Российские профстандарты в области ИТ переделают по модели «6+6»

Союз молодых профессионалов WorldSkils Russia намерен заменить «устаревшие» на его взгляд профстандарты в России в области ИТ. Новые стандарты предполагается применять по модели «6+6»: шесть месяцев разработка модели, шесть месяцев – обучение.

WorldSkils берется за переделку российских профстандартов в области ИТ

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), получив от Правительства России полномочия согласовывать разработанные на государственном уровне новые проекты профессиональных стандартов, намерен переделать профессиональные стандарты в области ИТ. Об этом заявил гендиректор WorldSkils Russia Робер Уразов.

В конце 2016 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству привлечь Wordskils Russia к разработке новых и доработке действующих профессиональных стандартов и (ФГОС) среднего профессионального образования. Соответствующая норма была закреплена в постановлении правительства от февраля 2018 г.

После этого Робер Уразов был введен в состав совета Минобрнауки по ФГОС. За прошедшее время Союз WorldSkils Russia согласовал 34 ФГОС и еще 32 отправил на доработку. Также союз, совместно с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям (СПК), ведет работу по актуализации пяти профессиональных стандартов.

Модель «6+6»

Чтобы собрать новый блок подготовки кадров, следует описать конкретный конечный результат квалификационных навыков и включить в программу подготовки только все необходимое и адресное для достижения желаемого результата. Это сужает компетенции специалиста, но ставит перед ним необходимость продолжать постоянно учиться и совершенствовать свою квалификацию в оперативном режиме.

Разработка российских профстандартов в области ИТ будет резко ускорена

Сейчас профстандарты - это система подготовки среднестатистического специалиста, который востребован на рынке. К примеру, сварочное производство ориентировочно меняется раз в 10 лет. За это время обычно регуляторы успевали стандартизировать новые изменения и применить их в системе преподавания. Но в текущих условиях обновление технологий происходит быстрее и сварщик должен уметь работать еще и с программным обеспечением.

В настоящее время срок создания нового профессиональные стандарта составляет от полугода, в среднем - два года. Сначала происходит разработка нового стандарта, затем - его утверждение, которое состоит из общественного обсуждения и рассмотрения стандарта экспертным советом при Министерстве труда и социальной защиты.

«Сегодняшние отраслевые профессиональные стандарты в России - это рудимент, они хорошо показали себя в 70-80 годах, но сейчас порядок подготовки специалистов для сферы высоких технологий необходимо пересмотреть, - говорит Уразов. - Сложившаяся система подготовки отраслевых профессионалов очень медленная: слишком много времени проходит с тех пор как появляется новая технология и государство начинает готовить специалистов для нее. Классическая схема дает отрасли первых выпускников средне-специального образования через пять-семь лет».

По мнению директора Worldskills Russia, возможный выход есть в так называемой системе «6+6». Она предполагает разработку стандарта максимум за 6 месяцев и следом подготовку специалиста за аналогичный срок. В этом случае, считает Робер Уразов, есть перспектива остаться конкурентоспособными.

В числе прочего, Союз, совместно с Ассоциацией эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ», ведет разработку нового профстандарта - специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг.