Власти выделят миллиарды на большие данные, искусственный интеллект и блокчейн

Минкомсвязи вынесло на общественное обсуждение три проекта постановления правительства, где содержатся правила распределения субсидий на развитие сквозных технологий и технологических решений высокой степени готовности. В пояснительных записках указаны суммы, которые предусмотрены на реализацию данных проектов.

Распределение субсидий

Минкомсвязи подготовило три проекта постановлений правительства, в которых изложены правила распределения государственных субсидий на развитие сквозных технологий и технологических решений высокой степени готовности. Документы можно найти на сайте regulation.gov.ru, их общественное обсуждение продлится до 4 марта 2019 г.

На проект предоставления субсидий на региональные проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформ, созданных на базе сквозных цифровых технологий предусмотрено 20,07 млрд руб. по 2021 г. включительно. На поддержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров в сфере сквозных цифровых технологий предусмотрено порядка 10,87 млрд руб. в те же сроки. На субсидии проектам, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности, предусмотрено 20,38 млрд руб.

Субсидии на сквозные технологии в регионах

Первый документ утверждает правила предоставления субсидий на региональные проекты по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформ, созданных на базе сквозных цифровых технологий. Получать субсидии будут проекты, «имеющие высокую социально-экономическую значимость», отмечается в правилах. Выдавать их будет Минкомсвязи в рамках бюджета на текущий год.

Устанавливать требования к проектам будет организация-оператор по согласованию с министерством. Оператор будет отвечать за организационно-техническое, информационное и аналитическое сопровождение конкурсных процедур по отбору заявок на предоставление грантов из субсидии, включая проведение конкурсного отбора, организацию экспертизы заявок участников, сопровождение и мониторинг расходования средств.

Изначально субсидии будут перечисляться на счет оператора, затем уже он будет передавать гранты получателем. Затраты оператора на выполнение своих функций не могут превышать 5% от объема субсидии. На средства субсидии нельзя покупать иностранную валюту. Предельный объем субсидии определяется конкурсным отбором. Порядок этого отбора определяется оператором по согласованию с Минкомсвязи. Ежегодно до 1 апреля оператор обязан отчитываться перед министерством о результатах поддержки региональных проектов.

Минкомсвязи разработало правила получения субсидий на сквозные технологии

Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии будут осуществлять Минкомсвязи и Росфиннадзор. Показателем результата предоставления субсидии будет считаться количество поддержанных региональных проектов в сфере сквозных цифровых технологий. Результат рассчитывается путем сопоставления фактического и планового значений. Минкомсвязи ежегодно будет проверять этот результат в порядке, который самостоятельно установит.

В пояснительной записке указано, что федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.» на реализацию данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка на 2019 г. в размере 5 млрд руб., на 2020 г. — 6 млрд руб., на 2021 г. — 9,07 млрд руб.

Поддержка исследовательских центров

Второй документ утверждает правила предоставления субсидий на господдержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров. Программы должны быть направлены на выполнение дорожных карт в сфере сквозных технологий. Выдавать субсидии также будет Минкомсвязи. Оператором назначается АО «Российская венчурная компания». Оператор будет заниматься сопровождением конкурсного отбора, передачей средств непосредственно получателям субсидии и мониторингом их работы в сфере сквозных технологий.

Получить гранты смогут российские организации, которые разработали программу деятельности лидирующего исследовательского центра, имеют специально созданное структурное подразделение для ее реализации, а также заключили договоры о партнерстве на основе консорциума с организациями, осуществляющими экономическую деятельность, в том числе в реальном секторе экономики. Задачей проекта является поддержка не только самих исследований и разработок, но и внедрения их производственный процесс и коммерциализации.

Срок реализации программы деятельности лидирующего исследовательского центра не должен превышать 3 лет. Предельный размер государственной поддержки программы не должен превышать 300 млн. руб. (до 225 млн. руб. в год).

В положении о проведении конкурсного отбора уточняется, какие именно сквозные технологии могут получать поддержку. Это большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

В пояснительной записке отмечается, что проект постановления требует выделения средств федерального бюджета в объеме 10,87 млрд руб., в том числе в 2019 г. — 2,13 млрд руб., в 2020 г. — 2,77 млрд руб., ‎в 2021 г. — 5,97 млрд руб.

Субсидии на решения высокой степени готовности

Еще один проект постановления утверждает правила предоставления субсидий проектам, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Оператором в данном случае будет выступать АНО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий». Оператор будет заниматься поиском, экспертизой, отбором и сопровождением пилотных проектов по внедрению технологических решений высокой степени готовности.

На помощь могут претендовать проекты в таких сферах как здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортная и энергетическая инфраструктура и финансовые услуги. При этом для реализации пилотного проекта должна обязательно использоваться какая-нибудь технология из дорожных карт сквозных технологий, разработанных в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

Кроме того, получателем субсидии должна быть согласована возможность осуществления пилотного проекта на площадке заказчика. Объем финансирования проекта из внебюджетных источников должен составлять не менее 30%. У пилотного проекта должен быть уровень технологической готовности в соответствии с международной методологией TRL (Technology Readiness Level) в диапазоне от 7 до 9 включительно.

Правовая, организационная и технологическая модель реализации пилотного проекта должны обеспечивать масштабируемость решения для других заказчиков с ростом выручки не менее чем в 3 раза на четвертый год после начала реализации пилотного проекта.

Как отмечается в пояснительной записке, федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.» на реализацию данного мероприятия предусмотрена государственная поддержка на 2019 г. в размере 5 млрд руб., на 2020 г. — 6 млрд руб., 2021 г. — 9,38 млрд руб.

Финансирование исследований

Финансировать из субсидии для решений высокой степени готовности можно также исследовательские программы и коммерциализацию их результатов. Для этого от конкурсанта требуется наличие партнерского соглашения с так называемым индустриальным партнером, то есть коммерческой организацией в сфере цифровой экономики с годовым оборотом не менее 10 млрд. руб. Соглашение должно подтверждать финансовое участие партнера в реализации исследовательской программы не менее чем на 30%.

Также нужно соглашение по совместной реализации исследовательской программы с российским или зарубежным ведущим или лидирующим исследовательским центром. Кроме того, должна присутствовать возможность создания в результате реализации исследовательской программы не менее пяти различных коммерческих продуктов, вывести которые на рынок будет в интересах индустриального партнера.

Решения о предоставлении гранта на продукты высокой степени готовности свыше 500 млн. руб., а также решения о поддержке центров прикладных исследований утверждаются Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.