса административных правонарушений, которая подразумевает ответственность за непредставление информации в госорганы. В качестве наказания для юридических лиц статья предлагает штраф от 3 до 5 тыс. руб.

Под угрозой штрафа

17 декабря 2018 г. Роскомнадзор направил в Facebook и Twitter письма, в которых уведомил, что начинает проверку соблюдения компаниями российского законодательства в части локализации данных россиян. Если бы компании не ответили на письма, это было бы расценено как отказ исполнять закон. В этом случае Роскомнадзор собирался оштрафовать их на 5 тыс. руб. каждую, открыть административное дело и назначить срок от полугода до года для локализации данных на территории России, сообщал тогда глава Роскомнадзора Александр Жаров.

У Facebook и Twitter было 30 дней, чтобы ответить на письма, избежав таким образом штрафа — ответы должны были быть предоставлены по 17 января включительно. Компании прислали ответы в установленный срок, однако их содержание, как было отмечено выше, не удовлетворило надзорный орган.

Роскомнадзор завел дело против Facebook и Twitter

В ноябре 2018 г. в Роскомнадзоре заговорили о возможности введения оборотных штрафов для компаний, которые не выполняют закон о локализации данных российских пользователей в России. Жаров отмечал, что штрафовать интернет-компании на процент от оборота является хорошей альтернативой блокировке их сайтов. По данным источников Reuters, такой штраф может составлять 1% от выручки нарушителей в России.

В апреле 2018 г. Жаров сообщил, что до конца года Роскомнадзор намерен проверить, как Facebook удаляет запрещенную информацию из соцсети, и как продвигается перенос данных россиян на территорию России. В отношении Twitter ведомство высказало аналогичное предупреждение в начале 2018 г.

Поправки к закону «О персональных данных»

В июле 2014 г. были приняты поправки к закону «О персональных данных», которые обязывают иностранные компании, имеющие дело с персональными данными россиян, хранить эти данные на территории России. Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2015 г. За их выполнением следит Роскомнадзор. Сайты тех компаний, которые не выполняют закон, могут быть заблокированы в России по требованию ведомства. Также компания может быть оштрафована на сумму до 300 тыс. руб.

Apple предприняла шаги к выполнению закона еще в июле 2015 г., когда провела тендер на аренду серверов в России. В результате компания арендовала часть стоек ЦОДа IXcellerate. В этом же дата-центре разместил информацию сервис Booking.com, который в ходе бронирования мест в отелях получает паспортные данные россиян.

Google начала договариваться с российскими ЦОДами о хранении данных примерно за полтора года до вступления в силу новых поправок. Весной 2015 г. выяснилось, что часть информации компания хранит в дата-центрах «Ростелекома». Без согласия партнеров Google не раскрывает их названия. Согласно некоторым источникам, компания завозит в арендованные ЦОДы собственные стойки и серверы, оплачивая только помещение.

Летом 2015 г. перенос данных в Россию начали AliExpress, eBay, PayPal, Uber и другие компании. В октябре 2015 г. о перемещении данных заявил мессенджер Viber. На российских серверах он хранит логины, пароли и номера телефонов, но не сообщения пользователей. В ноябре 2017 г. стало известно, что Alibaba арендовала в Москве ЦОД, в котором будет хранить данные российских пользователей и осуществлять все свои ИТ-процессы в России.

В ноябре 2016 г. за невыполнение закона в России была заблокирована соцсеть LinkedIn. Роскомнадзор объясняет блокировку именно этого нарушителя, а не других, тем, что компания не вела с ведомством диалог о выполнении правил и допускала масштабные утечки персональных данных.