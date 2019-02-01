Продажи смартфонов ушли в минус. Но не у всех
Рынок сокращается три квартала подряд
Глобальные продажи смартфонов по итогам четвертого квартала 2018 г. составили 365,2 млн штук, что на 5,7% меньше, чем за тот же период годом ранее. Таким образом, общее последовательное сокращение рынка наблюдается третий квартал подряд.
Негативный тренд также демонстрируют годовые показатели: согласно предварительным данным аналитиков компании IHS Markit, за весь календарный 2018 год было продано 1,44 млрд смартфонов, что на 2,4% меньше, чем 1,41 млрд смартфонов за 2017 год.
По данным IHS Markit, последний квартал 2018 г. подтвердил тенденцию на консолидацию рынка вокруг топовых производителей смартфонов: шесть компаний, занимающих верхние строчки рейтинга наибольших продаж за квартал обеспечили поставки порядка 75% всех смартфонов в глобальном масштабе. У большинства компаний вне этой шестерки продажи и соответствующие рыночные доли уменьшились за квартал в большей степени, нежели у лидеров.
Лидеры и аутсайдеры
Большинство компаний – лидеров рынка смартфонов, продемонстрировали в четвертом квартале 2018 г. отрицательную динамику продаж в штучном выражении, в том числе, Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, LG, Motorola, TCL-Alcatel и даже постоянно растущая Nokia.
На общем фоне снижения Huawei с квартальным приростом продаж на 49% смотрится новым лидером, нащупавшим «золотую жилу». Небольшой плюс – порядка 7%, также в последнем квартале года продемонстрировала компания vivo.
|IV кв. 2018
|III кв. 2018
|IV кв. 2017
|№
|Продажи, млн штук
|Доля
|Продажи, млн штук
|Доля
|Продажи, млн штук
|Доля
|Квартал к кварталу
|1
|Samsung
|70,2
|19%
|70,9
|20%
|74,3
|19%
|-1,0%
|2
|Apple
|64,3
|18%
|46,9
|13%
|77,3
|20%
|37,0%
|3
|Huawei
|60,5
|17%
|52
|15%
|41
|11%
|16,0%
|4
|Oppo
|26,4
|7%
|31,2
|9%
|27,4
|7%
|-15,0%
|5
|vivo
|25,2
|7%
|28,9
|8%
|23,5
|6%
|-13,0%
|6
|Xiaomi
|24,8
|7%
|33,3
|9%
|28,2
|7%
|-26,0%
|7
|LG
|11,1
|3%
|11,6
|3%
|13,9
|4%
|-4,0%
|8
|Motorola
|10,1
|3%
|10,7
|3%
|11,4
|3%
|-6,0%
|9
|TCL-Alcatel
|4,5
|1%
|5,7
|2%
|4,8
|1%
|-21,0%
|10
|Nokia
|4,2
|1%
|4,5
|1%
|4,4
|1%
|-7,0%
|Остальные
|63,3
|18%
|59,9
|17%
|81,3
|21%
|6,0%
|Всего
|365,2
|355,6
|387,4
|3,0%
Источник: IHS Markit
По итогам четвертого квартала 2018 г. Samsung Electronics смогла продать только 70,2 млн смартфонов, что на 5,5% меньше чем за аналогичный период предыдущего года. Как следствие, рыночная доля компании уменьшилась до 19,2%.
Основное воздействие на продажи Samsung оказал растущий прессинг со стороны китайских брендов, и именно это подтолкнуло компанию на пересмотр своей бизнес-стратегии по продвижению новых технологий. Так, первая тройная камера Samsung появилась в смартфонах Galaxy A, а не в топовой линейке Galaxy S, при этом первая в мире счетверенная камера также дебютировала в смартфоне Galaxy A9 среднего ценового диапазона.
Годовые продажи Samsung снизились на 8% до 290 млн смартфонов (316 млн смартфонов в 2017 году). Аналитики IHS Markit подчеркивают, что впервые с 2014 года Samsung не осилила планку продаж в 300 млн штук.
Квартальные продажи Huawei увеличились на 47,7% год к году и достигли 60,5 млн смартфонов. Для компании это уже четвертый подряд квартал с двузначными показателями роста, который наблюдается почти во всех регионах планеты за исключением Северной Америки.
Годовой итог Huawei тоже впечатляющ: с 35% годовым приростом компания впервые взяла планку в 200 млн смартфонов и закончила год с продажами в количестве 206 млн смартфонов (153 млн за предыдущий год). Также хорошо выглядит 30% рывок Xiaomi до отметки в 120 млн смартфонов (92 млн в 2017 г.).
По мнению аналитиков IHS Markit, одной из причин взрывного роста продаж смартфонов Huawei стал «патриотический фактор», за счет которого китайские покупатели стали отдавать предпочтение отечественному производителю.
В 2018 году Huawei впервые сместила Apple со второй строчки рейтинга глобальных продаж смартфонов в штучном выражении. Тем не менее, сложности компании с развертыванием сетевых инфраструктур в США и других странах несут потенциальную угрозу объемам продаж компании при переходе пользователей к смартфонам для сетей поколения 5G.
Квартальные продажи смартфонов Apple снизились на 16,9% до 64,3 млн iPhone (77,3 млн за тот же период 2017 года). Основными причинами снижения продаж аналитики называют сложности с китайским рынком, а также достаточно высокие цены на новые iPhone 2018 года.
|№
|Компания
|2018, млн шт.
|2017, млн шт.
|1
|Samsung
|290
|316
|2
|Huawei
|206
|153
|3
|Apple
|205
|216
|4
|Xiaomi
|120
|92
|5
|Oppo
|115
|118
|6
|vivo
|104
|95
|7
|LG
|45
|56
|8
|Motorola
|39
|38
|9
|TCL-Alcatel
|17
|21
|10
|Nokia
|15
|5
|Остальные
|254
|334
|Всего
|1 410
|1 444
Источник: IHS Markit
Неудержимый двузначный прирост продаж смартфонов Xiaomi с начала года был остановлен в последнем квартале 2018: компании удалось продать только 24,8 млн смартфонов, что на 12,1% меньше, чем 28,2 млн штук в четвертом квартале 2017 г.
По мнению аналитиков IHS Markit, такие бренды как Xiaomi, Oppo и Vivo стали жертвами сокращающегося спроса на смартфоны в Китае – на фоне усилившегося давления со стороны брендов Huawei и Honor.
Абсолютным лидером продаж в штучном выражении стала Nokia: 175% прирост продаж, с 5 млн штук в 2017 г. до 15 млн штук в 2018 г. В прошлом году финская HMD Global, владеющая брендом Nokia на смартфоны и гаджеты, сфокусировала свое внимание на продажах смартфонов среднего и бюджетного ценовых сегментов в таких регионах как Европа, Азия и Африка, что определенно оказалось верной бизнес-стратегией. В ближайших планах компании – экспансия на рынок Северной Америки.