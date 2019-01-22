Генпрокуратура нашла в Роскомнадзоре 10 коррупционеров

После проверки Генпрокуратуры десять чиновников Роскомнадзора были наказаны за нарушение антикоррупционного законодательства. Один из нарушителей скрывал принадлежащие ему дом и землю, другая скрывала доходы мужа, третья — автомобили мужа, четвертая проверяла от лица Роскомнадзора компанию мужа.

Нарушители в Роскомнадзоре

Десять должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) наказаны за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила Генпрокуратура на своем сайте. Все нарушители являются сотрудниками Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Выявить нарушения помогла проверка Генпрокуратуры, проведенная в этом Управлении.

По результатам проверки прокуратура обратилась к главе Управления, представив десять служащих к наказанию и потребовав устранить нарушения. Руководство Управления привлекло провинившихся сотрудников к дисциплинарной ответственности и предприняло шаги к устранению нарушений.

Роскомнадзор не ответил на заданные CNews вопросы о подробностях дела.

Сокрытие доходов и имущества

В ходе проверки Генпрокуратуры вскрылись многочисленные случаи, когда сотрудники Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу представляли неполные и недостоверные данные о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах — своих, а также своих супругов или детей.

В частности, глава одного из отделов не подал данные, что владеет земельным участком и жилым домом в Краснодарском крае. Ведущий специалист управления умолчала о получении ее мужем дохода в размере более 900 тыс. руб. Сотрудница отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета не отразила соответствующим образом тот факт, что на ее мужа зарегистрировано семь транспортных средств.

Конфликт интересов

Кроме того, служащие Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу не всегда исполняли обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В Роскомнадзоре обнаружены случаи нарушения антикоррупционного законодательства

Например, сотрудница Управления, которая была замужем за топ-менеджером компании, работающей на рынке связи, принимала участие в проверке этой компании. Это было сделано вопреки решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Служащая, о которой идет речь, проверяла достоверность поданных компанией ее мужа сведений. Сведения были представлены для принятия решения о признании общества оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования.

Похожие случаи

В начале 2017 г. Генпрокуратура также нашла признаки нарушения антикоррупционного законодательства рядом чиновников Роскомнадзора. В результате восемь должностных лиц понесли различные наказания, четверо из них были уволены.

В тот раз проверка проводилась в Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. В ходе проверки было установлено, например, что ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи в 2015 г. приобрел квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью, более чем в два раза превышающей его совокупный доход за три года, предшествовавших сделке. Законность получения им доходов, потраченных на покупку недвижимого имущества, не была проверена.

Другой ведущий специалист-эксперт Управления не передал в доверительное управление принадлежащие ему акции «Ростелеком». Эта организация является поднадзорной для ведомства, и в 2015 г. служащий участвовал в ее проверке, что является конфликтом интересов.

Кроме того, было установлено, что руководитель Управления с превышением пределов предоставленных законом полномочий издал приказ, утвердивший перечень должностей федеральной госслужбы, при назначении на которые граждане и служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера — как своих, так и жен с детьми. Но у территориальных подразделение госорганов нет права издавать такие акты.