Выручка Softline приблизилась к 100 миллиардам. Реанимированы планы по IPO

По итогам 2018 г. Softline добилась выручки в 94,82 млрд. руб. Выход компании на IPO, который без «геополитической корректировки» планов мог состояться еще в 2014-2015 гг., теперь решено осуществить в перспективе ближайших двух-трех лет.

Рост бизнеса Softline

Выручка российского ИТ-интегратора Softline по итогам 2018 календарного года составила $1,36 млрд, что на 19% превышает показатель 2017 г. ($1,14 млрд). Оборот в рублях по группе составил 94,82 млрд. руб. Это на 32% выше показателей 2017 г.: порядка 71,7 млрд руб. — четвертое место в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100.

С точки зрения динамики роста выручки в Softline намерены сохранить собственный тренд последних трех-четырех лет, поэтому прогноз на 2019 г. — увеличение оборотов на уровне «не менее 20%».

Реанимация планов выхода на IPO

Рассуждая о планах и перспективах компании, председатель совета директоров группы Softline Игорь Боровиков, сообщил, что в перспективе двух-трех лет максимум компания намерена выйти на IPO(первое публичное размещение акций). Среди конкретных площадок, на которых может начаться торговля ценными бумагами Softline, Боровиков указал на весьма высокую объективную перспективность «Московской биржи» (ММВБ), хотя и подчеркнул, что зарубежные институты также рассматриваются.

В 2019 г. Softline намерен вырасти еще не меньше чем на 20%

В этой связи необходимо отметить, что о планах по выходу на IPOв компании говорят уже на протяжении нескольких лет, и горизонт этого события все время находится на уровне тех самых двух-трех лет. В частности, на сайте Softline можно найти страничку «Инвесторам», созданную, по всем признакам, в начале 2015 г., где прописан план выхода на IPOв 2018 г. Примечательно, что по итогам докризисного 2014 г. (катастрофическое обрушение курса рубля пришлось на самый его конец), в валюте оборот компании был оценен в $1,5 млрд, чистая прибыль — в $150 млн. Прогноз оценки стоимости компании на IPO был дан на уровне годовой выручки — в $1,5 млрд.

Из комментариев Игоря Боровикова можно заключить, что отсрочка IPOсвязана с «непростой геополитической ситуацией», которая очень быстро меняется и вносит тем самым коррективы в те или иные планы. «Если бы не было изменений в геополитике, мы бы это сделали в 2014-2015 гг.», — заверяет топ-менеджер.

Зачем Softline IPO

При этом целесообразность выхода на IPOу Боровикова никаких сомнений не вызывает. В его представлении все успешные ИТ-компании на мировом рынке (Microsoft, Oracle, IBM и пр.) — это публичные структуры. «Публичность дает доступ к деньгам, — рассуждает он. — По сути, вы у себя дома можете напечатать акции и продать их за реальные живые деньги. То есть “печатный станок” перемещается в компанию. Это очень хорошо.»

Как отмечает Боровиков, при экспансии на зарубежные рынки для органического на них развития рано или поздно приходится покупать какие-то местные компании — это экономит время и открывает новые возможности. «Для покупки вам нужна ликвидность, нужны деньги, — говорит он. — Если вы публичная компания, вы фактически можете покупать других за свои акции. Для дальнейшего развития лучше иметь доступ к такому формату ликвидности. И в этом смысле IPO является не целью, а средством, которое дает возможность развиваться дальше.»

Структура бизнеса Softline

Доля бизнеса компании в России в 2018 г. составила 68%, в Латинской Америке — 17%, регионе APAC — 7%, в странах Восточной Европы и Центральной Азии — 8%.

Softline позиционирует себя как «единственная российская компания с фокусом на глобальное присутствие». На сегодня она представлена более чем в 50 странах, что, по словам Игоря Боровикова, обошлось организации весьма не дешево. На выход на международные рынки компания уже потратила порядка $50 млн.

В рамках стратегии своего развития на 2019-2021 гг. Softline намеревается добиться от продаж в России и за рубежом равных долей в структуре своей выручки.

В 2018 г. наибольший рост по отношению к 2017 г. в компании показали такие направления как облачные технологии — 83% роста, собственные услуги — 25%, решения в области аппаратного обеспечения — 44%. В портфеле решений компании на сегодня представлены продукты и технологии более чем 3 тыс. зарубежных и российских вендоров.