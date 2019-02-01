Через полгода поисков Intel нашла нового гендиректора

Новый СЕО

Компания Intel прекратила поиски нового генерального директора – пост главы компании занял ее теперь уже бывший финансовый директор Роберт Свон (Robert Swan). Кандидатура Свона принята советом директоров чипмейкера, и он уже вступил в должность.

Фактически, Роберт Свон управлял Intel с лета 2018 г., когда компанию покинул ее предыдущий гендиректор Брайан Кржанич (Brian Krzanich). Свона сразу назначили исполняющим обязанности СЕО, и в итоге совет директоров Intel решил отдать должность гендиректора именно ему, а не искать человека со стороны.

Следует отметить, что Свон изначально был главным кандидатом на эту должность, и он мог бы сразу занять кресло Кржанича после ухода последнего, и не было бы этих семи месяцев поисков. Но бывший финансовый директор Intel, как сообщает TechCrunch, поначалу не очень хотел становиться главой компании по неизвестным причинам. Что повлияло на принятие им решения о вступлении в должность, тоже не сообщается.

Семь руководителей

Intel, основанная в 1968 г. и в 2018 г. отметившая 50-летие, за свою историю сменила шесть генеральных директоров, и Роберт Свон стал седьмым по счету. Брайан Кржанич управлял компанией с 2013 г. по 2018 г., и свои полномочия сложил не совсем добровольно, в отличие от его предшественника Пола Отеллини (Paul Otellini). Кржанича уличили во внебрачных романтических отношениях с коллегой, и что вылилось в крупный скандал и привело к отставке последнего.

Роберт Свон, новый гендиректор Intel

Брайн Кржанич пришел в Intel в 1982 г. и первое время работал на должности инженера. За всю свою многолетнюю карьеру в компании он занимал несколько руководящих должностей, и назначение на должность СЕО стало венцом его карьерного роста.

Финансист у руля

Роберт Свон отдал Intel пока лишь три года своей жизни, но у него богатый послужной список, хотя за всю свою карьеру он был связан в первую очередь именно с финансами. 15 лет Свон проработал в General Electric на различных завязанных на финансах должностях, еще 9 лет – в eBay на посту финансового директора, а также в компаниях Electronic Data Systems и TRW и Webvan Group.

Роберт Свон уже проявил себя в качестве руководителя Intel – компания ставит новые рекорды прибыли, о чем свидетельствует финансовый отчет за четвертый квартал 2018 г. Однако перед новоиспеченным СЕО уже стоит целый ряд трудностей – Свону придется решать вопрос с переходом Intel на производство хотя бы 10-нанометровых процессоров, не говоря уже о 7 нанометрах, на которые уже перешли AMD, Apple и Huawei. Сейчас Intel сильно отстает в техническом плане, что не могло не сказаться на объемах продаж процессоров и прогнозах аналитиков на первый квартал 2019 г. Также Свон будет курировать вопрос по выходу Intel на рынок дискретных видеокарт – компания заявила о соответствующих планах еще в декабре 2018 г., и первые ускорители новой линейки Intel Xe должны будут увидеть свет в 2020 г.

Слухи о поглощении AMD и планы на будущее

До сообщения о вступлении Роберта Свона в должность СЕО Intel ходили слухи, распускаемые главами крупных корпораций, что Intel собирается купить и поглотить AMD, чтобы избавиться от главного конкурента и завладеть его активами. Также предполагалось, что после сделки пост главы Intel займет Лиза Су (Liza Su), генеральный директор AMD с 2014 г. За пять лет в должности Су сумела вывести свою компанию на новый уровень и вновь сделать ее процессоры и видеокарты конкурентоспособными. Дошло до того, что пока Intel «буксует» при переходе с морально устаревшего 14-нанометрового техпроцесса на 10 нанометров, AMD уже представила 7-нанометровые процессоры бюджетного сегмента и соответствующие графические чипы.

Бывший СЕО Intel Брайан Кржанич допустил сильное отставание компании от AMD в техническом плане

Свои планы на ближайшее время Роберт Свон пока не озвучивает. Но работа ему предстоит нелегкая: недостаточно наладить производство более современных процессоров, нужно еще и цену назначить адекватную, а у Intel с этим проблемы. К примеру, 31 января 2019 г. она начала поставки мощного процессора Xeon W-3175X, но снова 14-нанометрового. Чип располагает 28 ядрами, обрабатывает 56 потоков информации, имеет 68 линий PCIe, кэш-память Intel Smart Cache объемом 38,5 МБ и располагает 6-канальным контроллером памяти DDR4, поддерживающим объем до 512 ГБ. Частота процессора составляет 3,1 ГГц и может повышаться до 4,3 ГГц по мере роста нагрузок. Это очень мощный CPU, и Intel просит за него ровно $3000, тогда как процессор AMD Ryzen Threadripper 2990 WX, анонсированный в августе 2018 г. и обладающий схожими возможностями, оценивается в $1800.