Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках»

Microsoft приобрела разработчика, который создает облачные продукты на основе открытой СУБД PostgreSQL. Профильные СМИ рассматривают это как попытку получить преимущество над Amazon на облачном рынке. Кроме того, Microsoft укрепляет свою репутацию компании, которая благожелательно относится к открытому ПО.

Новое приобретение Microsoft

Microsoft приобрела стартап Citus Data, который работает с популярной открытой системой управления базами данных PostgreSQL. Стартап трансформирует ее в базы данных, которые могут быть распределены по множеству компьютеров. Это дает разработчикам возможность шире масштабировать базы для более требовательных приложений, пишет в блоге корпоративный вице-президент подразделения Microsoft Azure Data Рохан Кумар (Rohan Kumar).

Приобретение Citus Data даст возможность Microsoft ускорить внедрение ключевых функций Azure в PostgreSQL и убедиться, что Azure уверенно выдерживает критические нагрузки PostgreSQL. В работе стартапа ничего не изменится, сообщила Microsoft ресурсу CNBC. Условия сделки не разглашаются.

Это приобретение может дать Microsoft преимущество над Amazon, которая сейчас лидирует на облачном рынке, пишет Business Insider. Покупка Citus Data может рассматриваться и как ход против Oracle, которая предлагает похожие на PostgreSQL технологии, отмечает издание. Напомним, лидером мирового облачного рынка является Amazon Web Services с долей 33%, за ней идут Microsoft с долей 13% и Google с долей 6%.

Чем занимается Citus Data

Citus Data был основан в 2010 г. и привлек $13,2 млн венчурных инвестиций. Инвесторами выступили в том числе американский фонд SV Angel, инвестиционная компания Khosla Ventures и бывший ведущий разработчик Gmail Пол Бакхейт (Paul Buckheit). Citus Data является выпускником стартап-инкубатора Y Combinator. Штат стартапа насчитывает около 40 сотрудников.

Новый гендиректор Microsoft Сатья Наделла изменил отношение компании к открытому ПО

Среди клиентов компании числятся сервис аналитики в реальном времени Chartbeat, сервис безопасности электронной почты Agari и платформа push-уведомлений для интернет-магазинов PushOwl. Сам стартап упоминает также о нескольких своих клиентах, которые входят в список Fortune 100, но конкретные имена не называет.

Microsoft и открытое ПО

Примечательно, что Microsoft годами находилось в оппозиции к открытому ПО, которое бывший гендиректор компании Стив Балмер (Steve Ballmer) сравнивал с раком. Ситуация изменилась, когда компанию возглавил Сатья Наделла (Satya Nadella) — Microsoft начала работать над изменением своего имиджа в этой сфере.

В частности, облачное подразделение компании Microsoft Azure ранее уже инвестировало в опенсорсные сервисы для баз данных MySQL, PostgreSQL и MariaDB. В марте компания даже запустила свой собственный сервис для PostgreSQL.

Инвестируя в открытое ПО, Microsoft также стремится расположить к себе разработчиков и создать репутацию компании, которая работает с самыми современными и производительными приложениями, отмечает Business Insider. К этой же стратегии относится приобретение в 2018 г. ресурса GitHub за $7,5 млрд. Также Microsoft пытается улучшить репутацию, приспосабливая свои продукты для работы с Linux.

Откуда взялась PostgreSQL

PostgreSQL — это реляционная СУБД, написанная одноименным сообществом разработчиков на языках SQL, С и C++. Разработка PostgreSQL восходит к проекту POSTGRES, который стартовал в Калифорнийском университете в Беркли, США, в 1986 г. Проект спонсировали американские госведомства, в том числе Министерство обороны США. Разработкой руководил Майкл Стоунбрейкер (Michael Stonebraker), создатель таких СУБД как Ingres, Informix и VoltDB. Первая рабочая версия POSTGRES была выпущена в 1989 г.

POSTGRES использовался в области анализа финансовых данных и работы с реактивными двигателями. На нем работали базы данных наблюдений за астероидами и медицинской информации, а также ряд геоинформационных систем. В 1993 г. разработку системы прекратили, последней версией стала 4.2.

В 1994 г. Эндрю Ю (Andrew Yu) и Джолли Чен (Jolly Chen) модифицировали POSTGRES, добавив в него интерпретатор языка SQL. Система получила название Postgres95 и стала распространяться с открытым кодом. Код сократился за счет подгонки под ANSI C, языком запросов стал не PostQUEL, а SQL. Появилась новая программа с GNU Readline для интерактивных SQL-запросов и новая клиентская библиотека libpgtcl для поддержки Tcl-клиентов. Для сборки начал использоваться GNU make, а не BSD make. Система стала значительно быстрее изначального POSTGRES.

В 1996 г. проект был переименован в PostgreSQL, что отражало использование языка SQL. В этот же период была восстановлена нумерация версий, восходящая к POSTGRES. Если Postgres95 фокусировался на поиске проблем в серверном коде, то PostgreSQL — на расширении функциональности. За время эволюции PostgreSQL на ее базе было разработано несколько коммерческих версий, в том числе Postgres Plus и Postgres Plus Advanced Server от компании EnterpriseDB.