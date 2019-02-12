Google сманивает инженеров из Intel, Nvidia и Qualcomm для создания альтернативы их чипам

Хедхантеры Google переманили больше десятка инженеров Intel и Qualcomm с целью разработки собственных процессоров. В дальнейшем новые чипы будут использоваться в смартфонах, планшетах и других устройствах Google.

Команда мечты

Корпорация Google сформировала в городе Бангалор на юге Индии новую команду с кодовым названием gChips по разработке чипов, сообщает агентство «Рейтер». Девелоперы займутся созданием процессоров для смартфонов и центров обработки данных (ЦОД), и в их число входят бывшие сотрудники крупных ИТ-компаний.

Согласно доступной информации, Google переманивает в свой штат инженеров из компаний-лидеров на рынке чипов и процессоров для настольных ПК, ноутбуков и мобильных гаджетов.

Кадровый состав

Журналистам агентства удалось выяснить, что руководителем группы назначен Раджат Бхаргава (Rajat Bhargava), за свою карьеру успевший год проработать в Intel и 10 лет в Broadcom. В команде Google, согласно информации с его личной страницы в социальной сети LinkedIn (заблокирована в России), Бхаргава работает с мая 2018 г.

Возможно, в будущем Google станет производить процессоры и для настольных ПК

Другие представители команды Google в Бангалоре тоже раньше были связаны с чип-мейкерами. Некоторые работали на Qualcomm, другие на упомянутую Intel, и в штате даже есть бывший сотрудник Nvidia – крупнейшего производителя графических процессоров.

Численность команды

Google пока никак не комментирует свою заинтересованность в создании команды девелоперов, состоящей из высококвалифицированных сотрудников компаний-конкурентов. По данным «Рейтер», на 12 февраля 2019 г. ее новая группа специалистов состоит из, по меньшей мере, 16 инженеров и еще четырех специалистов по набору кадров. Присутствие последних, как полагают в «Рейтер», означает, что Google намерена продолжить расширение своего нового штата. Уже сейчас у Google есть 13 открытых вакансий в Бангалоре, и в обозримом будущем компания планирует увеличить штат до 80 человек.

Место дислокации новой команды выбрано не случайно: в Бангалоре есть представительства многих крупных чипмейкеров, как сообщил «Рейтер» старший аналитик компании Tirias Research Джим МакГрегор (Jim McGregor). В этом случае потенциальным сотрудникам Google не придется никуда переезжать, и смена города или даже страны проживания не станет отталкивающим фактором.

Google как чипмейкер

Google известна в первую очередь своими интернет-сервисами и операционной системой Android, под управлением которой работает подавляющее большинство смартфонов и планшетных компьютеров. Но она также выпускает планшеты, смартфоны и ноутбуки под собственным брендом, а на рынке процессоров она присутствует с 2014 г.

Уже пять лет компания разрабатывает тензорные чипы для дата-центров и процессоры Visual Core, отвечающие за обработку изображений в смартфонах серии Google Pixel. Однако в ее устройствах еще очень много компонентов от сторонних производителей – это модемы Intel и Broadcom, а также центральные процессоры Qualcomm, используемые во всех смартфонах Pixel и, тем более, в гаджетах уже неактуальной линейки Nexus.

Тензорный процессор Google

Формирование команды инженеров в Бангалоре может оказаться следствием желания Google уменьшить зависимость от других чипмейкеров и сократить используемое количество произведенных ими компонентов.

Каждой ИТ-компании – по собственному процессору

На чем основано стремление Google отгородиться от чипмейкеров, в том числе и американских, достоверно пока неизвестно. Не исключено, что оно стало следствием недавнего раздора между Apple и Qualcomm – последняя отказалась продавать Apple свои модемы, в результате чего ей пришлось экстренно закупать нужные чипы у Intel.

Что касается мобильных процессоров, то Apple еще в 2010 г. отказалась от чипов Qualcomm и других производителей, представив собственный процессор A4 в составе смартфона iPhone 4. В 2018 г. вышла новая линейка смартфонов iPhone на базе чипа А12 Bionic и планшетов iPad на базе А12Х.

Процессоры собственной разработки выпускает и китайский ИТ-гигант Huawei – в его ассортименте есть мобильные процессоры Kirin и тензорные чипы для дата-центров линейки Kunpeng. Это позволяет Huawei не зависеть от американских чип-мейкеров Intel и Qualcomm, особенно на фоне обострившихся отношений между КНР и США. По этой же причине компания активно работает над собственной мобильной платформой Kirin OS, наличие которой позволит ей пережить возможную блокировку для нее доступа к американской же Google Android.

Разработкой собственных чипов интересуются и другие ИТ-компании, в том числе Facebook. И, пока Google переманивает сотрудников Intel, Qualcomm и Nvidia, она наняла бывшего работника Google Шахрияра Рабия (Shahriar Rabii) для помощи в разработке и налаживании производства собственных микропроцессоров. В Google он работал над упомянутым процессором обработки изображений Visual Core.