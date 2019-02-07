ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов

Завершив к началу 2018 г. интеграцию ВТБ24 в ВТБ, объединенный банк начал активно расширять ИТ-штат. В 2018 г. было набрано около 1 тыс. новых сотрудников. В планах на 2019-2020 гг. — наем еще 2,3 тыс. специалистов.

Расширение ИТ-штата в ВТБ

Банк ВТБ намерен увеличить число своих ИТ-сотрудников до 5 тыс. человек — с целью существенно нарастить собственные компетенции в сфере информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба организации. «До конца 2020 года планируем привлечь на работу около 2,3 тысяч ИТ-специалистов», — цитирует она слова руководителя департамента по работе с персоналом, старшего вице-президента банка ВТБ Глеба Ермакова.

С учетом данной информации можно посчитать, что на текущий момент в ИТ в банке занято уже примерно 2,7 тыс. человек. В пресс-службе ВТБ справедливость этих расчетов CNews подтвердили.

Из сообщения организации можно заключить, что фокус на расширение ИТ-команды был взят банком достаточно давно. Так, только за 2018 г. в ВТБ было принято на работу около тысячи новых ИТ-специалистов. В 2019 г. планируется рекрутировать еще порядка полутора тысяч, а значит в 2020 г. ИТ-штат должен прирасти еще примерно на 800 человек.

ВТБ трудоустроит тысячи ИТ-шников

Напомним, что в январе 2018 г. в группе ВТБ завершились юридические процедуры по присоединению ВТБ24, ранее оказывавшем услуги физическим лицам, к банку ВТБ, специализировавшемся на юрлицах. С 1 января 2018 г. ВТБ начал обслуживание всех клиентов под единым брендом.



На вопрос CNews, не будет ли на фоне общего расширения ИТ-штата происходить какой-либо встречный процесс по сокращению сотрудников, занятых сейчас на утративших перспективность ИТ-направлениях (если таковые имеются), в пресс-службе банка ответить не смогли.

Какие ИТ-компетенции нужны ВТБ

В банке отмечают, что основной упор при подборе нового персонала будет сделан на привлечение разработчиков, аналитиков и тестировщиков. Кроме того, банк будет нанимать руководителей проектов, архитекторов, администраторов, специалистов по сопровождению «и по другим профильным направлениям».

Ключевая задача в этом процессе обозначена как поддержание бизнес-стратегии, а также формирование инфраструктурных и технологических возможностей, направленных на совершенствование клиентских сервисов, повышение эффективности деятельности и создание дополнительных конкурентных преимуществ. Банк, по его заверению, прежде всего нацелен на ускорение изменений и вывод новых решений на рынок. «Эта цель будет достигаться за счет формирования современной микросервисной ИТ-архитектуры, внедрения методологии и инструментов DevSecOps, активного использования кросс-функциональных команд, а также развития технологии Open API», — говорят в ВТБ.

Какие ИТ-решения использует ВТБ

Ключевые технологии, которые ВТБ, по его заверению, уже использует и в дальнейшем заинтересован развивать, — это распределенная обработка данных на платформе Spark (экосистема Hadoop), непрерывная сборка поставки кода (реализуется с применением Atlassian, Gitlab, Ansible, Terraform) и системы массового обслуживания в реальном времени (на языках Erlang, Elixir). «Банк намерен уделять внимание разработке с использованием Docker и Kubernetes, а также технологии реализации распределенных прототипов и приложений на языке Golang», — сообщает его пресс-служба.

Кем можно устроиться в ВТБ прямо сейчас

На ресурсе по поиску работы HeadHunter (hh.ru) по состоянию на 7 февраля 2019 г. опубликовано 162 ИТ-вакансии в ВТБ. Персонал подбирается в различные отделения в Москве и в других городах России: Самаре, Нижнем Новгороде, Архангельске, Южно-Сахалинске и Мурманске.

В соответствии с представленным списком банк, в частности, ищет аналитика данных центра больших данных и моделирования, директора центра больших данных и моделирования, руководителя отдела моделирования и анализа больших данных, JavaScript-разработчика, аналитика SQL, бизнес-аналитика, бизнес-технолога по документарным операциям, ведущих специалистов DevOps, директора отдела цифровой методологии, директора по развитию бизнеса удаленных сервисов, директора службы координации проектов развития, консультанта SAP ERP, менеджеров различных продуктов и проектов, начальника отдела аналитики систем ДБО, руководителя портфеля проектов, эксперта отдела администрирования Unix-платформ, эксперта по установке ПО Powershell, IOS-разработчика и др. Уровень зарплаты в отношении ни одной из вакансий не указан.

Путем Сбербанка?

Обращает на себя внимание тот факт, что ВТБ, являясь вторым по величине активов банком России после Сбербанка (по данным ранкинга «Интерфакс-100»), в некотором смысле пошел по стопам лидера. Напомним, что Сберабанком в 2011 г. была создана специализированная дочерняя структура, занимающаяся ИТ-разработками исключительно для нужд материнской организации — «Сбертех», которая на протяжении нескольких лет крайне активно наращивала свой штат.

Первоначально в компанию были переведены около 400 человек из Сбербанка. В течение 2012 г. «Сбертех» набрал еще около 2 тыс. человек, открыв офисы в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и ряде других городов. В начале февраля 2016 г. численность персонала компании составляла 6515 сотрудников (66% в Москве, остальные — в регионах России и в белорусском филиале в Минске), увеличившись менее чем за год примерно на 1,2 тыс. человек.

По базе «Контур.фокус», за 2017 г. среднесписочная численность сотрудников «Сбертеха» по данным отчетности, представленной организацией в ФНС, составила 9534 человека. В начале 2018 г., Tadviser.ru писал, что в компании трудится уже примерно 11 тыс. человек. Правда, издание со ссылкой на собственные источники сообщало, что в течение 2018 г. 8 тыс. сотрудников должны были перевести из «Сбертеха» непосредственно в Сбербанк. Произошла ли эта миграция, на данный момент не вполне ясно. Различного вида официальная отчетность за 2018 г. традиционно появится в публичном доступе позже.