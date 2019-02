Трамп назначил силовика на пост ИТ-директора Белого дома

ИТ-директор Белого дома

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил на должность заместителя помощника президента — директора по информационным технологиям Белого дома Роджера Стоуна (Roger L. Stone). В новой должности Стоун будет координировать политику администрации президента в сфере ИТ, отвечать за расходование ИТ-бюджета Белого дома и за системы, которые там используются.

Фактически Стоун исполняет эти обязанности с октября 2018 г., когда должность покинул его предшественник Крис Херндон (Chris Herndon), сообщает ресурс FCW. Судя по данным профилей в соцсетях, Херндон занял должность ИТ-директора Белого дома в апреле 2017 г. После ухода с поста он работает в консультационной компании TechCentrics.

Должность директора по информационным технологиям Белого дома была создана в марте 2015 г. при президенте Бараке Обаме (Barack Obama).

В прошлом Роджер Стоун работал в Совете национальной безопасности, где был заместителем старшего директора по политике устойчивости. До прихода в Белый дом в 2018 г. трудился в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям на должности исполнительного директора в Национальном управлении по программам обеспечения непрерывности и в качестве заместителя помощника администратора.

Федеральный директор по ИТ

Должность директора по информационным технологиям Белого дома не следует путать с постом федерального ИТ-директора США. Этот пост занимает Сюзетт Кент (Suzette Kent) — о ее назначении Трамп сообщил в январе 2018 г. Формально ее должность звучит как глава Управления электронного правительства (Office of Electronic Government) в Административно-бюджетном управлении (Office of Management and Budget). Также она возглавляет Федеральный совет ИТ-директоров США.

Новый ИТ-директор Белого дома Роджер Стоун

В ведении федерального ИТ-директора находится политика федерального правительства в сфере ИТ, включая кибербезопасность. Кент занимается претворением в жизнь плана модернизации федеральных ИТ, утвержденного в декабре 2017 г.

До этого должность федерального ИТ-директора занимал Тони Скотт (Tony Scott), который покинул пост в ходе отставки администрации Обамы. Одной из самых больших неудач Скотта считается срыв запуска сайта HealthCare.gov в октябре 2013 г., вызванный техническими причинами. Задачей сайта была помочь миллионам американцев, не имеющих медицинского страхования, выбрать подходящий им страховой план.

После ухода Скотта федеральную ИТ-политику некоторое время определяла бывший заместитель ИТ-директора Министерства внутренней безопасности США Марджи Грейвс (Margie Graves), временно исполнявшая обязанности федерального ИТ-директора.