CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД. Рынок растет, но не успевает за спросом

Прошедшие два года отмечены вводом большого количества коммерческих стойко-мест ЦОД, тем не менее, ввиду растущего спроса операторы не испытывают проблем с заполнением площадок. По прогнозам CNews Analytics, представленным в рамках обзора « Облачные сервисы 2018 », в ближайшие несколько лет следует ожидать значительное расширение российской индустрии ЦОД, среди прочего, этому будет способствовать государственная поддержка отрасли.

Рекордный рост

Число коммерческих мощностей дата-центров, доступных клиентам, значительно увеличилось. По сравнению с 2017 г., количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 19% до 26,7 тыс., свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. Рост является рекордным за последние годы, так как в 2017-2018 гг. свои площадки расширили сразу несколько крупных операторов («Ростелеком», DataLine, IXcellerate).

Темпы роста рынка ЦОД России в ближайшие годы сохранятся на прежнем уровне или даже превысят нынешнюю динамику. В частности, согласно программе «Цифровая экономика РФ» к 2024 г. доля России на мировом рынке услуг хранения и обработки данных должна вырасти 5%. При этом на данный момент мощности коммерческих ЦОД РФ составляют не более 1% от общемировых ресурсов. В настоящий момент госрегуляторы разрабатывают меры по поддержке отечественных дата-центров.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2018

2018 2017 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Совокупная площадь серверных залов, кв м Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт Количество ЦОД на территории РФ Города размещения ЦОД 1 2 Ростелеком 5 868 12 500 н/д 19 Москва, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ставрополь, Калининград, Челябинск, Казань, Хабаровск, Рязань 2 1 DataLine (1) 4 711 9 641 38,6 7 Москва 3 3 Linxdatacenter 2 020 4431 17 2 Москва, Санкт-Петербург 4 11 Ixcellerate 1 835 6 000 13,7 1 Москва 5 4 Selectel 1 610 6 700 11,9 6 Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская обл.

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Хранение данных – новая нефть

Участники рынка по-разному оценивают реалистичность таких целей: собеседники CNews называют задачу достижения 5% очень амбициозной и чересчур оптимистичной, но полагают, что у России есть определенные перспективы на международном рынке ЦОД-услуг. Преимущества российских ЦОД заключаются в наличии квалифицированных сотрудников, более низкой (в сравнении со странами Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии) стоимость рабочей силы, наличие большого числа современных дата-центров, соответствующих мировым стандартам безопасности данных и непрерывности предоставления сервисов.

Следует отметить, что на данный момент доля экспорта в услугах российских ЦОД минимальна. Коммерческие дата-центры ориентированы на растущий внутренний спрос, и не испытывают проблемы с заполняемостью площадок даже несмотря ввод встрой большого количества новых ресурсов. При этом более двух третей доступных емкостей расположены в столичном регионе, в то время как экспорт услуг ЦОД подразумевает близость к заказчику.

Подробнее читайте в новом обзоре CNews “Облачные сервисы 2018”.