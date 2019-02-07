Российская мобильная ОС получила новое название. Теперь оно «энергичное и позитивное»

Мобильная ОС Sailfish, приобретенная в 2018 г. «Ростелекомом», отныне называется «Аврора». Руководство компании считает новое название энергичным, позитивным, а главное, русскоязычным. На данный момент это единственная российская мобильная ОС. У нее высокая степень информационной защиты, также ОС позволяет руководству следить за сотрудниками.

Новое название

Российская мобильная ОС Sailfish поменяла название на «Аврора», сообщает «Ростелеком». Президент компании Михаил Осеевский пояснил ее переименование тем, что у единственной российской мобильной ОС должно быть русскоязычное название. Он отметил, что «Аврора» переводится как «утренняя заря», и это закладывает в название энергичный, позитивный посыл.

Также Осеевский сообщил, что у «Авроры» насчитывается порядка 20 партнеров, интегрирующих в нее свои разработки. По его словам, ОС будет использоваться чиновниками и сотрудниками компаний для удаленной работы. В десяти ведомствах и компаниях уже тестируется оборудование с предустановленной «Авророй» или идет подготовка к такому тестированию.

Что умеет «Аврора»

Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав ОС входят браузер, почтовый клиент, средства просмотра медиа и работы с документами, календарь, заметки, приложение для камеры, галерея, диктофон, часы и таймеры.

В «Авроре» реализована функция удаленного рабочего места, с которого можно получить защищенный доступ к корпоративной почте, мессенджерам и информационным системам. Пользователь сможет работать также с системой электронного документооборота в облаке своей организации, применяя квалифицированную электронную подпись. В ОС уже работают или пока что проходят тестирование навигационная система, механизм обработки и распознавания изображений и сервис для удаленного проведения совещаний.

Особенности внедрения

Средства управления и обновления «Авроры», а также магазин приложений можно развернуть в организации. ОС даст возможность компаниям удаленно управлять мобильными устройствами, на которых она установлена. Например, таким образом можно удаленно устанавливать и обновлять приложения, принудительно устанавливать пароли, следить за перемещениями сотрудников, получать фото и видео с места непосредственного выполнения работы.

Единственная российская мобильная ОС сменила название

На базе «Авроры» можно создавать различные рабочие места, учитывающие специфику той или иной отрасли. Уже реализованы и проходят тестирование мобильное рабочее место контролера энергосбыта, система контроля исполнения осмотров и обслуживания для энергетических компаний, мобильное рабочее место железнодорожного обходчика и мобильный платежный терминал.

История Sailfish

Защищенная мобильная российская операционная система Sailfish Mobile OS RUS была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, которая была основана в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia после решения Nokia о прекращении работ над открытой ОС MeeGo. Разработанная ими ОС — это в значительной степени развитие MeeGo, основанной на Linux. На Всемирном мобильном конгрессе 2017 был представлен первый смартфон под управлением Sailfish Mobile OS RUS, который получил название Inoi R7.

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат в свою очередь ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обоими ООО принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.

Регистрации и сертификаты

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО при Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну.

У ОС есть также сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопасности к ОС типа «А» шестого класса, что означает высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.