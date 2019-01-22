Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу

Чешская компания «Сабрис» приобрела екатеринбургскую фирму ИТС со штатом порядка 25 человек. Обе структуры специализируются на внедрениях решений SAP, у обеих есть собственные продукты на немецкой платформе.

«Сабрис» купил ИТС

Как стало известно CNews, чешский интегратор решений SAP — «Сабрис» (Sabris) — приобрел екатеринбургскую частную компанию «Информационные технологии и сервисы» (ИТС). Купленная организация специализируется на внедрении, поддержке и функциональной доработке ПО для управления бизнесом на платформе SAP. Сумма сделки и ее параметры не раскрываются.

Договоренность о приобретении 100% долей в ИТС была достигнута в начале января 2019 г. На данный момент сделка закрыта. По ее итогам ИТС полностью переходит в собственность «Сабриса», став его дочерней структурой. В базе ЕГРЮЛ запись о том, что 100-процентным учредителем ООО «ИТС» стало «Европейское АО “Сабрис холдинг Се” (Чешская республика)» появилась 21 января 2019 г. До этого момента единственным учредителем ООО «ИТС» выступал Виктор Шишляев — один из сооснователей компании.

Судя по базе ЕГРЮЛ, официально кресло гендиректора в ИТС за Шишляевым сохранилось. В «Сабрисе» уточнили, что в реальности он останется руководить проданной структурой в статусе исполнительного директора.

В «Сабрисе» полагают, что вероятнее всего бренд ИТС прекратит свое существование. Новая организация, по предварительным данным, станет именоваться «Сабрис Екатеринбург».

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На момент публикации в чешском офисе не ответили на вопросы CNews относительно «чистоты» сделки (нет ли у нее обременений, например, в виде сторонних долгов ИТС), а также относительно перспектив расширения или сокращения штата купленной компании (о его текущей численности — ниже). Виктор Шишляев прокомментировать параметры проданного им бизнеса в разговоре с CNewsотказался.

Для чего «Сабрису» ИТС

В «Сабрисе» указывают, что сделка направлена на расширение пакета услуг, предлагаемых компанией международным и российским клиентам, а также на укрепление ее позиций в качестве поставщика полного спектра услуг SAP в Центральной и Восточной Европе.

«Эта сделка соответствует нашей стратегии по расширению влияния на быстрорастущем российском рынке, — заверяет генеральный директор и председатель совета директоров «Сабрис холдинга» Владимир Сикора. — Это поможет нам обеспечить и поддержать реализацию крупномасштабных проектов SAP, отражающих последние тенденции и основанных на таких инновационных технологиях как индустрия 4.0, цифровое производство и интернет вещей, особенно с точки зрения нашего опыта в пищевой и мясоперерабатывающей промышленности.

Несколько фактов о «Сабрисе»

Компания «Сабрис», по заверению на собственном сайте, ведет свою историю с 1994 г. Она выступает сертифицированным партнером SAP, OpenText и Microsoft. Организация специализируется на отраслевых решениях, применяемых, в том числе, в пищевой и автомобильной промышленности, логистике и розничной торговле. Одной из ключевых для нее отраслей является мясопереработка, где она крайне высоко оценивает свои компетенции и позиции в Европе. В настоящее время в группе работает более 200 сотрудников. Офисы компании расположены в России и Словакии. Ее штаб-квартира находится в Праге, в Чехии.

Юрлицо российского подразделения компании — ООО «Сабрис» — было зарегистрировано в Москве 28 декабря 2006 г. Гендиректором представлен Ровшан Касимов. Стопроцентным учредителем организации заявлено ООО «Сабрис Чз С.Р.о.» (Чешская республика). По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка российской структуры составила 112,9 млн руб. при падении этого показателя на 44% по сравнению с 2016 г. Чистый убыток организации достиг 31,3 млн руб.

Среди последних известных проектов компании в России — автоматизация бизнес-процессов производителя мясной продукции и комбикормов «Черкизово», недавно представившего полностью роботизированный колбасный завод, а также автоматизации управления корпоративным контентом на базе SAP Extended ECM by OpenText в энергомашиностроительной компании «Силовые машины».

По базе данных SAP, головная чешская структура «Сабриса» имеет золотой партнерский статус немецкого разработчика ПО, российское подразделение в Москве — серебряный.

Общие сведения об ИТС

Что касается ИТС, то компания также декларирует, что ее деятельность уходит корнями в 1994 г. При этом ООО «ИТС» было зарегистрировано 6 апреля 2009 г. По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка компании составила 33,4 млн руб. с приростом на 11% по сравнению с 2016 г. Чистая прибыль организации находилась на уровне 819,0 тыс. руб.

За компанией числится два госконтракта, крупнейший из которых на 28,8 млн руб. она получила в 2012 г. от ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — на сопровождение ИТ-системы.

Среднесписочная численность сотрудников за 2017 г., по данным отчетности, представленной компанией в ФНС, составила 22 человека. В первоначальной версии пресс-релиза «Сабриса» на сайте этой компании указывалось, что сейчас в ИТС трудится 25 специалистов. Позже эта информация была удалена. Так или иначе, в ИТС утверждают, что большинство персонала прошло обучение и официальную сертификацию в «Информационно-сервисном центре САП СНГ». По базе данных SAP, ИТС располагает серебряным партнерским статусом немцев.

В ИТС заверяют, что среди клиентов компании Новолипецкий металлургический комбинат, «Транснефть», «Альфа-банк», концерн «Калина», Нижнесергинский метизно-металлургический завод, «Сталепромышленная компания» и др.