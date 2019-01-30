Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar

Щедрые инвестиции

Российская компания GetTransfer.com провела раунд инвестиций, в ходе которого смогла привлечь средства на сумму $8 млн от крупных инвесторов. Вложить деньги в нее захотели фонд Emery Capital, инвестиционная группа Castel Capital, а также российский холдинг S7 Group и другие крупные предприятия, сообщает Rusbase.

Как сообщили представители компании, часть этих средств была привлечена ранее в качестве конвертируемого займа. Раунд инвестиций стартовал в марте 2018 г., и финальная транзакция в размере $3 млн, по данным Crunchbase.com, была произведена 25 января 2019 г. По итогу раунда оценка компании достигла $60 млн.

Что такое GetTransfer

GetTransfer.com – это сервис пассажирских перевозок. Его ключевое отличие от конкурентов заключается в том, что он специализируется на поездках не только на небольшие, но и на дальние расстояния. К тому же, пользователь может сам выбирать среди предложений наиболее выгодные по цене и даже назначать сумму, которую он готов заплатить за поездку. Также доступна функция поиска попутчиков для снижения итоговой стоимости услуги – аналогичную предоставляет известный в России сервис BlaBlaCar.

Фирменное мобильное приложение GetTransfer

В GetTransfer.com есть возможность выбора из девяти классов транспортных средств, включая бюджетные автомобили, внедорожники, минивэны и автобусы для дальних поездок, лимузины для торжественных мероприятий и вертолет, когда нужно добраться куда-либо в кратчайшие сроки без пробок. Также возможна почасовая аренда транспорта.

Все деньги – в дело

Все $8 млн инвестиций GetTransfer.com планирует вложить в продвижение бизнеса на мировой арене. В частности, деньги будут направлены на дальнейшее развитие в сегменте В2В (Business to Business) и попутно на усиление присутствия компании на рынках Азиатско-тихоокеанского региона и США.

Ассортимент транспортных средств на официальном сайте GetTransfer

О вложении средств в развитие бизнеса в других странах присутствия представители компании не сообщают. По состоянию на январь 2019 г. сервисом GetTransfer могут воспользоваться жители свыше 150 стран мира, включая Россию.

История развития

Проект GetTransfer.com создан в 2015 г. основателем венчурного фонда Key Group Александром Першиковым. За три года присутствия на рынке компания показала рост, и наиболее успешным для нее стал 2018 г. В течение 2018 г. GetTransfer.com, по собственным данным, обеспечила более 240 тыс. трансферов в масштабах всего мира, а ее рост в сравнении с результатами 2017 г. стал десятикратным. Помимо GetTransfer.com Александр Першиков основал сервисы GetTransport.com (грузовые перевозки по всему миру) и GetBoat.com (заказ водных транспортных средств). По словам представителей фонда, у всех трех проектов разные инвесторы.

Инвестиции в перевозки

Имея яркие отличительные особенности, GetTransfer.com не может не конкурировать на российском рынке с уже привычными сервисами такси, особенно при перемещениях на короткие расстояния. И его соперники тоже нередко становятся объектами пристального внимания инвесторов.

Сайт сервиса грузовых перевозок GetTransport

За последние два года можно вспомнить как минимум два случая крупных вливаний в таксомоторные агрегаторы. В декабре 2017 г., к примеру, фонд Almaz Capital вложил в сервис «Везет» $10 млн. Сам агрегатор был образован весной 2017 г. путем слияния сервисов Fasten Russia (торговые марки RedTaxi и «Такси Сатурн») и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»).

Оператор связи «Мегафон» и холдинг Mail.Ru Group пошли еще дальше и стали обладателями собственного сервиса такси, в апреле 2018 г. купив на двоих 57% акций проекта CityMobil. «Мегафон» вложил $14 млн и получил 31% акций сервиса, а инвестиции Mail.Ru Group составили $12 млн в обмен на 26% ценных бумаг.