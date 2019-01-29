Россиянин победил американских правообладателей

Крупнейшие правообладатели проиграли в суде россиянину, владельцу двух не самых крупных сайтов, позволяющих скачивать звуковые дорожки из видеоклипов. Неожиданно для них американский суд встал на сторону ответчика.

Америка против России

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) проиграла дело против российских сервисов Flvto.biz и 2conv.com в суде. Владелец проектов обвинялся в пиратстве, и RIAA требовала закрыть оба сайта, сообщает Digital Music News.

В суде RIAA представляла интересы международных музыкальных правообладателей, в том числе Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и других. Российские сервисы попали под пристальный взгляд ассоциации по той причине, что позволяют скачивать аудиодорожки из видеороликов на популярных видеосервисах, включая YouTube. На момент написания новости сайты Flvto.biz и 2conv.com успешно функционировали.

Рассмотрением дела против Flvto.biz и 2conv.com занимался Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния. Все аспекты дела разбирались в течение нескольких месяцев, но по итогу суд отклонил иск из-за нехватки у него юрисдикции.

Здание суда, в котором RIAA проиграла дело против российских стримрип-сервисов

Иными словами суд Восточного округа Вирджинии не имеет необходимых полномочий для рассмотрения дела в отношении иностранных организаций. Это в полной мере относится и к сервисам, так как операционная компания Flvto.biz официально зарегистрирована в России.

Российский инкогнито

Подлинное имя владельца сервисов Flvto.biz и 2conv.com на данный момент остается неизвестным, а в качестве ответчика по иску RIAA выступил Тофиг Курбанов из Ростова-на-Дону – человек, открытой информации о котором практически нет. Поначалу юристы RIAA даже не были уверены, что это реальный человек.

Фото: VK.com Фотография Тофига Курбанова с его страницы «Вконтакте»

На имя ростовчанина Тофига Курбанова зарегистрирован профиль в социальной сети «Вконтакте», и страница обновляется, а ее владелец заходил на нее несколько часов назад. Тем не менее, на запрос CNews Курбанов не ответил.

Скриншот раздела «Политика использования» на сайте Flvto.biz

На сайтах Flvto.biz и 2conv.com в разделе «Политика использования» указано еще одно контактное лицо – Артем Отставнов. Это, по данным Vc.ru, DCMA-агент, официально зарегистрированный в Бюро авторского права США (USCO).

Скриншот поисковой выдачи «Яндекса» с запросом по указанному на сайтах Flvto.biz и 2conv.com номеру телефона

Фактически, Отставнов – это связующее звено между правообладателями и владельцем ресурса, кем бы он ни был, и именно к нему обращаются владельцы интеллектуальной собственности по случаю нарушения их авторских прав. Адрес, по которому следует отправлять претензии, зарегистрирован в Ростове-на-Дону, а номер факса зарегистрирован в Москве и, по данным «Яндекса», принадлежит торговой компании «Клуб-400». О ее связи с Тофигом Курбановым и его сервисами достоверных сведений нет.

Русские дали отпор

Подавая в суд на владельца Flvto.biz и 2conv.com, RIAA была уверена, что тот оставит иск без ответа. Если бы так и случилось, суд встал бы на сторону истца, и у RIAA даже есть опыт победы в деле против сервиса YouTube-MP3, тоже зарегистрированного за пределами США. Ответчик на контакт не вышел, и RIAA тогда одержала безоговорочную победу.

Курбанов решил пойти другим путем и не только ответил на иск, но еще и заручился поддержкой крупных американских юридических фирм Boston Law Group, Sands Anderson и Ciampa Fray-Witzer. Сам Курбанов на рассмотрение дела не явился, сославшись на отсутствие у него американской визы.

Фактически, владелец Flvto.biz и 2conv.com обеспечил себе надежную защиту в суде: адвокаты в октябре 2018 г. подали ходатайств о закрытии дела по причине ненадлежащей юрисдикции при подаче дела, ведь оба сайта зарегистрированы в России, а их американская аудитория не дотягивает и до 6% от общего количества пользователей. Помимо этого, в ходатайстве было сказано, что даже хостинг обоих ресурсов находится за пределами Северной Америки – в Германии. В дополнение к ходатайству юристы подали прошение о переносе рассмотрения дела в суд Центрального округа штата Калифорния на том основании, что в этом штате проживает большая часть американской аудитории сервисов.

2conv.com продолжит свою работу

Однако такая подстраховка оказалась излишней: суд Восточного округа Вирджинии отказал в рассмотрении дела по причине ненадлежащей юрисдикции. Соответствующий вердикт вынесен судьей Клодом Хилтоном (Claude M. Hilton) 22 января 2019 г. с пометкой о невозможности дальнейшего пересмотра дела на территории США.

Основанием такого решения, помимо регистрации ресурсов в России, стал тот факт, что у Flvto.biz и 2conv.com нет никаких финансовых связей со своими пользователями, так как свои услуги оба проекта предоставляют на полностью бесплатной основе. Да и самих пользователей, как таковых, нет ввиду отсутствия необходимости регистрации.

Перспективы правообладателей

Адвокат Тофига Курбанова Вэл Гурвиц (Val Gurvits) из Boston Law Group отметил, что решение суда можно считать прецедентом: теперь многие владельцы авторских прав не только в музыке, но также в кинематографе и телевидение, перестанут злоупотреблять своими правами и подавать в суд на иностранные сервисы, желая выиграть дело на фоне неспособности ответчика доказывать свою правоту. Схема, которой активно пользовалась RIAA, дала сбой.

Надежда умирает последней

Несмотря на проигранный суд, у RIAA еще остается рычаг давления на Курбанова. Ассоциация может перенести рассмотрение дела в российский суд, то есть подать новый иск уже в нашей стране, но адвокат Вэл Курвиц считает, что сперва RIAA подаст апелляцию непосредственно в американском суде.

Еще один вариант развития событий потребует подключения уже законодательной власти. США могут взять пример с Австралии, которая на уровне закона ограничила весь трафик на риппинговые сайты, подобные Flvto.biz и 2conv.com, нарушающие права на интеллектуальную собственность. В итоге все жители Австралии официально не могут пользоваться подобными ресурсами, и для доступа к ним им потребуются VPN, анонимайзеры и специальные расширения для браузера.