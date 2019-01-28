Россиянин инсценировал ограбление, чтобы покрыть убытки от падения биткоина

Волгоградский майнер потребовал у компании «Альфастрахование» 5,5 млн руб. страховки за якобы украденное у него оборудование для майнинга. На самом деле мошенник просто нанял сообщников, снял квартиру и инсценировал там ограбление и нападение на себя, чтобы получить компенсацию. Инцидент произошел на фоне сверхзатяжного снижения курса биткоина.

Инсценировка ограбления

В Волгограде владелец майнинговой фермы попытался избавиться от своих биткоинов, инсценировав ограбление и получив страховку за якобы украденное оборудование. О происшествии сообщила компания «Альфастрахование», куда мошенник обратился с требованием выплатить страховую компенсацию в размере 5,5 млн руб. Обман помогла раскрыть полиция Волгоградской области.

Перед тем, как обратиться за страховкой, мошенник снял квартиру и инсценировал там ограбление, а также нападение на себя. В полиции он сказал, что нападавшими были двое незнакомых ему людей, и что они использовали против него электрошокер. У мошенника действительно было два соучастника, которые работали за небольшую плату.

Также майнер сообщил следователям, что после нападения «грабители» якобы унесли из квартиры 142 компьютерных компонента, в том числе видеокарты, блоки питания, процессоры, карты памяти, материнские платы и т. д. Общая стоимость «украденного» оборудования, до этого застрахованного в «Альфастраховании», составила 5,5 млн руб.

Проведя расследование, сотрудники следственного отдела №6 Следственного управления УМВД России по Волгограду смогли определить, что сообщение об ограблении было заведомо ложным. В настоящий момент и сам мошенник, и его соучастники задержаны, причем соучастники дают признательные показания, сообщил Сергей Золотухин, директор департамента экономической безопасности «Альфастрахования». Против владельца фермы открыто уголовное дело.

Обвал криптовалютного рынка

Сегодня на рынке криптовалют произошел обвал, связанный с массовой распродажей акций, которая началась в полночь. Bitcoin упал ниже отметки $3,5 тыс., потеряв около 10% стоимости за 24 часа. На момент написания данного материала валюта торгуется на уровне $3418. Это отразилось на стоимости других криптовалют — Ripple и Bitcoin Cash тоже потеряли около 10%, а Ethereum просел на 15%. В общей сложности рынок криптовалют лишился более $5 млрд стоимости. Профильные СМИ называют происходящее «криптозимой».

Майнер попытался избавиться от биткоинов, инсценировав ограбление

Опрошенные Forbes эксперты назвали возможную причину падения рынка. Дэвид Томас (David Thomas), сооснователь лондонской криптовалютной брокерской фирмы GlobalBlock, связывает случившаяся с недавней атакой «51%» на Ethereum Classic, в результате которой были дважды израсходованы монеты общей стоимостью $1,1 млн. После атаки многие участники рынка опасаются, что следующим может быть биткоин или другая крупная валюта.

Окупает ли себя майнинг

Два дня назад аналитики финансового конгломерата JP Morgan сообщили, что на протяжении четырех недель IV кв. 2018 г. стоимость биткоина была ниже, чем затраты на его майнинг. По итогам квартала средние затраты на производство биткоинов в мире составили около $4060 за монету. При этом стоимость криптовалюты упала с $3700 до $3650. В выигрыше остались только китайские майнеры, у которых расходы на производство криптовалюты ниже — около $2400 за один биткоин.

Еще за день до этого эксперты JP Morgan сообщили, что если снижение цен на криптовалютном рынке продолжится, то есть при условии сохранения «медвежьего» тренда, биткоин может упасть ниже отметки $1260. Уровень поддержки криптовалюты, то есть «бычий» тренд, при этом находится на отметке $2400.

Напомним, в ноябре 2018 г. американские ученые Макс Краузе (Max Krause) и Табет Толаймат (Thabet Tolaymat) доказали, что майнинг криптовалюты по энергозатратам уже превзошел добычу золота и ряда других металлов. На выработку $1 в биткоинах требуется 17 МДж (4,7 КВт-часов). На $1 при добыче меди и золота приходится расход в 5 МДж (1,38 КВт-часов).

Кроме того, расходуемую майнерами электроэнергию требуется сперва произвести, поэтому добыча криптовалюты негативно сказывается на климате. Выбросы СО2 при росте производимых объемов электричества тоже растут. Майнеры, подсчитали Краузе и Толаймат, несут ответственность за 3-15 млн тонн СО2, выброшенных в атмосферу всего за 2,5 года — с 1 января 2016 г. по 30 июня 2018 г. При этих подсчетах учитывалась добыча биткоинов, эфира, монеро и лайткоинов, тогда как в мире существует в несколько раз больше видов криптовалюты.