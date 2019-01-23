CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД. Рынок растет, но не успевает за спросом
Прошедшие два года отмечены вводом большого количества коммерческих стойко-мест ЦОД, тем не менее, ввиду растущего спроса операторы не испытывают проблем с заполнением площадок. По прогнозам CNews Analytics, представленным в рамках обзора «Облачные сервисы 2018», в ближайшие несколько лет следует ожидать значительное расширение российской индустрии ЦОД, среди прочего, этому будет способствовать государственная поддержка отрасли.
Рекордный рост
Число коммерческих мощностей дата-центров, доступных клиентам, значительно увеличилось. По сравнению с 2017 г., количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 19% до 26,7 тыс., свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics. Рост является рекордным за последние годы, так как в 2017-2018 гг. свои площадки расширили сразу несколько крупных операторов («Ростелеком», DataLine, IXcellerate).
Темпы роста рынка ЦОД России в ближайшие годы сохранятся на прежнем уровне или даже превысят нынешнюю динамику. В частности, согласно программе «Цифровая экономика РФ» к 2024 г. доля России на мировом рынке услуг хранения и обработки данных должна вырасти 5%. При этом на данный момент мощности коммерческих ЦОД РФ составляют не более 1% от общемировых ресурсов. В настоящий момент госрегуляторы разрабатывают меры по поддержке отечественных дата-центров.
|2018
|2017
|Название компании
|Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД
|Совокупная площадь серверных залов, кв м
|Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт
|Количество ЦОД на территории РФ
|Города размещения ЦОД
|1
|2
|Ростелеком
|5 868
|12 500
|н/д
|19
|Москва, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ставрополь, Калининград, Челябинск, Казань, Хабаровск, Рязань
|2
|1
|DataLine (1)
|4 711
|9 641
|38,6
|7
|Москва
|3
|3
|Linxdatacenter
|2 020
|4431
|17
|2
|Москва, Санкт-Петербург
|4
|11
|Ixcellerate
|1 835
|6 000
|13,7
|1
|Москва
|5
|4
|Selectel
|1 610
|6 700
|11,9
|6
|Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
Источник: CNews Analytics, 2018Перейти к полной таблице
Хранение данных – новая нефть
Участники рынка по-разному оценивают реалистичность таких целей: собеседники CNews называют задачу достижения 5% очень амбициозной и чересчур оптимистичной, но полагают, что у России есть определенные перспективы на международном рынке ЦОД-услуг. Преимущества российских ЦОД заключаются в наличии квалифицированных сотрудников, более низкой (в сравнении со странами Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии) стоимость рабочей силы, наличие большого числа современных дата-центров, соответствующих мировым стандартам безопасности данных и непрерывности предоставления сервисов.
Следует отметить, что на данный момент доля экспорта в услугах российских ЦОД минимальна. Коммерческие дата-центры ориентированы на растущий внутренний спрос, и не испытывают проблемы с заполняемостью площадок даже несмотря ввод встрой большого количества новых ресурсов. При этом более двух третей доступных емкостей расположены в столичном регионе, в то время как экспорт услуг ЦОД подразумевает близость к заказчику.
Подробнее читайте в новом обзоре CNews “Облачные сервисы 2018”.