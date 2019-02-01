Продажи смартфонов ушли в минус. Но не у всех

Несмотря стагнирующий по итогам IV квартала и в целом 2018 г. глобальный рынок смартфонов, в накладе далеко не все производители: Huawei увеличила за год продажи смартфонов на 47,7%, а Nokia и вовсе их утроила.

Рынок сокращается три квартала подряд

Глобальные продажи смартфонов по итогам четвертого квартала 2018 г. составили 365,2 млн штук, что на 5,7% меньше, чем за тот же период годом ранее. Таким образом, общее последовательное сокращение рынка наблюдается третий квартал подряд.

Негативный тренд также демонстрируют годовые показатели: согласно предварительным данным аналитиков компании IHS Markit, за весь календарный 2018 год было продано 1,44 млрд смартфонов, что на 2,4% меньше, чем 1,41 млрд смартфонов за 2017 год.

По данным IHS Markit, последний квартал 2018 г. подтвердил тенденцию на консолидацию рынка вокруг топовых производителей смартфонов: шесть компаний, занимающих верхние строчки рейтинга наибольших продаж за квартал обеспечили поставки порядка 75% всех смартфонов в глобальном масштабе. У большинства компаний вне этой шестерки продажи и соответствующие рыночные доли уменьшились за квартал в большей степени, нежели у лидеров.

Лидеры и аутсайдеры

Большинство компаний – лидеров рынка смартфонов, продемонстрировали в четвертом квартале 2018 г. отрицательную динамику продаж в штучном выражении, в том числе, Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, LG, Motorola, TCL-Alcatel и даже постоянно растущая Nokia.

На общем фоне снижения Huawei с квартальным приростом продаж на 49% смотрится новым лидером, нащупавшим «золотую жилу». Небольшой плюс – порядка 7%, также в последнем квартале года продемонстрировала компания vivo.

Глобальные квартальные продажи смартфонов

IV кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2017 № Продажи, млн штук Доля Продажи, млн штук Доля Продажи, млн штук Доля Квартал к кварталу 1 Samsung 70,2 19% 70,9 20% 74,3 19% -1,0% 2 Apple 64,3 18% 46,9 13% 77,3 20% 37,0% 3 Huawei 60,5 17% 52 15% 41 11% 16,0% 4 Oppo 26,4 7% 31,2 9% 27,4 7% -15,0% 5 vivo 25,2 7% 28,9 8% 23,5 6% -13,0% 6 Xiaomi 24,8 7% 33,3 9% 28,2 7% -26,0% 7 LG 11,1 3% 11,6 3% 13,9 4% -4,0% 8 Motorola 10,1 3% 10,7 3% 11,4 3% -6,0% 9 TCL-Alcatel 4,5 1% 5,7 2% 4,8 1% -21,0% 10 Nokia 4,2 1% 4,5 1% 4,4 1% -7,0% Остальные 63,3 18% 59,9 17% 81,3 21% 6,0% Всего 365,2 355,6 387,4 3,0%

Источник: IHS Markit

По итогам четвертого квартала 2018 г. Samsung Electronics смогла продать только 70,2 млн смартфонов, что на 5,5% меньше чем за аналогичный период предыдущего года. Как следствие, рыночная доля компании уменьшилась до 19,2%.

Основное воздействие на продажи Samsung оказал растущий прессинг со стороны китайских брендов, и именно это подтолкнуло компанию на пересмотр своей бизнес-стратегии по продвижению новых технологий. Так, первая тройная камера Samsung появилась в смартфонах Galaxy A, а не в топовой линейке Galaxy S, при этом первая в мире счетверенная камера также дебютировала в смартфоне Galaxy A9 среднего ценового диапазона.

Годовые продажи Samsung снизились на 8% до 290 млн смартфонов (316 млн смартфонов в 2017 году). Аналитики IHS Markit подчеркивают, что впервые с 2014 года Samsung не осилила планку продаж в 300 млн штук.

Квартальные продажи Huawei увеличились на 47,7% год к году и достигли 60,5 млн смартфонов. Для компании это уже четвертый подряд квартал с двузначными показателями роста, который наблюдается почти во всех регионах планеты за исключением Северной Америки.

Годовой итог Huawei тоже впечатляющ: с 35% годовым приростом компания впервые взяла планку в 200 млн смартфонов и закончила год с продажами в количестве 206 млн смартфонов (153 млн за предыдущий год). Также хорошо выглядит 30% рывок Xiaomi до отметки в 120 млн смартфонов (92 млн в 2017 г.).

По мнению аналитиков IHS Markit, одной из причин взрывного роста продаж смартфонов Huawei стал «патриотический фактор», за счет которого китайские покупатели стали отдавать предпочтение отечественному производителю.

В 2018 году Huawei впервые сместила Apple со второй строчки рейтинга глобальных продаж смартфонов в штучном выражении. Тем не менее, сложности компании с развертыванием сетевых инфраструктур в США и других странах несут потенциальную угрозу объемам продаж компании при переходе пользователей к смартфонам для сетей поколения 5G.

Квартальные продажи смартфонов Apple снизились на 16,9% до 64,3 млн iPhone (77,3 млн за тот же период 2017 года). Основными причинами снижения продаж аналитики называют сложности с китайским рынком, а также достаточно высокие цены на новые iPhone 2018 года.

Глобальные годовые продажи смартфонов

№ Компания 2018, млн шт. 2017, млн шт. 1 Samsung 290 316 2 Huawei 206 153 3 Apple 205 216 4 Xiaomi 120 92 5 Oppo 115 118 6 vivo 104 95 7 LG 45 56 8 Motorola 39 38 9 TCL-Alcatel 17 21 10 Nokia 15 5 Остальные 254 334 Всего 1 410 1 444

Источник: IHS Markit

Неудержимый двузначный прирост продаж смартфонов Xiaomi с начала года был остановлен в последнем квартале 2018: компании удалось продать только 24,8 млн смартфонов, что на 12,1% меньше, чем 28,2 млн штук в четвертом квартале 2017 г.

По мнению аналитиков IHS Markit, такие бренды как Xiaomi, Oppo и Vivo стали жертвами сокращающегося спроса на смартфоны в Китае – на фоне усилившегося давления со стороны брендов Huawei и Honor.

Абсолютным лидером продаж в штучном выражении стала Nokia: 175% прирост продаж, с 5 млн штук в 2017 г. до 15 млн штук в 2018 г. В прошлом году финская HMD Global, владеющая брендом Nokia на смартфоны и гаджеты, сфокусировала свое внимание на продажах смартфонов среднего и бюджетного ценовых сегментов в таких регионах как Европа, Азия и Африка, что определенно оказалось верной бизнес-стратегией. В ближайших планах компании – экспансия на рынок Северной Америки.