Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты

ФАС возбудила дело против российского подразделения Samsung в связи с признаками координации цен на смартфоны и планшеты этого производителя в России. Samsung занимает лидирующее положение на российском рынке смартфонов.

Новое дело ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла дело против ООО «Самсунг электроникс рус компани» — российского представительства южнокорейского производителя электроники Samsung. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Причиной возбуждения дела стало то, что ФАС усмотрела в действиях компании признаки координации цен на продукцию — смартфоны и планшеты.

ФАС поясняет, что в 2018 г. предприняла внеплановую выездную проверку «Самсунг электроникс рус компани». В ходе проверки и были получены данные, которые позволили говорить о нарушении части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции. Нарушение закона проявилось в том, что Samsung заставляла реселлеров устанавливать и поддерживать определенные цены на смартфоны и планшеты.

Речь идет о моделях смартфонов Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016 и Galaxy J7 2017. Из планшетов координация цен затронула Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

В пресс-службе российского офиса Samsung в разговоре с CNews ограничились формальным сообщением:«Мы работаем с представителями ФАС по данному вопросу; от дальнейших комментариев пока воздержимся».

Ход расследования

О том, что против Samsung будет возбуждено дело, ФАС сообщила еще в сентябре 2018 г. Однако сроки на тот момент назывались другие — дело планировалось открыть до конца года. Тогда же представители ведомства намекали, что у них есть наработки против еще одной компании.

Тогда ФАС сообщала, что уже начала проверку дочернего предприятия Samsung в России, и что это предприятие подозревается «как минимум» в незаконной координации цен. Также ведомство было намерено отработать версию о наличии антиконкурентных соглашений в деятельности компании. На проверку должно было уйти не меньше трех месяцев, поскольку смартфоны Samsung продаются по всей России, и проверить предстояло множество цен во большом числе точек продаж.

ФАС завела дело против Samsung

По данным компании IDC за II квартал 2018 г., Samsung является лидером на российском рынке смартфонов. Второе и третье места занимают Huawei и Xiaomi соответственно. Если говорить о количестве поставленных на рынок устройств, то Apple находится на четвертом месте, однако по объему выручки именно она является лидером рынка.

Разбирательство против LG

В июне 2018 г. ФАС назначила штраф российскому представительству южнокорейской LG Electronics – «ЛГ электроникс рус» в размере 2,5 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, повлекшее за собой завышение розничных цен на продукцию компании. Проверка в отношении компании была начата в феврале 2017 г. в связи с поступлением жалобы от пользователя.

Как показало расследование, российское представительство LG действительно устанавливало рекомендованные розничные цены, публиковавшиеся на русскоязычном сайте LG. Среди моделей смартфонов, продававшихся по завышенным ценам, можно отметить: L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS и G5 SE – H845.

С целью контроля действий реселлеров LG использовала специальную программу для мониторинга цен. Любая попытка снизить цену привлекала внимание со стороны LG и являлась поводом для разбирательства. В случае несговорчивости реселлера в вопросе ценовой политики LG могла отказать в отгрузке очередной партии товара. Так, под санкции LG попадали «Эльдорадо», «Юлмарт», «Озон» и «Русская телефонная компания», «дочка» МТС.

Главным доказательством вины LG в деле стала электронная переписка между сотрудниками компании и реселлерами. Переписка в основном содержала попытки договориться об установлении единых цен, нередко в весьма жесткой манере и с элементами шантажа.

Как Apple манипулировала ценами на iPhone

Впервые ФАС стала изучать цены на iPhone в феврале 2016 г., после того, как частное лицо обратилось в службу по этому вопросу. Анализ цен на модели iPhone 6s и 6s Plus показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость этих аппаратов не менялась с момента старта продаж – то есть, с сентября 2015 г. В число сетей вошли МТС, «М.видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-хау») и «Техносила».

Поскольку цены в различных сетях крайне мало отличались друг от друга и от рекомендованных цен Apple, ФАС заподозрила, что ритейлеры устанавливают их несамостоятельно. В июле 2016 г. ФАС окончательно уверилась в существовании ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и пришла к выводу, что Apple является его координатором. В августе 2016 г. против компании было возбуждено соответствующее дело.

Рассмотрение дела началось 7 ноября 2016 г. Общий штраф Apple должен был составить от 1 млн до 5 млн руб. В марте 2017 г. «Эппл рус» была признана координатором ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и других моделей iPhone.

В апреле 2017 г. ФАС опубликовала фрагменты переписки российского представительства Apple с крупнейшими розничными сетями относительно ценообразования на iPhone. Как выяснилось, сотрудники Apple устанавливали рекомендованные цены, следили за их соблюдением и наказывали тех реселлеров, которые пытались снизить цены.

Напомним, с 2013 г. единственным импортером iPhone в России является сама Apple в лице «Эппл рус». В том же году Apple открыла собственный интернет-магазин в России, а при запуске новых моделей iPhone стала публиковать цены на них на своем русскоязычном сайте. С этого момента, как считают в ФАС, и началась координация розничных цен на iPhone. В итоге «Эппл рус» была оштрафована по этому делу на сумму 1,75 млн руб.