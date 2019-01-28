Власти заставляют предустанавливать российские антивирусы, браузеры, мессенджеры на иностранные ПК и смартфоны

ФАС нацелилась на изменение сложившейся на российском рынке ПО ситуации и собирается обязать производителей смартфонов и компьютеров устанавливать на ввозимую в страну технику ПО российских разработчиков. Соответствующие изменения предложено внести в закон о связи.

Борьба с монополией Запада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила разработку и обсуждение концепции поправок к закону о связи, подразумевающую обязательную установку на ноутбуки, смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России, отечественного ПО. Соответствующие обязательства будут возложены непосредственно на производителей техники, а не на импортеров. Новые правила распространяются также на настольные компьютеры массой до 10 кг.

Документ предписывает установку на устройства российских браузеров, антивирусных решений, программ для мгновенного обмена сообщениями, а также приложений геопозиционирования, в том числе навигатора и картографического сервиса. Концепция правил, отметила ФАС на своем официальном сайте, дорабатывалась и уточнялась по замечаниям членов рабочей группы. Впервые о разработке закона, направленного против западной монополии на российском рынке ПО, стало известно еще в апреле 2018 г., когда ФАС представила первый проект «дорожной карты» развития конкуренции в сфере информационных технологий. Уже тогда документ предусматривал обязательную предустановку российского ПО на распространяемые в стране устройства.

Кому это выгодно

Инициатива ФАС направлена на борьбу с доминирующем положением американских корпораций Google, Apple и Microsoft, ПО которых и в первую очередь ОС и сервисы, установлено на подавляющем большинстве гаджетов во всем мире вообще и в России в частности. Предложенная ФАС концепция также обязывает вендоров открыть возможность полного удаления всех предустановленных зарубежных приложений.

Другими словами, новая концепция ФАС призвана предоставить прямую выгоду российским разработчикам программного обеспечения. Они получат новые возможности и инструменты по продвижению своих продуктов. Кроме того, у ФАС уже есть опыт противостояния Google в деле о злоупотреблении американским интернет-гигантом доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем. Соответствующее дело против Google было заведено по заявлению «Яндекса», и вопрос решился в пользу российской стороны.

Фото: ИТАР-ТАСС Отечественное ПО будут устанавливать даже на американские Apple iPhone

По официальным данным, в поддержку инициативы антимонопольной службы уже выступили компания «Лаборатория Касперского», которую активно гонят из США, холдинг Mail.Ru Group, ассоциация «Руссофт», а также операторы сотовой связи «Мегафон» и МТС. Как сообщает «Коммерсант», концепция правил ФАС будет направлена на согласование в Правительство России 1 февраля 2019 г. В случае вступления новых норм в силу, контроль над их выполнением возьмет на себя Роскомнадзор.

Предложенные ФАС поправки к закону о связи могут быть выгодны и непосредственно россиянам. Они получат возможность самостоятельно решать, какие приложения оставлять в своем гаджете, а какие удалять при помощи стандартных средств операционной системы.

Кто против

Категорически против новой инициативы ФАС высказалась ассоциация производителей электроники РАТЭК, в которую входят крупные ИТ-компании, в том числе Apple, Samsung, Google, Philips и др. Ассоциация, по данным «Комменсанта», уже обратилась к главе ФАС Игорю Артемьеву с письмом, в котором подчеркнула необоснованность предлагаемых антимонопольной службой мер регулирования.

Представители РАТЭК уверены, что правила ФАС в случае их принятия в перспективе приведут к заметному снижению как качества, так и надежности предустанавливаемого ПО, а также к росту издержек производителей. Это может повлечь за собой увеличение разрыва между датой международного релиза устройства и его появлением на российском рынке.

По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, инициатива службы полностью отвечает как целям развития конкуренции, так и обеспечению национальных интересов при развитии информационного общества. Новые правила также позволят обеспечить конкурентоспособность российских разработок на международном рынке. Голомолзин подчеркнул, что разработанная концепция правил создавалась и будет дорабатываться с оглядкой на опыт других стран в плане аналогичного регулирования. В качестве примера были приведены Китай и Южная Корея.

Программное импортозамещение

В трех из четырех классов приложений, рассмотренных в новых правилах ФАС (браузеры, антивирусы, геопозиционирование) уже сейчас можно найти популярное российское ПО, способное составить конкуренцию западным аналогам. Так, среди браузеров можно вспомнить активно развиваемый «Яндекс.браузер», существующий под iOS, Android и Windows, антивирусное ПО разрабатывает, в частности, «Лаборатория Касперского», а картографические и навигационные сервисы предлагают «Яндекс» и «2ГИС». Добавим, что в российской рознице уже доступен отечественный смартфон «Яндекс.телефон», на котором по умолчанию установлены популярные российские приложения и сервисы.

И лишь в сегменте мессенджеров сложно найти достойных соперников WhatsApp и Viber – все имеющиеся приложения не могут похвастаться столь широкой аудиторией. Исключением может стать ранее популярный сервис ICQ, с 2010 г. принадлежащий холдингу Mail.Ru Group. К слову, ранее в этом месяце разработчики ICQ официально прекратили поддержку сторонних клиентов.