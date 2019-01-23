Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg

Россия опустилась с 25 на 27 место в рейтинге стран по инновациям Bloomberg Innovation Index. По такому компоненту рейтинга, как эффективность высшего образования, страна занимает 10 место, а по производительности — 51.

Россия в рейтинге Bloomberg

Россия заняла 27 место в рейтинге Bloomberg Innovation Index 2019, который ранжирует страны по инновациям в экономике. В предыдущей редакции рейтинга, выпущенной в начале 2018 г., Россия занимала 25 место. Однако она по-прежнему опережает такие страны как Люксембург (28 место), Испания (30 место) и Португалия (34 место). Россия также находится выше Эстонии, Литвы и Латвии, которые занимают 36, 37 и 42 строчки соответственно.

В начале 2017 г. Россия заняла в рейтинге 26 место, хотя в 2016 г. находилась на 12 позиции. Скачок сразу на 14 строчек вниз Bloomberg объяснял последствиями санкций и падением цен в энергетическом секторе.

Ежегодный рейтинг Bloomberg Innovation Index был составлен в этом году в седьмой раз. Ранжирование стран производится по таким показателям, как расходы на исследования и разработки, производственные мощности, концентрация в стране высокотехнологичных компаний и т. д.

Россия набрала 66,81 балла. Для сравнения, лидер списка Южная Корея получила 87,38 балла. Если говорить об отдельных компонентах рейтинга, то по интенсивности исследований и разработок Россия находится на 33 месте, по показателю добавленной стоимости производства — на 37, по общей производительности — на 51, по плотности высоких технологий — на 25, по эффективности высшего образования — на 10, по концентрации исследователей — на 24, по патентной активности — на 30.

Лидер списка

На первом месте в списке, как и в прошлом году, находится Южная Корея. Опрошенные Bloomberg аналитики объясняют это свежими инвестициями в стратегические технологии и наличием госпрограмм поддержки стартапов. Вместе с тем эксперты ждут, когда же инновации в Корее выйдут за рамки семейных предприятий — так называемых чеболей.

Лидером Bloomberg Innovation Index стала Южная Корея

В тех странах Азии, где доходы высоки, инновации становятся все более важным фактором развития экономики, поскольку эти страны уже утратили преимущества, связанные с демографическим ростом. Высокие показатели добавленной стоимости постепенно перемещаются в те страны региона, где доходы ниже, отмечают эксперты.

Первая пятерка

На втором месте рейтинга находится Германия, которая сумела подняться на две позиции вверх благодаря прогрессу в научно-исследовательской сфере и в образовании. В настоящий момент страна борется с недостатком квалифицированных работников, а также находится в процессе изменения правил иммиграции.

Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Германии необходимо больше внимания уделять в своей стратегии высокотехнологичным сегментам экономики, таким как цифровые коммуникации и искусственный интеллект. Своим вторым местом Германия обязана также хорошему показателю добавленной стоимости, на который повлияла деятельность таких компаний как Volkswagen, Robert Bosch и Daimler.

Россия заняла 27 место в Bloomberg Innovation Index

Третье место в рейтинге занимает Финляндия, поднявшаяся вверх на четыре строчки. Швейцария переместилась с пятого места на четвертое. Пятерку лидеров замыкает Израиль, перепрыгнувший на пять строчек вверх. Этот скачок Bloomberg объясняет ростом патентной активности. Израиль сумел обогнать таких фаворитов рейтинга как Сингапур, Швеция и Япония.

Другие страны

Сингапур находится на шестом месте, куда опустился с третьего. Седьмое место заняла Швеция, которая потеряла за год пять позиций. США находятся на восьмой строчке, куда переместились с 11 места, занятого в прошлом году. В 2018 г. эта страна впервые не попала в первую десятку Bloomberg Innovation Index, получив низкие баллы за инновации в образовании. Девятое место в нынешнем рейтинге занимает Япония, которая утратила три позиции за год. Первую десятку замыкает Франция, просевшая вниз на одну строчку.

Китай находится на 16 месте, куда переместился с 19 строчки. Великобритания потеряла одну позицию и заняла 18 место. Это первый случай, когда Великобритания оказалось в рейтинге позади Китая, отмечает Bloomberg. У Китая высокая патентная активность — страна занимает второе место по этому показателю благодаря деятельности Huawei Technologies и BOE Technology Group — однако низкая общая производительность в сфере инноваций. Канада выросла на две строчки и находится на 20 месте.