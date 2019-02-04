Microsoft «убил» классический Skype
Skype Classic в прошлом
Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки классической версии своего мессенджера Skype для настольных ПК и ноутбуков, сообщает ресурс MSPoweruser. Все пользователи Skype Classic с индексом версии 7.4 были поставлены перед выбором – обновиться до Skype 8.x и начать привыкать к новому не лишенному недостатков (по собственному признанию Microsoft) интерфейсу или прекратить пользоваться сервисом и выйти из системы. Продолжить работу с версией 7.4 они больше не смогут.
Выход есть
Несмотря на прекращение поддержки Skype Classic, пользоваться классической версией мессенджера можно и сейчас, хотя для этого потребуется совершить нетипичные для большинства современных пользователей действия. Инструкция проста: необходимо удалить с десктопа или лэптопа Skype 7.4 и установить версию 7.36.0.101, которая не содержит алгоритмы принудительного обновления и не будет выдавать окошко с предупреждением о необходимости перехода на Skype 8.
Однако скачать указанную версию Skype Classic с сайта Microsoft уже нельзя – ссылка на соответствующий дистрибутив была удалена. Искать программу придется на сторонних ресурсах, но в данном случае это не относится к пиратству, поскольку Skype распространяется на бесплатной основе.
Временное решение
Фактически, отказ от поддержки Skype Classic – это очередная мера продвижения Windows 10 среди пользователей, не желающих отказываться от Windows 7. C одной стороны, пользователь может просто установить Skype 8, оставаясь под Windows 7, но, с другой стороны, под этой ОС будут работать не все функции мессенджера, например, режим раздельных окон (Split View) доступен теперь только под Windows 10.
Желающие получить все возможности современного Skype, смогут сделать это лишь после перехода на актуальную операционную систему Microsoft. К тому же, период расширенной поддержки ОС Windows 7, вышедшей в 2009 г., истекает в январе 2020 г., то есть уже меньше чем через год. Это повлечет за собой постепенный отказ от ее поддержки разработчиками сторонних программ, в том числе браузеров.
Добавим также, что у Microsoft уже есть опыт по исключению программных платформ из списка поддерживаемых Skype. Так, в 2010 г. она прекратила обновлять мессенджер под собственной мобильной ОС Windows Mobile. Тогда же свое развитие прекратил клиент Skype Lite для Java, а в 2014 г. была прекращена поддержка Skype под Symbian OS – некогда популярной мобильной платформой, на базе которой выпускались смартфоны Nokia.
Неудачный редизайн
Skype 8 – это, фактически, новая программа с прежним названием. Она изменилась внешне и внутренне, приобретя новый дизайн и новые возможности. Над усовершенствованием Skype Microsoft начал работать в 2016 г., спустя пять лет с момента его приобретения в 2011 г. за $8,5 млрд. Сам проект изначально был создан разработчиками из Швеции, Дании и Эстонии, основавшими компанию Skype Technologies. Первая версия Skype вышла в 2003 г.
Возможность ознакомиться с новыми функциями и полностью переработанным внешним видом Skype появилась в феврале 2017 г. у пользователей устройств на базе Android – Microsoft выложил в магазине Google Play бета-версию мессенджера под названием Skype Preview.
Дебют финальной версии Skype с новым интерфейсом для мобильных устройств состоялся в июне 2017 г. Если раньше мессенджер был сфокусирован в первую очередь на деловой аудитории и на основных возможностях (голосовых и видеозвонках), то в новой версии упор был сделан на всех пользователей, а также текстовое общение, что сделало мобильный Skype похожим на WhatsApp, Viber и другие приложения для общения.
В Skype добавили эмодзи, стикеры и «Моменты» — функцию, скопированную из мессенджера Snapchat и позволяющую публиковать несколько фото или видео с доступом для людей из списка контактов. После просмотра контента пользователи могут отреагировать на публикацию с помощью эмодзи. Аналогичную функцию сейчас можно найти в большей части современных мессенджеров и социальных сетей.
Новый облик популярного мессенджера был воспринят пользователями преимущественно негативно: многие полезные функции, доступные в старой версии, в новой попросту исчезли, но вместо них появились новые, интересные далеко не всем. В целом, дизайн показался многим неудобным и неудачным, и в последующие месяцы Microsoft регулярно вносил в него коррективы, основываясь на отзывах пользователей. Это касается как мобильной, так и десктопной версии мессенджера.
Microsoft признал ошибку
Тысячи негативных отзывов и отток пользователей по всему миру вынудили Microsoft признать, что редизайн Skype оказался неудачным. В этой связи в августе 2018 г. корпорация даже официально продлила поддержку Skype Classic для настольных ПК на «некоторое время» (цитата из пресс-релиза), которую изначально планировала прекратить в сентябре 2018 г.
В начале осени того же года Microsoft сообщил об очередных изменениях в дизайне мессенжера, на этот раз направленных на улучшение пользовательского восприятия. Так, из мобильной и настольной версий Skype была удалена функция «Моменты», а в мобильном приложении разработчики переделали навигацию по интерфейсу, разделив его на три понятных экрана – чаты, звонки и контакты.
В версии Skype для ПК и ноутбуков кнопки чатов, звонков и контактов были перемещены в верхний левый угол окна с целью повышения сходства со Skype Classic. Сам интерфейс был упрощен за счет удаления целого ряда графических элементов, плюс разработчики сделали упрощенную тему оформления с голубыми оттенками, снова отсылающую к дизайну Skype Classic.
Все эти нововведения и позволили Microsoft отказаться от поддержки классического Skype — ненужные пользователям компоненты удалены, дизайн упрощен, и старую версию на плаву можно больше не держать.