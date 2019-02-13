«Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля

«Аэрофлот» затормозит ИТ

«Аэрофлот» собирается заморозить инвестиции в развитие ИТ внутри компании. Об этом сообщил руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24». В качестве причин он указал повышение цен на авиакеросин и девальвацию рубля — эти факторы привели к потере компанией значительных сумм, и, как следствие, к необходимости экономить.

«Мы, безусловно, будем замораживать некоторые проекты — к сожалению, многие из них связаны с ИТ-решениями. Мы просто их будем немножко притормаживать», — так охарактеризовал он принятое решение. В тоже время, о полном отказе от ИТ-проектов речь не идет, уточнил Савельев.

«Мы просто чуть медленнее будем делать. У нас были заложены большие деньги на внедрение Wi-Fi на борту. Мы полностью хотели сделать весь среднемагистральный флот. Ну, может быть, срок чуть удлинится. Конечно, мы не будем существенно рисковать — нам не надо этого», — пояснил он. Тем не менее, по словам Савельева, Wi-Fi на борту самолетов «Аэрофлота» заработает «в запланированные сроки». «Он уже есть, и мы начинаем Wi-Fi добавлять», — сообщил он.

Керосин и девальвация

Савельев характеризует 2018 г. как худший для рынка авиационных перевозок за последние десятилетия. Несмотря на то, что компании удалось закончить его с положительным результатом, этот результат оказался хуже ожидаемого. По итогам всего 2018 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ снизилась в 10,2 раза и составила 2,8 млрд руб. В IV кв. 2018 г. компания зафиксировала чистый убыток в размере 12,8 млрд руб. против прибыли в размере 1,5 млрд руб. годом ранее.

Одной из причин отрицательной динамики Савельев называет подорожание авиакеросина, цены на который за год повысились для «Аэрофлота» более чем на 30%. По его словам, эти расходы стали неожиданностью.

«Аэрофлот» затормозит внедрение Wi-Fi на борту самолетов

Вторым негативным фактором стала девальвация, так как с российскими компаниями авиаперевозчик рассчитывается хоть и в рублях, но по курсу, что также обернулось тяжелой нагрузкой.

По словам Савельева, на одном только подорожании керосина в 2018 г. «Аэрофлот» потерял 48 млрд руб. Эти потери уже удалось компенсировать. Если наложить на это девальвацию, то потери достигают 59 млрд руб. Несмотря на то, что по итогам года компания зафиксировала прибыль, ей придется каким-то образом адаптироваться к новым условиям.

Выход из положения

Савельев отмечает, что самостоятельно «Аэрофлот» решить проблему не может — компания не контролирует цены на керосин. Он напоминает, что в прошлом году государство хотело принять решение о предоставлении субсидии или дотаций на керосин всем авиакомпаниям, включая «Аэрофлот». Однако в итоге решение было отложено на год.

К повышению цен на билеты для пассажиров компания прибегнуть не может, поскольку эта практика больше не работает — пассажиры перестают покупать билеты. В связи с высокой стоимостью билетов у компании впервые на 1% упала загрузка кресел в салонах самолетов, сообщает Савельев. При этом в долларах и евро цены на билеты снизились на 18-20%.

Савельев также отмечает, что в целом на рынке авиаперевозок наблюдается излишек кресел в размере 10-12%, что вредит бизнесу независимо от того, что это за компания. Пассажирам этот излишек выгоден, поскольку он заставляет компании демпинговать, то есть искусственно снижать цены в ходе конкуренции. Однако многие перевозчики разоряются, следуя этой тактике.

Поскольку нестабильная политическая ситуация, сложившаяся в Венесуэле, может негативно повлиять на рынок нефти, «Аэрофлот» рассматривает также варианты хеджирования рисков, то есть открытия сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.