Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer

Microsoft призвала всех пользователей отказаться от использования браузера Internet Explorer, сославшись на его небезопасность и актуальность. В качестве альтернативы она предложила браузер Edge, который скоро получит современный движок Chromium.

Microsoft больше не верит в IE

Корпорация Microsoft признала свой фирменный браузер Internet Explorer небезопасным и посоветовала отказаться от его использования в качестве основного веб-обозревателя. Соответствующее заявление сделал эксперт Microsoft по кибербезопасности Крис Джексон (Chris Jackson) в опубликованной им записи в блоге Windows IT Pro. Джексон призвал не использовать Internet Explorer как браузер по умолчанию, мотивировав это тем, что его полноценная поддержка прекращена еще в 2015 г., одновременно с выходом наследника IE – браузера Edge.

Проблемы IE

Сейчас Internet Explorer не только может использоваться хакерами для взлома компьютера жертвы. Этот браузер еще и не поддерживает современные веб-стандарты. Код браузера устарел, новые версии не выходят, и это делает его, фактически, бесполезным при просмотре актуальных ресурсов. Изредка Microsoft выпускает патчи безопасности для Internet Explorer, однако иногда они лишь усугубляют ситуацию.

Internet Explorer 11 в составе Windows 10

Так, выпущенное в конце декабря 2018 г. экстренное обновление с индексом для IE 9-11 KB4467691 приводило к проблемам с загрузкой Windows на ноутбуках с малым объемом оперативной памяти. Проблема затронула мобильные ПК Lenovo под управлением всех актуальных ОС Microsoft.

Преимущества IE

Из того, что Internet Explorer не умеет корректно отображать современные веб-сайты, вытекает, как ни странно, его основное преимущество. Несмотря на то, что браузер не обновляется уже практически четыре года, ряд интернет-порталов, до сих пор не оптимизированы под популярные браузеры, включая Chrome, Opera и Firefox. К ним же можно отнести и различные программы с веб-интерфейсом.

При посещении таких сайтов и работе с ПО подобного рода Internet Explorer часто приходит на выручку, когда другие браузеры не могут решить поставленную перед ними задачу, хоть и не по своей вине. Отметим, что Microsoft так и не исключила IE из состава Windows 10 – он присутствует даже в самом последнем глобальном обновлении ОС, датированном осенью 2018 г.

Альтернативы IE

Если не рассматривать Internet Explorer как последнее средство для работы с неоптимизированными сайтами и веб-интерфейсами, то в 2019 г. его может заменить любой регулярно обновляющийся обозреватель. В первую очередь это Chrome и Firefox, а также, Opera и браузеры на движке Chromium – Vivaldi, «Яндекс.браузер» и т.д.

Edge - наследник Internet Exlorer

Microsoft Edge по состоянию на февраль 2019 г. пока нельзя считать достойным конкурентом перечисленным приложениям. Основанный на проприетарном движке Edge HTML, он с большой задержкой адаптируется под новые веб-стандарты, тем самым уступая как продукции Google и Mozilla, так и менее популярным разработкам.

Ситуация может измениться в обозримом будущем: в конце 2018 г. Microsoft приняла решение об отказе от Edge HTML и переводе браузера на Chromium и Blink. Приложение сохранит текущие название и дизайн, но получит возможность более оперативного обновления. Сроки релиза Edge на новом движке пока не установлены, но весной Microsoft выпустит следующее глобальное обновление Windows 10, которое будет содержать массу изменений и нововведений, включая «песочницу» для максимально безопасного запуска сомнительных программ и новое меню «Пуск» без «живых» плиток.

IE стал третьим по популярности браузером в мире

По данным StatCounter, доля IE на мировом рынке браузеров для ноутбуков и настольных ПК в январе 2019 г. составила 5,74%, и это третье место в рейтинге. Он уступил лишь Firefox (9,5%) и Chrome (70,88%), но опередил Safari (5,15%), Opera (2,37%) и Edge (4,41%). Это связано в первую очередь с существенной долей компьютеров под управлением ранних версий Windows, в которых нет встроенного браузера Edge. Та же Windows 7, срок техподдержки которой истекает в январе 2020 г., на начало февраля 2019 г. удерживала 35-процентную долю рынка компьютеров.

Microsoft и антиреклама собственных продуктов

Публикация Криса Джексона – это уже второй случай за февраль 2019 г., когда Microsoft в не очень позитивном ключе отозвалась о собственных программных продуктах. 6 февраля 2019 г. корпорация выпустила в Сеть рекламные ролики проекта Office 365, в котором сравнила его с Office 2019, притом не в пользу последнего. Как пишет TechCrunch.com, Microsoft не хочет, чтобы пользователи покупали Office 2019, ведь, приобретая его, они платят лишь один раз, после чего обновление офисного ПО большинству из них не потребуется в течение нескольких лет. В то же время Office 365 распространяется по подписке: к примеру, если бессрочная лицензия Office 2019 стоит $150, то Office 365 обойдется уже в $70 за год использования. С финансовой точки зрения модель подписок Microsoft существенно более выгодна.