В Oracle предрекли скорый переход всех данных под управление искусственного интеллекта

Эксперты считают, что развитие автономных баз данных даст серьезный толчок бизнесу, повысив его рентабельность и производительность. Вместе с тем, в скором времени 100% приложений будут так или иначе связаны с облаками и искусственным интеллектом.

Автономные базы данных ускоряют бизнес

Развитие автономных баз данных станет одним из ключевых технологических трендов ближайшего будущего. Такое мнение прозвучало на конференции Oracle OpenWorld Middle East, которая проходит в Дубае. Старший вице-президент Oracle по облачным технологиям Стив Дахеб (Steve Daheb) заявил, что автономные базы данных повышают производительность бизнеса, сокращают время вывода продуктов на рынок и добавляют революционную инновационность.

Напомним, под автономными в данном случае подразумеваются облачные базы, способные за счет технологий искусственного интеллекта обновляться, масштабироваться, защищаться от внешних атак, шифровать данные и т. д. – без участия человека.

«Компании переходят в облака даже быстрее, чем мы ожидали, – сказал Стив Дахеб. – 100% приложений скоро будут иметь в своей основе искусственный интеллект, а 50% данных будут обрабатываться автономно».



«Это самое инновационное предложение, которое я встречал за 25 лет работы в Oracle, – сказал Эндрю Сазерленд (Andrew Sutherland), старший вице-президент Oracle по технологиям в регионах EMEA и APAC. – Автономная база данных настраивается и устанавливается самостоятельно. Она масштабируется соответствующим образом. Она сама корректирует ошибки. Она никогда не выключается. Такая автоматизация позволяет сосредоточиться на инновациях, улучшить обслуживание клиентов и повысить вовлеченность сотрудников».







Стив Дахеб: Компании переходят в облака даже быстрее, чем мы ожидали

По мнению экспертов Oracle, вкупе с развивающимся искусственным интеллектом, машинным обучением и облачными технологиями, автономные базы данных меняют бизнес и помогают компаниям выигрывать в конкурентной борьбе.

«Мы хотим, чтобы новые технологии, такие как машинное обучение, пронизывали каждый слой нашей инфраструктуры, – сказал он. – Машинное обучение позволяет получить ответы на вопросы, которые вы даже не думали задавать, и оно внедряется в наши приложения для достижения ощутимых результатов», – добавил Эндрю Сазерленд.

На Oracle OpenWorld обсудили ключевые технологии

Конференция Oracle OpenWorld Middle East стала продолжением традиционного форума, который проходит в Сан-Франциско. В нем принимают участие сотни компаний, которые делятся своим опытом внедрения продуктов Oracle и обсуждают глобальные тренды.

«Речь идёт о нескольких основных дискуссиях, касающихся автономных баз данных, – сказал региональный директор Oracle в России и СНГ Олег Жуков. – Это и технологическая составляющая, и вопросы безопасности, миграции на автономные базы данных, вопросы внедрения».

Другими важными темами стали модели облачных технологий, которые предлагает Oracle, в частности, Cloud at Customer, а также вопросы развития блокчейн-технологий и их использование в современном бизнесе.