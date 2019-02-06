«Яндекс» потратит 100 миллионов, чтобы заманить клиентов в свои облака

«Яндекс» вложит 100 млн руб. в популяризацию собственных облачных сервисов посредством новой партнерской программы. Участники программы смогут рассчитывать как на финансовую, так и информационную поддержку.

Партнерская программа «Яндекса»

«Яндекс» объявил о запуске партнерской программы для разработчиков и интеграторов, использующих облачные сервисы компании или предлагающих решения на их основе. В рамках этой программы ее участники смогут получать премии, гранты, бесплатное обучение и техническую поддержку. В ближайшие три года «Яндекс» планирует выделить на поддержку партнеров «Облака» 100 млн руб.

Принять участие в программе смогут две категории партнеров: компании, предлагающие своим клиентам решения на базе «Облака» – сервисные партнеры, и компании, которые используют его в своих сервисах и приложениях – технологические партнеры. Первые будут ежемесячно получать до 50% суммы, которую их клиенты тратят на облачные сервисы «Яндекса». Вторым компания выделит стартовый грант на тестирование «Облака» в размере 20 тыс. руб. и даст скидку в 50% от расходов за первые два месяца платного пользования «Облаком», а также позволит принять участие в альфа-тестировании новейших сервисов платформы.

Для участия в программе необходимо подать заявку на официальном сайте компании в соответствующем разделе. Участники смогут использовать «Яндекс.облако» как дополнительный канал продаж и привлечения клиентов, попав в список партнеров или разместив свои сервисы в магазине «Облака». Кроме этого, партнерам полагается бесплатное обучение и техническая поддержка.

«Яндекс.облако» запустило партнерскую программу

По мнению директора по развитию бизнеса «Яндекс.облака» Олега Коверзнева, на российском рынке ощущается дефицит поставщиков услуг по переходу в облако с понятным уровнем качества и по прозрачным ценам. Целью программы и является поддержка представителей ИТ-бизнеса, оказывающих услуги такого рода.

«Благодаря нашей программе таких компаний станет больше, – считает Коверзнев. – Интеграторы и разработчики получат доступ к облачным технологиям и инфраструктуре "Яндекса" и, в свою очередь, смогут предлагать их своим клиентам».

На момент выхода материала в списке сертифицированных партнеров «Яндекс.облака», размещенном на официальной странице партнерской программы, значатся девять российских компаний.

Облачные сервисы «Яндекса»

О доступности набора инфраструктурных и платформенных сервисов, объединенных под брендом «Яндекс.облако», для всех желающих стало известно в декабре 2018 г., а публично о запуске «Облака» было объявлено в начале сентября 2018 г.

«Облако» позволяет получить доступ к масштабируемой виртуальной инфраструктуре, сервисам управления базами данных, распознавания и синтеза речи, машинного перевода и прочим. Центры обработки данных «Яндекс.облака» расположены в России, что позволяет пользователям облачных услуг соблюдать закон 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом последних поправок, которые обязывают компании, имеющие дело с персональными данными россиян, хранить эти данные на территории России. По состоянию на 2018 г. «Яндекс» владеет четырьмя ЦОДами в Москве и Подмосковье, по одному – в Рязанской области и Финляндии, а также одним дата-центром во Владимире.

По данным «Яндекса», в первые три месяца с момента анонса «Облаком» заинтересовались свыше 10 тыс. российских и международных компаний, а с апреля 2018 г. по сентябрь 2018 г. им воспользовались более 50 компаний, специально приглашенных «Яндексом» для участия в тестировании. Среди них «Тинькофф банк», X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), авиакомпания S7, платформа для управления бизнесом «Битрикс24».

В числе известных пользователей платформы также назывались: российское представительство американского издательства Condé Nast, выбравшее ее с целью размещения мультимедийных веб-сайтов; MerlionCloud, российский дистрибьютор облачных решений, который предложил услугу резервного копирования и восстановления данных на базе продуктов Commvault с использованием объектного хранилища «Облака»; отечественный поставщик услуг в сфере Wi-Fi-маркетинга Hot-Wi-Fi, развернувший свои базы данных на инфраструктуре «Яндекса»; онлайн-школа английского языка Skyeng, которая также перенесла свою среду разработки в облако «Яндекса».

Перспективы рынка облачных услуг

По данным Synergy Research Group, российской исследовательской организации, в прошедшем 2018 г. объем мирового рынка облачных услуг преодолел планку в $250 млрд, продемонстрировав рост на 32% относительно 2017 г. Самыми быстрорастущими сегментами эксперты назвали сервисы IaaS («инфраструктура как услуга») и PaaS («платформа как услуга»). К 2020 г., в соответствии с прогнозом германского аналитического портала Statista, выручка направления PaaS достигнет $14,8 млрд, IaaS – $72,4 млрд, а сегмент SaaS («сервис как услуга») вырастет до $99,7 млрд.

В своем исследовании, опубликованном в ноябре 2018 г., IDC, международная аналитическая компания, спрогнозировала колоссальный рост спроса на облачные услуги со стороны бизнеса в ближайшие семь лет. В целом же, по мнению аналитиков, к 2025 г. 49% глобальной инфосферы будет храниться в публичных облаках.