«Касперский» добился роста выручки, чтобы доказать, что он не шпион

«Лаборатория Касперского» увеличила в 2018 г. глобальную выручку на 4%. При этом продажи в Северной Америке упали на 25%, а в Латинской Америке — на 11%. Результаты 2018 г. были особенно важны для компании на фоне обвинений в шпионаже в 2017 г.

Результаты непростого года

По итогам 2018 г. выручка «Лаборатории Касперского» составила $725,6 млн, что на 4% больше, чем в предыдущем году. При этом поступления от сегмента Digital, куда относятся онлайн-продажи, увеличились на 4%. Выручка от сегмента Enterprise, в который входят корпоративные продажи, показала годовой рост на 16%. Как поясняет компания, эти сегменты играют ключевую роль в ее стратегии, они же продемонстрировали самый активный рост. Сегмент Non-endpoint, куда входят продажи перспективных решений и сервисов, вырос на 55%.

По словам главы «Лаборатории» Евгения Касперского, 2018 г. был очень важным для компании, поскольку ей нужно было убедить клиентов и партнеров в целесообразности дальнейшего сотрудничества после запрета продукции «Лаборатории» в госорганах США в 2017 г. в связи с подозрениями в шпионаже в пользу российского правительства.

«Это был очень важный год для нас. После всех голословных обвинений, с которыми нам пришлось столкнуться в 2017 г., мы обязаны были убедить наших клиентов и партнеров, что они не ошиблись, доверяя нам», — отметил Касперский.

Продажи по регионам

Одним из драйверов роста для «Лаборатории» в 2018 г. стали продажи на Ближнем Востоке, в Турции и Африке, которые выросли на 27%. В России, Центральной Азии и СНГ был зафиксирован рост на 6%, точно такой же показатель наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

В Латинской Америке продажи упали на 11%, в компании это объясняют обесцениванием национальных валют в ряде стран региона. В Северной Америке продажи рухнули на 25%, в качестве причины в «Лаборатории» указывают «сложную геополитическую обстановку». Однако в компании отмечают, что «Лаборатория» продолжает работать на этом рынке, и даже по возможности расширяться — например, онлайн-продажи новых лицензий в регионе удалось нарастить на 8%.

Информационная открытость

В 2018 г. «Лаборатория» приступила к реализации глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative). В частности, в швейцарском Цюрихе был открыт первый Центр прозрачности. Всего компания собирается создать три таких центра, остальные два будут базироваться в Азии и США. Наряду с этим одна из компаний «большой четверки» осуществила аудит безопасности инженерных практик, которые «Лаборатория» применяет для обнаружения угроз.

В мае 2018 г. «Лаборатория» сообщала, что в центре в Цюрихе будут храниться и обрабатываться данные пользователей из Европы, Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи, а впоследствии и других стран. Стоимость проекта оценивалась в $12 млн, в его реализации принимали участие 60 сотрудников компании. В ходе переноса обработки данных из Москвы в Цюрих в швейцарских дата-центрах предполагалось развернуть 800 единиц оборудования.

По мере реализации программы прозрачности компания намерена раскрыть независимым экспертам во всем мире исходный код своих продуктов, включая код обновлений ПО и антивирусные базы.

Конфликт с американскими властями

В сентябре 2017 г. американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США, поскольку компания может использовать свою продукцию для получения информации и атак на сети по поручению российского правительства. На удаление антивирусов ведомствам было отведено 90 дней. Пентагона приказ не коснулся, но он и так не пользовался продукцией российской компании.

В октябре ряд крупных американских СМИ написал, что продукция «Лаборатории» была использована для кражи данных о государственной обороне США у Агентства национальной безопасности (АНБ). По информации The Wall Street Journal, данные находились на домашнем ПК подрядчика АНБ, где было установлено ПО российской компании.

Вскоре после этого New York Times сообщила, что информация об инциденте с АНБ была получена американцами от израильских спецслужб, которые смогли проникнуть в сети «Лаборатории» — предположительно, с помощью механизма «Дуку-2». Как пояснил впоследствии Евгений Касперский, документы АНБ были скачаны случайно, в ходе обычной антивирусной проверки одного компьютера в США. Поняв, что они секретные, сотрудники «Лаборатории» сразу же их удалили.