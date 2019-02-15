В Москве поймали телефонных мошенников, наживших миллионы на пенсионерах и известном певце

В Москве были задержаны телефонные мошенники, которым удалось обманом выманить у пенсионеров около 10 млн руб. У преступников была база данных с именами и телефонами пожилых людей, в прошлом купивших дорогие, но неэффективные медикаменты. Мошенники звонили по номерам из базы и говорили, что теперь за те лекарства полагается компенсация, вот только нужно сначала оплатить госпошлину.

Телефонные мошенники

В Москве задержана группа мошенников, которая в течение нескольких лет занималась голосовым фишингом, то есть выманиванием денег по телефону с помощью обмана и социальной инженерии. Жертвами группировки становились пожилые люди, каждый из которых в итоге добровольно отдавал злоумышленникам от 30 до 300 тыс. руб.

Все жертвы полагали, что вносят небольшой обязательный платеж, после которого уже им самим будет выплачена гораздо более значительная компенсация — за медикаменты, приобретенные ранее у недобросовестных продавцов. Однако никакой компенсации, разумеется, не следовало.

На данный момент известно о семи таких инцидентах, но следствие полагает, что на самом деле жертв было гораздо больше — не менее 30. Общая сумма потерь достигает 10 млн руб., сообщает ИБ-компания Group-IB.

Против злоумышленников уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. В качестве наказания статья предлагает лишение свободы на срок до десяти лет. Этому может сопутствовать штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет и ограничение свободы на срок до двух лет.

База данных

В распоряжении преступников имелась база данных, оставшаяся от другого мошеннического мероприятия, проведенного несколько лет назад — по продаже якобы чудодейственных, а на самом деле фальсифицированных лекарств и БАДов пожилым людям. Поверив обещаниям того, что с помощью этих препаратов можно вылечить даже тяжелые хронические заболевания, пенсионеры платили за них десятки и сотни тысяч рублей, нередко залезая в долги и оформляя кредиты.

В базе данных, о которой идет речь, сохранились имена и телефоны жертв, а также данные о заказанных препаратах. В общей сложности там содержались сведения о 1,5 тыс. пенсионеров. Это были граждане в возрасте от 70 до 84 лет из Московской, Ростовской, Томской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской и других областей. Судя по базе, в свое время они приобретали такие дорогостоящие препараты как капсулы «Вейан» (стоимостью 153 тыс. руб.), «Флоралид водный» (107 тыс. руб.), чудо-пластырь (21 тыс. руб.), аппликаторы (11,5 тыс. руб.), «Лун Цзян» (10,5 тыс. руб.) и «черный орех» (26 тыс. руб.).

Схема работы

По рассказам пострадавших была восстановлена схема действий преступников. С незнакомого номера жертве поступал телефонный звонок от мужчины, который представлялся московским прокурором. Он сообщал, что компания, у которой жертва несколько лет назад приобрела дорогостоящие медикаменты или БАДы, оказалась мошеннической, и суд постановил выплатить всем пострадавшим покупателям компенсацию в размере от 100 до 600 тыс. руб.

В Москве задержаны мошенники, выманивавшие деньги у пенсионеров по телефону

Доверия со стороны жертвы «прокурор» добивался за счет нескольких факторов. Во-первых, пенсионер, которому звонили, действительно покупал в свое время у указанной компании именно те дорогостоящие препараты, которые называл мошенник, и именно по той цене, какую он указывал. Во-вторых, для придания большей достоверности своим словам звонивший упоминал различные нормативно-правовые акты вроде закона «О выплате компенсации лицам в результате противоправных действий, организованных группой лиц» или приказ Министерства финансов № 2750 от 29 октября 2010 г. В реальности таких актов не существует.

Если у жертвы оставались сомнения, «прокурор» предлагал обратиться за разъяснениями к «начальнику финансового отдела банка». В этом случае пенсионеру перезванивал еще один мошенник, якобы представитель банка, который заявлял, что да, действительно, банк может перечислить упомянутую компенсацию на счет жертвы или выдать ее наличными. Затем пенсионеру звонили якобы представительницы налоговой службы, сообщавшие, что перед получением компенсации необходимо уплатить госпошлину в размере 15% от всей суммы. В некоторых случаях мошенники требовали предоплатить страховой взнос или сбор на адвоката.

Перевод средств

Один из пенсионеров рассказал, что ему пообещали компенсацию в размере 580 тыс. руб., при этом он должен был уплатить госпошлину в размере 50 тыс. руб. Другая жертва, надеясь получить 300 тыс. руб. компенсации, была вынуждена оплатить 30 тыс. руб. пошлины. Как сообщает Group-IB, среди пострадавших числится известный оперный певец, который перевел мошенникам около 300 тыс. руб. в качестве различных предварительных платежей.

Деньги переводились на карты, номера которых предоставляли мошенники. Карты были оформлены на подставных лиц — так называемых «дропов». Впоследствии злоумышленники обналичивали средства в банкоматах. Полученные деньги преступники тратили на покупку недвижимости, автомобилей, коллекционных монет, ювелирных украшений и ценных бумаг.

Подробности задержания

В общей сложности оперативниками ГУ МВД по Москве по данному делу были задержаны семь человек. Участники группировки подразделяются на «звонарей», которые говорили с пенсионерами по телефону, «кассиров», отвечавших за транзакции, и «обнальщиков», занимавшихся обналичиванием средств через банкоматы. Отдельный член группировки заботился об актуальности и безопасности базы данных с телефонами пенсионеров. Напасть на след группы удалось в конце 2018 г.

Задержание и обыск у телефонного мошенника

По версии следствия, автором идеи и организаторам всего предприятия является 35-летний выходец из Азербайджана, проживающий в подмосковном Домодедово. При обыске у главаря были найдены крупные суммы в рублях и валюте, банковские карты, травматический пистолет, охотничье ружье и коллекционные монеты. На деньги, полученные мошенническим путем, он покупал акции российских компаний. В туалете был обнаружен тайник с распечатками базы данных, содержащей имена пенсионеров. В ходе обыска гражданская жена злоумышленника пыталась смыть в канализацию выписки с номерами телефонов и именами жертв.

При обыске в частном доме руководителя группы обнальщиков были найдены банковские карты, базы данных пенсионеров, бухгалтерия преступной схемы, деньги и ювелирные украшения.