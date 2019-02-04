2018 стал худшим годом в истории смартфонов

По данным IDC, в 2018 г. поставки смартфонов сократились на 4,1% до 1,4 млрд устройств, что делает его худшим годом за всю историю этих гаджетов. При этом пять лидирующих производителей сумели увеличить за год свою долю рынка с 63% до 69%.

Итоги квартала

В IV квартале 2018 г. мировые поставки смартфонов составили 375,4 млн устройств, что на 4,9% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Спад в поставках наблюдается уже пять кварталов подряд, отмечает исследовательская компания IDC.

В целом 2018 г. аналитики IDC называют худшим годом для продаж смартфонов за всю историю существования продукта. По итогам целого года поставки сократились на 4,1% до 1,4 млрд устройств.

Причины спада

Спад поставок аналитики объясняют несколькими факторами. Цикл замены смартфона стал дольше, на многих крупных рынках повысился уровень проникновения устройств. В списке факторов присутствуют в том числе политическая и экономическая нестабильность, а также нарастающее раздражение пользователей по поводу постоянного роста цен на смартфоны.

По словам менеджера программы IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker Энтони Скарселлы (Anthony Scarsella), поскольку пользователи стали реже менять устройства, производителям следует найти новый баланс между передовыми функциями, привлекательным дизайном и доступностью.

Мировой рынок смартфонов пережил худший год в своей истории

Ожидаемое в 2019 г. поступление на рынок смартфонов с гибким экраном и поддержкой 5G может вдохнуть новую жизнь в отрасль — в зависимости от того, какую выгоду сумеют извлечь из этого производители и операторы. В то же время, цена устройств возрастет, поскольку новые экраны и чипы передачи данных будут стоить дороже. Скарселла считает, что в этих условиях следует по максимуму использовать программы обмена старых смартфонов на новые с доплатой.

Ситуация в разных странах

По словам вице-президента программы IDC Worldwide Mobile Device Trackers Райана Райта (Ryan Reith), позитивная динамика в 2018 г. наблюдалась только на рынках Индии, Индонезии, Кореи и Вьетнама.

В Китае, на который приходится примерно 30% мировых продаж смартфонов, объемы поставок упали на 10%, что даже хуже, чем годом ранее. Одной из проблем рынка продолжает оставаться высокая насыщенность, к этому добавилось сокращение трат на смартфоны со стороны потребителей. Вместе с тем четыре лидирующих бренда — Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi — которые все являются местными компаниями, нарастили за год свою долю с 66% до 78%.

Лидеры мирового рынка

В мире на первом месте по итогам IV квартала 2018 г. находится компания Samsung с объемом поставок смартфонов на уровне 70,4 млн, что на 5,5% меньше, чем год назад. Доля рынка вендора составляет 18,7%. По итогам всего года поставки смартфонов Samsung упали на 8% до 292,3 млн устройств.

Глобальный рынок смартфонов в IV квартале 2018 года

Компания Отгружено в IV квартале 2018 года, млн штук Доля рынка в IV квартале 2018 года Отгружено в IV квартале 2017 года, млн штук Доля рынка в IV квартале 2017 года Изменение доли год к году Samsung 70,4 18,7% 74,5 18,9% -5,5% Apple 68,4 18,2% 77,3 19,6% -11,5% Huawei 60,5 16,1% 42,1 10,7% 43,9% OPPO 29,2 7,8% 27,3 6,9% 6,8% Xiaomi 28,6 7,6% 28,2 7,1% 1,4% Другие 118,4 31,5% 145,3 36,8% -18,5% Всего 375,4 100% 394,6 100% -4,9%

Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker

Второе место занимает Apple с объемом поставок iPhone в последнем квартале на уровне 68,4 млн, что на 11,5% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Доля рынка производителя сократилось с 19,6% до 18,2%. По итогам всего года поставки iPhone упали на 3,2%. Это объясняется проблемами на двух крупнейших рынках — Китая и США — которые пережили худший год за всю историю существования смартфонов. Положение Apple усугубляется тем, что в 2019 г. компания, судя по всему, не выведет на рынок смартфон с поддержкой 5G. Помочь Apple может только укрепление всей экосистемы iPhone, считают аналитики.

На третьем месте по итогам квартала находится Huawei с объемом поставок на уровне 60,5 млн и годовым ростом на 43,9%. Доля вендора на мировом рынке увеличилась с 10,7% до 16,1%. По итогам всего 2018 г. рост составил 33,6%. Быстрыми темпами роста производитель обязан успеху линейки Honor, которая сейчас составляет примерно половину его продаж. Около половины поставок Huawei приходится на Китай, но их доля сокращается по мере преуспеяния компании на других рынках.

Четвертую строчку по итогам квартала занимает OPPO с объемом поставок смартфонов на уровне 29,2 млн, годовым ростом на 6,8% и долей рынка 7,8%. По итогам всего года производитель отгрузил 113,1 млн смартфонов, что на 1,3% больше, чем в 2017 г. Рост продаж замедлился по сравнению с предыдущими годами, большая часть бизнеса по-прежнему приходится на Китай, а на приоритетных рынках Индии и Индонезии рост объясняется успехом серии А.

Xiaomi замыкает пятерку лидеров с объемом поставок смартфонов на уровне 28,6 млн, годовым ростом 1,4% и долей рынка 7,6%. По итогам всего года продажи производителя выросли на 32,2%, перевалив за отметку в 100 млн устройств. За пределами Китая вендор по-прежнему сосредоточен на рынках Индии и Индонезии, хотя также отмечается хорошая динамика в некоторых странах Западной Европы, особенно в Испании. Серия Redmi по-прежнему популярна на развивающихся рынках, но смартфоны Mi Mix/Max/Pro продолжают утверждать себя в качестве устройств с флагманской начинкой и привлекательным ценником.

Пять лидирующих производителей смартфонов сумели нарастить за год свою суммарную долю рынка с 63% до 69%. Если говорить о первой шестерке, то суммарная доля составляет 75% и продолжает увеличиваться. На шестом месте находится Vivo, которая от квартала к кварталу то попадает в первую пятерку, то выпадает из нее.