Власти рассказали, какие банки смогут выдавать ИТ-компаниям льготные кредиты

Минкомсвязи разработало правила предоставления субсидий российским банкам, которые будут выдавать льготные кредиты на ИТ-проекты. Субсидии будут предоставляться Внешэкономбанку и «системно значимым» банкам, а также тем, у которых не менее 20 млрд руб. собственных средств и определенный уровень кредитного рейтинга.

Проект постановления

Минкомсвязи разработало проект постановления Правительства, который устанавливает правила предоставления субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по льготным кредитам, выданным бизнесу на ИТ-проекты. Субсидии будут выплачиваться из федерального бюджета. Проект постановления можно найти на сайте regulation.gov.ru, его общественное обсуждение продлится до 4 марта 2019 г.

В ноябре CNews писал, что Минкомсвязи намерено распределить 12,5 млрд руб. среди банков с целью обеспечения льготного кредитования отечественных ИТ-компаний. В том числе, в 2019 г. на субсидирование банковских кредитов будет направлено 1,71 млрд руб., в 2020 г. – 3,66 млрд руб., в 2021 г. – 7,124 млрд руб.

Планируется субсидировать 50% от рыночной процентной ставки. То есть если ставка составляет 12-14%, то государство будет субсидировать 6-7%. Субсидирование банковских кредитов предусмотрено федеральным проектом «Цифровые технологии», национальной программы «Цифровая экономика».

Кто сможет получить субсидии

Субсидии будут предоставляться Внешэкономбанку и тем российским банкам, которые в установленном порядке были определены как «системно значимые» кредитные организации, гласит проект постановления.

Также их смогут получить банки, у которых есть собственные средства не менее 20 млрд руб. и чей кредитный рейтинг не ниже уровня BBB-(RU) по шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства и (или) уровня ruBBB- по шкале «Рейтингового агентства «Эксперт РА».

Минкомсвязи определилось с условиями предоставление субсидий банкам, кредитующим ИТ-проекты

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что в общей сложности эти требования допустят к получению субсидий около 60 банков, и это должно положительно сказаться на системе льготного кредитования.

Порядок предоставления субсидий

Банк будет вести реестр компаний, которым выдаются кредиты. В каком порядке компании будут заноситься в реестр, определит Минкомсвязи. Оно же разработает требования к кредитуемым ИТ-проектам и установит максимальный размер кредита.

Также министерство ежегодно будет оценивать степень поддержки проектов — это будет главным показателем результата предоставления субсидии. Значение показателя и порядок проверки Минкомсвязи установит самостоятельно.

Если банк обнаружит, что получатель кредита использует его не по назначению, он должен сообщить об этом Минкомсвязи в течение пяти рабочих дней. При этом полученную субсидию банку придется вернуть. Также возврат субсидии будет практиковаться, если сам банк нарушил условия ее предоставления, или показатели результативности использования субсидии не были достигнуты. Кроме того, в этом случае банку нужно будет уплатить пеню в размере одной трехсотой ключевой ставки Центробанка от суммы субсидии.

Субсидии предоставляются банкам в размере 100% ключевой ставки Центробанка на момент получения кредита. Если бюджетных средств не хватило, или министерство не заключило с банком соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год, процентная ставка по кредиту может быть увеличена не более чем на 100% размера ключевой ставки Центробанка.