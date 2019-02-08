Поддельные процессоры Intel попали в военное оборудование США

Калифорнийский предприниматель много лет закупал в Китае неисправные и устаревшие процессоры и продавал их господрядчикам США под видом новых. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам, но он признал вину только по четырем.

Чичиков от ИТ

Калифорнийский предприниматель Рогелио Васкес (Rogelio Vasques) признал себя виновным в продаже использованных и устаревших процессоров под видом новых. Часть реализованной таким образом продукции попала в военные разработки США.

Выяснилось, что 44-летний бизнесмен, владелец компании PRB Logics Corporation закупал в Китае использованные, забракованные или устаревшие интегрированные микросхемы, договаривался с продавцами о подделке маркировки и продавал их субподрядчикам, которые затем уже перепродавали их различным заказчикам, включая военных. И субподрядчики, и конечные клиенты были уверены, что микросхемы совершенно новые.

Согласно судебным документам, афера длилась с июля 2009 г. по май 2016 г. Прокуроры, ведущие дело, указывают, что, поскольку среди заказчиков, с которыми сотрудничал Васкес, были военные, его действия составляют вполне реальную угрозу национальной безопасности.

«В этом с обвинением трудно не согласиться: устаревшие и бракованные микросхемы в любой момент могут отказать, а если они применяются в военной сфере, это может иметь самые трагичные последствия, — считает Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Простым штрафом мошенник вряд ли отделается».

Военным США много лет подсовывали поддельные процессоры

Оглашение приговора Васкесу состоится в мае 2019 г. Количество пунктов обвинения, выдвинутых против него, достигало 30, он признал вину лишь по четырем.

«И души будут прописаны как бы живые...»

В обвинительном заключении указывается, что Васкес и его подельники перемаркировывали процессоры AnalogDevices, Intel и Xilinx. Впрочем, никаких сведений о том, что из-за этих микросхем произошли какие-либо инциденты, в обвинении не содержится.

В рамках сделки со следствием Васкес признал себя виновным в том, что в 2012 г. он продал чипы с подделанной маркировкой оборонному подрядчику в США, который затем поставлял их одному из крупнейших производителей военной техники. Контрафактные процессоры в итоге попали в секретную оборонительную систему ВВС США.

В 2016 г., согласно признанию Васкеса, он продал восемь контрафактных интегрированных микросхем, зная, что они в итоге будут использованы в бомбардировщике B-1 Lancer. Также он признал себя виновным в продаже партии в 8 тыс. микросхем некоей компании, которая перепродала их оборонному подрядчику, поставлявшему оборудование сухопутным силам США, а также ВМФ и Корпусу морской пехоты.

Общая стоимость контрафакта, реализованного Васкесом, составила бы порядка $900 тыс. при условии, что они были бы новыми. В рамках сделки со следствием Васкес согласился компенсировать нелегальный доход в размере $100 тыс.

Поставки контрафактных процессоров в США — не редкость, и количество подобных инцидентов за последние два десятилетия выросло весьма существенно. Пока единственное, что пытаются противопоставить этому, — новый режим лицензирования импорта, но далеко не все полагают, что это сработает.