IDC: россияне перешли на дорогие смартфоны — как в докризисном 2014 году

В 2018 г. в России было продано более 30 млн смартфонов на сумму $7,56 млрд. При этом россияне выказывали склонность к покупке более дорогих аппаратов с большим экраном, NFC и большей памятью. Samsung является лидером рынка по итогам года, но последние два квартала ее обгоняла Huawei.

Российский рынок смартфонов

Средняя цена Android-смартфона в 2018 г. составила в России $184 против $150 в предыдущем году, сообщает исследовательская компания IDC. Аналитики отмечают, что это самый высокий показатель со времен 2014 г. Поскольку курс рубля в 2018 г. был на 7,5% ниже, чем в предыдущем году, в рублевом эквиваленте средняя цена Android-смартфона выросла примерно на треть.



В 2018 г. продажи смартфонов в России превысили 30 млн в штучном выражении. Общая стоимость проданных устройств составила $7,56 млрд. Ранее отметку в 30 млн рынок преодолевал всего один раз — в 2016 г.

Напомним, по итогам 2017 г. российский рынок смартфонов догнал докризисные показатели 2014 г., достигнув объема в $6,4 млрд. Рост рынка в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 25%. IDC тогда пояснила, что частично рынок обязан своим ростом укреплению позиций Apple.

Популярные смартфоны

Исследователи пришли к выводу, что склонность покупателей к выбору более дорогих и функциональных смартфонов в 2018 г. была особенно заметна в России, хотя в целом эта тенденция проявилась во многих странах Центральной и Восточной Европы.

Российские пользователи начали покупать более дорогие смартфоны с лучшими характеристиками

По словам Ольги Бабининой, аналитика в IDC Россия, самыми популярными у отечественного покупателя стали смартфоны с большим экраном и более широким соотношением сторон, в которых также реализована технология NFC для платежей. Одновременно нарастает спрос на устройства с большими объемами памяти, появляются телефоны с памятью 512 ГБ.

Лидеры рынка

Huawei с принадлежащим ей брендом Honor уже два квартала подряд удерживает лидерство на российском рынке смартфонов. Для этого китайскому производителю пришлось обогнать Samsung, сместив корейского вендора на второе место. На третьей строчке находится Apple, на четвертой — Xiaomi.

По итогам всего 2018 г. Samsung все же удалось выйти на первую позицию, однако Huawei оказывает сильное давление на лидера. Китайскому производителю помогает особенный успех в России бренда Honor — на него приходится около трех четвертей всех продаж Huawei.

При этом Huawei отъедает долю рынка не у самого Samsung, на счет которого по-прежнему можно отнести примерно четверть продаж, а у небольших брендов. По словам Саймона Бейкера (Simon Baker), директора по программам исследования рынка мобильных телефонов в IDC EMEA, российский рынок очень быстро консолидируется.

«Добавьте поставки Xiaomi и вы получите почти четыре пятых всех продаж смартфонов на базе Android для трех ведущих игроков. — отмечает он. — Год назад у тройки лидеров было менее трех пятых. Россия известна как рынок с большим количеством брендов в мобильной индустрии, но мелкие игроки испытывают большие трудности, и некоторые известные бренды находятся под угрозой выхода с рынка».

Плохой квартал Apple

Результаты Apple в 2018 г. можно охарактеризовать как традиционно сильные, но с признаками потенциальной слабости в четвертом квартале. Вендор принял решение сфокусироваться на новых премиальных моделях, однако во многих странах, включая Россию, этот квартал оказался для компании малоуспешным. Обычно поставки iPhone в Россию находятся на уровне 5 млн в год, но в четвертом квартале они показали годовой спад почти на 25%.

В долларовом выражении российский рынок смартфонов в последнем квартале 2018 г. остался на том же уровне, что и год назад. «Высокий рост рынка в денежном выражении наблюдался в первом полугодии до падения стоимости рубля. Понятно, что многие россияне чувствуют экономический спад, тем не менее они стали более требовательны к техническим характеристикам телефонов и хотят оптимального соотношения цены и качества», — подводит итог Ольга Бабинина.