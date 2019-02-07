Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России

Минкомсвязи предлагает обязать использовать для передачи данных от умных электросчетчиков протокол XNB, разработанный в компании «Стриж-Телематика». А соответствующие сети связи должны будут работать на частотах, выделенных ГЛОНАСС-ТМ - совместному предприятию Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО ГЛОНАСС.

Минкомсвязи предлагает использовать отечественное ПО в интеллектуальных системах учета электроэнергии

Замминистра связи Алексей Соколов направил в Министерство энергетики предложения по установлению требований к форматам и протоколам обмена информацией между информационными системами интеллектуальных систем учета электрической энергии (ИСУЭЭ). Копию письма опубликовал Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Передачу данных между ИСУЭЭ предлагается осуществлять в формате XML. Отчетные документы должны будут формироваться в форматах, обозначенных в постановлении Правительства №325 от 23 марта 2017 г: Open Document Format и PDF/A-1.

ИСУЭЭ должны будут поддерживать российские технологии обработки и хранения данных, российское офисное ПО и российские программные средства защиты информации (включая антивирусы и межсетевые экраны). А при удаленном доступе пользователей ИСУЭЭ должны будут поддерживаться российские веб-браузеры.

В готовящийся сейчас проект постановления Правительства «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии» планируется внести требование о том, что в таких системах должно использоваться ПО, внесенное в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Кроме того, решение задач, связанных с защитой от несанкционированного изменения параметров ИСУЭЭ, а также полным или частичным ограничением режима потребления электрической энергии, предлагается осуществляться путем применения схемотехнических решений и криптографических средств защиты информации, сертифицированным в России по требованиям к защите информации.

Власти предлагают обязать использовать для передачи данных от умных электросчетчиков

фирменный протокол, разработанный в компании «Стриж-Телематика»

Передача данных от умных электросчетчиков должна будет осуществляться по протоколу XNB на частотах «ГЛОНАСС-ТМ».

Как отмечают авторы канала «Нецифровая экономика», наиболее важное требование состоит в том, что при организации обмена данными между приборами учета электрической энергии и ИСУЭЭ по радиоканалу обязательно использование энергоэффективных сетей дальнего радуиса действия (Low Power Wide Area Network, LPWAN) на базе протокола XNB (Extended Narrowband).

Эти сети должны быть построены на российском оборудовании в диапазонах частот 863 - 865 МГц и 874 - 876 МГц. Протокол XNB разработан российской компанией «Стриж-Телематика», чьи активы ранее была переданы ООО «Современные Радио Технологии» (СРТ). С 2018 г. СРТ находится под управлением АО «Глонасс-ТМ».

Также в конце 2018 г. Государственная комиссия по радиочастотам выделила «Глонасс-ТМ» частоты в тех же диапазонах: 863 - 865 МГЦ и 874 - 876 МГц.

Кому принадлежит «Глонасс-ТМ»

«Глонасс-ТМ» на 25% принадлежит государственному АО ГЛОНАСС (оператор систем экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС»), на 75% - АО «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»).

РТИТС на 50% принадлежит АО «РТ-Инвест», акционерами которого являются госкорпорация «Ростех» (25,01%), председатель совета директоров «Автоваз» Сергей Скворцов (39,99%) и ООО «Царицын Капитал» (35%, подконтрольна гендиректору РТ-Инвест» Андрею Шипелову).

Оставшиеся 50% акций РТИТС распределены между физическими лицами: предпринимателем Игорем Ротенбергом (23,55%), Андреем Шипеловым (19%) и гендиректором компании Антоном Замковым (7,55%). Игорь Ротенберг - сын Аркадия Ротенберга, чьи фирмы специализируются на выполнении госзаказа.

В настоящее время Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов владеют по 45% в ООО СРТ, оставшиеся 10% в компании принадлежат Павлу Старюку. СРТ также является оператором национальной сети передачи телематической информации «Стриж.Net».

В случае утверждения предложенных Минкомсзвязи поправок у СРТ и «ГЛОНАСС-ТМ» будет монопольное право на поставку и обслуживание оборудования на передачи данных с электросчетчиков.

В России ежегодно продается 8 млн электросчетчиков. С 2022 г. планируется сделать обязательным использованием умных электросчетчиков. Умные электросчетчики от СРТ стоят от 6 тыс. до 11 тыс. руб. В случае утверждения предлагаемых поправок только на оборудование СРТ сможет заработать от 500 млн руб. в год, не считая стоимости услуг передачи данных, которые будут оплачивать сетевые организации и гарантирующие поставщики .

В пресс-службах Минкомсвязи и СРТ к моменту публикации не ответили на запросы CNews.

Дополнение

После публикации этого материала пресс-служба Минэнерго заявила CNews, что в настоящее время в проекте обсуждаемого постановления правительства зафиксировано требование по передачи данных между приборами учета и компонентами интеллектуальной системы учета на основе открытых протоколов передачи данных, без ограничения среды передачи данных. «Данная среда должна выбираться субъектом самостоятельно, исходя из критериев технической и экономической эффективности,- уточнил представитель ведомства. - Сохранение в этой сфере действия конкурентных принципов будут формировать благоприятные условия для развития необходимых технологий».