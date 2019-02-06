IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов

Компания IXcellerate, у которой пока что есть только один ЦОД, намерена вложить в расширение мощностей $260 млн, чтобы уже в 2023 г. довести количество своих дата-центров до четырех. В 2018 г. компания заключила самый большой контракт в своей истории — с китайским облачным оператором Tencent Cloud.

Инвестиции в расширение

Российский оператор ЦОДов IXcellerate намерен вложить $260 млн в течение пяти лет в строительство нового дата-центра и другие мероприятия по расширению инфраструктуры. Об этом CNews сообщили в компании. Обеспечить инвестиции компания планирует собственными средствами акционеров, банковским финансированием и капиталом, привлеченным на международных рынках.

Сейчас у оператора есть всего один ЦОД — IXcellerate Moscow One. Первый транш инвестиций в размере $30 млн будет сформирован уже в 2019 г. и потрачен на строительство и запуск второго дата-центра — IXcellerate Moscow Two. Объект будет сконструирован по стандарту Tier III и рассчитан на 1485 стоек общей мощностью более 12 МВт.

С 2019 г. по 2023 г. IXcellerate намерена довести количество своих дата-центров до четырех путем строительства и покупки новых объектов в московском регионе. Предполагается, что все ЦОДы будут разного размера, самый крупный будет рассчитан на 10 тыс. стоек. Общая емкость всех дата-центров оператора должна к 2023 г. достичь 15 тыс. стойко-мест, что, по утверждению компании, обеспечит ей долю рынка в 25%.

IXcellerate приводит независимые оценки аналитиков, согласно которым компания входит в пятерку ведущих операторов дата-центров в России. Инфраструктура, которой сейчас располагает компания, рассчитана на 1835 стойко-мест. В частности, IXcellerate принадлежит самый большой в России машинный зал на 1100 стойко-мест. IXcellerate сообщает, что ее финансовые показатели «демонстрируют устойчивый рост, составивший 101% за последний год», но не уточняет, о каких именно показателях идет речь.

Контракт с Tencent

IXcellerate сообщила, что в 2018 г. между ней и компанией Tencent Cloud, крупным китайским провайдером сервисов, было подписано стратегическое партнерское соглашение и сервисный контракт. В течение года Tencent установила в дата-центре IXcellerate Moscow One 600 стоек со своим оборудованием. Это самый крупный проект ЦОДа за все время его существования. Установленное оборудование предназначено для развития облачных и игровых сервисов в России.

IXcellerate намерена увеличить количество своих дата-центров

Представитель Tencent Cloud Патрик Ли отметил, что в ходе выполнения контракта со стороны IXcellerate были соблюдены все сроки, оказана поддержка в построении инфраструктуры и вообще приложены «титанические усилия».

Tencent — это крупнейший инвестиционный холдинг в Китае, дочерние структуры которого занимаются развитием интернет-сервисов и различных проектов в индустрии развлечений. Холдингу принадлежит широко известное «приложение для всего» WeChat, популярный мессенджер QQ, крупная социальная сеть Qzone и т. д. Tencent владеет 7,4% акций российской Mail.Ru Group.

Tencent Cloud, которая вышла на облачный рынок с опозданием по сравнению с такими компаниями как Amazon, Microsoft и давний соперник Alibaba, осуществляет энергичную экспансию за пределы Китая. В 2018 г. компания открыла дата-центры в Гонконге, Таиланде, США и Индии. В общей сложности по состоянию на конец 2018 г. у оператора насчитывался 51 ЦОД в 25 регионах мира. В Китае компании принадлежит 10,3% облачного рынка, что обеспечивает ей второе место после Alibaba, доля которой составляет 45,5%.