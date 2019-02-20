Американцы последовательно поглощают «Яндекс»

Американский фонд Harding Loevner приобрел 4,7% акций Yandex. Это уже третий американский фонд, с начала года скупивший крупный пакет акций российской интернет-компании. Их суммарная доля — почти 15%.

Новый американский акционер «Яндекса»

Американский фонд Harding Loevner стал владельцем 4,7% акций компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Рыночная стоимость данного пакета составляет $490 млн.

Фонд Harding Loevner был основан в 1989 г. в городе Бриджуотер (штат Нью-Джерси в США). К настоящему времени под управлением фонда находится средства на сумму $62,5 млрд.

Три американских акционера «Яндекса»

В последнее время акции Yandex пользуются большим спросом со стороны инвесторов из США. Harding Loevner стал уже третьим американским фондом, который с начала 2019 г. сообщил о наличие у него крупного пакета акций интернет-компании.

Три фонда в США скупили почти 15% акций Yandex

Ранее фонд Wellinton Management Group собрал 4,5% акций Yandex, а фонд Oppenheimer собрал 5,5%. Таким обрахом, суммарная доля в Yandex трех фондов составляет 14,7%

Интересно, что Oppenheimer скупал акции Yandex с момента проведения IPO интернет-компании в 2011 г. К началу 2015 г. Oppenheimer владел 11%. Однако затем фонд распродал всю свою долю в Yandex. Теперь же Oppenheimer решил вернуться в капитал Yandex.

Благоприятный момент для скупки акций «Яндекса»

В начале 2018 г. акции Yandex торговались на отметке $36 за одну ценную бумагу. К весне они подорожали до $43. Затем началось падение, и в апреле 2018 г. акции подешевели до $34.

Далее начался рост и к июлю акции подорожали до $38. Затем снова началось падение и к сентябрю акции снизились до $30. К октябрю котировки выросли до $35. Однако затем на рынке появилась информация о том, что контроль над Yandex может получить Сбербанк.

Это спровоцировало падение котировок до $25. Основатель и крупнейший акционер Yandex Аркадий Волож опроверг слух о продаже компании, после чего котировки подросли до $30.

Сейчас акции компании торгуются в районе $31,5. Таким образом, прошлой осенью был хороший момент для скупки акций интернет-компании.

Кто владеет «Яндексом»

Акции Yandex разделены на два типа. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но не могут продаваться, а могут лишь конвертироваться в акции класса «А» из соотношения 1:1.

Аркадию Воложу принадлежат в совокупности 10% от общего числа акций, что составляет 49% от общего числа голосов. Также акции класса «В» есть у одного из старейших сотрудников «Яндекса» Владимира Иванова. Ему принадлежат 3,8% от общего числа акций, что составляет 6% от общего числа голосов.

Инвестиционные фонды скупают акции класса «А». В частности, фонд WCM Investment Management владеет 5% от общего числа акций компании, что составляет 2,5% от общего числа голосов.