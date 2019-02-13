МТС потратила 11,4 млрд руб. на банк имени самой себя

МТС увеличила до 95% свою долю в МТС банке, приобретя 39% его акций за 11,4 млрд руб. Продавцом выступил контролирующий акционер МТС — АФК «Система».

МТС купила 39% акций МТС банка

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении 39,5% акций МТС банка. Сумма сделки составила 11,4 млрд руб. Продавцом выступила АФК «Система» — контролирующий акционер МТС.

В результате сделки доля МТС в банке выросла до 94,7%, а доля в нем «Системы» — наоборот, уменьшилась с 44,5% до 5%.

Как МТС вкладывалась в МТС банк

МТС банк изначально назывался Московским банком реконструкции и развития (МБРР) и полностью принадлежал «Системе». В 2011 г. МТС стала впервые сотрудничать с МБРР: была запущена платежная система «МТС-деньги». Тогда же стороны договорились о разделе ее прибыли: 70% получал МБРР, 30% — МТС.

МТС крупно вложилась в МТС банк

В 2012 г. МБРР был переименован в МТС банк, и была достигнута договоренность о вхождении МТС в капитал банка.

В начале 2013 г. МТС приобрела 25,1% банка за 5,09 млрд руб. Впоследствии МТС вместе с «Системой» участвовали в нескольких допэмиссиях акций банка. В частности, в 2014 г. МТС вложила в банк 3,64 млрд руб.

В начале 2016 г. МТС выкупила часть допэимссии акций банка за 1,3 млрд руб. В конце того же года МТС поучаствовала еще в одной допэимссии акций МТС банка, заплатив за это 2,77 млрд руб.

Летом 2018 г. МТС выкупила 28,6% акций банка за 8,27 млрд руб. В результате МТС стала контролирующим акционером организации — доля оператора в банке выросла с 26,61% до 55,24%. Всего МТС вложила в МТС банк за весь период их взаимодействия 33,28 млрд руб.

МТС банк стал прибыльным благодаря МТС

Согласно отчетности МТС, в 2017 г. оператор заработал на мобильных услугах и сервисах call-центра, предоставляемых совместно с МТС банком, 1,507 млрд руб. Дополнительно оператор заработал на обработке документов для выпуска кредитных карт и выдачи кредитов клиентам банка 372 млн руб.

В то же время МТС банк заработал комиссию от платежей абонентов МТС в размере 2,6 млрд руб. Также на конец 2017 г. МТС держала на счетах в МТС банке 13,75 млрд руб.

По словам президента МТС Алексея Корни, благодаря тесной интеграции с оператором связи МТС банк «вышел на траекторию устойчивого развития: в 2017 г. вернулся к прибыльности, а предварительные итоги 2018 г. демонстрируют дальнейшие рост и улучшение операционных и финансовых показателей».