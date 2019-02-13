Microsoft передумал «убивать» легендарный графический редактор Paint
Paint будет жить?
Microsoft, по всей видимости, решил не исключать графический редактор Paint из перечня стандартного программного обеспечения, предустанавливаемого вместе с операционной системой Windows 10. Такой вывод сделали авторы ресурса Mspoweruser на основании анализа изменений в последней тестовой сборке ОС под индексом 19H1, доступной участникам программы предварительной оценки обновлений Windows — Insider Preview.
С выходом обновления Windows 10 Fall Creators осенью 2017 г. в интерфейсе культового графического редактора появилась кнопка Product alert («оповещение продукта»), по нажатию которой программа сообщает о том, что она вскоре будет перемещена в магазин приложений Microsoft Store. В списке изменений, которые принесло обновление, разработчики также пометили Paint как deprecated («устаревший»), что свидетельствовало о планах по его удалению в будущих версиях ОС.
Предполагалось, что Paint заменит оснащенная функциональностью создания трехмерных изображений программа Paint 3D, впервые добавленная в дистрибутив Windows 10 весной 2017 г. Однако, редактор не снискал популярности целевой аудитории – пользователи по ряду причин оставались верны классическому приложению.
Возможно, негативная реакция пользователей на запланированное изменение повлияла на решение разработчиков, поскольку в тестовой версии Windows 10 кнопка «оповещение продукта» бесследно исчезла, что, впрочем, не гарантирует Paint место в релизе.
Напомним, что Paint – многофункциональный, но простой в использовании растровый графический редактор – был выпущен в 1985 г. вместе с выходом первой версии Windows. В Windows 3.0 программа была переименована в Paintbrush, но в релизе Windows 95 вновь появилась под старым названием, которое сохраняет за собой и по сей день.
Уступки со стороны Microsoft
Несмотря на многолетнюю политику диктата в вопросах развития собственных продуктов, проводимую Microsoft с момента обретения Windows монопольного положения на рынке настольных ОС, корпорация в последние годы все же демонстрирует большую внимательность к запросам пользователей.
Так, в конце января 2019 г. в Сети появилась информация о том, что в одном из будущих обновлений из меню «Пуск» могут исчезнуть так называемые живые плитки. Предположение основывалось на отсутствии в тестовой сборке 19H1 возможности для пользователя самостоятельно закреплять в «Пуске» плитки с нужными ему приложениями — пиктограммы с новыми программами появляются только после их установки. Таким образом, стартовое меню может вернуться к виду, характерному для Windows 7 и даже Windows XP. В нем будут отображаться лишь недавно запущенные приложения, кнопки быстрого доступа к документам и параметрам ОС и полный список всех установленных программ.
В сентябре 2018 г. CNews собщал о том, что Microsoft передумал полностью отказываться от поддержки Windows 7 в 2020 г. Компания пошла на встречу корпоративным пользователям, не желающим переходить на Windows 10, и предоставила возможность в течение еще двух лет получать важные обновления на платной основе.