Lenovo запускает новый смартфонный бренд

Как многие китайские производители смартфонов в последнее время, Lenovo решила создать бренд внутри бренда. Для этого компания возродит торговую марку Lemeng, под который когда-то выпускала телефоны с расширенной музыкальной функциональностью. С начала года о создании своих суббрендов уже успели объявить Xiaomi и Vivo.

Новый бренд

Lenovo будет выпускать смартфоны под новым брендом — Lemeng Mobile. Таким логотипом помечен новый аккаунт компании в социальной сети Weibo, связанный с официальной страницей самой Lenovo. На странице Lemeng производитель поясняет, что новый товарный знак принадлежит компании Lenovo Group и является суббрендом по отношению к Lenovo Mobile.

На странице также размещена информация, что компания собирается провести в своей штаб-квартире в Пекине собрание, посвященное Lemeng. Там будет решено, как именно будет развиваться новый бренд, и чем устройства, выпускаемые под этим логотипом, будут отличаться от аппаратов Lenovo.

На самом деле, Lemeng — это не новая торговая марка для Lenovo. Бренд существовал и раньше, под ним выпускались телефоны с улучшенной функциональностью для воспроизведения музыки. Однако Lenovo несколько лет назад прервала существование Lemeng. Теперь, похоже, компания решила возродить тот же самый бренд, пишет Gizmochina.

Напомним, у Lenovo есть дочерняя компания Motorola Mobility, приобретенная у Google за $2,91 млрд в 2014 г. Компания отвечает за разработку и производство мобильных устройств под брендом Moto.

Новый бренд Xiaomi

За последнее время сразу несколько китайских производителей смартфонов объявили о запуске второго бренда. В январе CNews писал, что Xiaomi выделяет семейство Redmi в отдельный бренд, под которым будет продавать бюджетные смартфоны. Под логотипом Mi по-прежнему будут выпускаться премиальные устройства. Логотип Redmi использовался и раньше для недорогих аппаратов производителя, но позиционировался как линейка смартфонов, а не как самостоятельный бренд.

Следуя моде, Lenovo создает собственный суббренд

Руководство компании пояснило, что у этих двух линеек разные каналы распространения — устройства Redmi продаются преимущественно через интернет, а Mi больше нацелены на обычные магазины. Таким образом, у Xiaomi теперь есть три смартфонных бренда: Mi для премиальных устройств, Redmi — для бюджетных, и Poco — для доступных по цене смартфонов с характеристиками премиум-класса.

Мода на суббренды

Несколько дней назад китайский производитель смартфонов Vivo вслед за Xiaomi также объявил о создании бренда внутри бренда — Iqoo. Пока неизвестно точно, какие устройства вендор будет выпускать под новым брендом, но профильные СМИ предполагают, что это будут премиальные смартфоны или игровые телефоны, которые смогут составить конкуренцию Xiaomi и Nubia.

Похожим образом в мае 2018 г. Oppo выделила в отдельный бренд Realme, однако вскоре он полностью отделился от материнской компании и превратился в независимого производителя. Под логотипом Realme продаются смартфоны среднего уровня. Новый бренд практически штурмом взял индийский рынок, и к настоящему моменту успел утвердиться в Индии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Тайланде, Филиппинах и Египте. По той же схеме в 2013 г. бывший вице-президент Oppo Пит Лау (Pete Lau) создал бренд и компанию OnePlus, которая сосредоточилась на премиальных смартфонах.

Наиболее известным суббрендом на рынке смартфонов является Honor, созданный компанией Huawei в 2013 г. Он выпускает бюджетные смартфоны, позволяя Huawei сосредоточиться на премиальных.