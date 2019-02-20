«Мой офис» научился работать в российской мобильной ОС

Российское мобильное приложение «Мой офис» теперь сможет работать с российской же мобильной ОС Sailfish, недавно переименованной в «Аврору». Благодаря этому «Мой офис» отныне будет полностью соответствовать российскому законодательству, а Sailfish сможет конкурировать с экосистемами iOS и Android в корпоративном сегменте.

Новые возможности «Моего офиса»

Российский разработчик «Новые облачные технологии» адаптировал мобильное приложение «Мой офис документы» под российскую операционную систему Sailfish Mobile OS RUS. Оба продукта включены в Реестр российского ПО Минкомсвязи.

В соответствующий версии «Моего офиса» пользователи Sailfish смогут воспользоваться набором офисных редакторов и файловым менеджером. Это позволит им создавать, редактировать, сохранять и печатать документы популярных форматов. Разработчики утверждают, что интерфейс приложения будет удобным, а функциональность для форматирования текста — достаточно широкой.

Напомним, «Новые облачные технологии» позиционируются как вендор полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 г. создает программные продукты и облачные сервисы для российских корпоративных пользователей под брендом «Мой офис». Приложения адаптированы под Windows, OS X, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen.

В проекте занято несколько сотен программистов в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Часть из них, как утверждает сайт проекта, в свое время принимала участие в создании редактора «Лексикон» и пакета QuickOffice.

Последствия для обоих продуктов

По словам гендиректора компании «Открытая мобильная платформа», разработчика Sailfish Mobile OS RUS, Павла Эйгеса, адаптация «Моего офиса» стала для Sailfish важным шагом к созданию полноценной независимой российской мобильные экосистемы. Эйгес отмечает, что пользователям Sailfish уже доступны отечественные мессенджеры, средства облачного хранения и доступа к документам, защищенные браузеры, клиенты для корпоративной почты и календаря, VPN и другие приложения ежедневного использования.

«Мой офис» адаптировали к российской мобильной ОС

Эйгес акцентирует внимание на том, что iOS и Android развиваются уже более десяти лет, и Sailfish необходимо пройти этот же путь значительно быстрее. Адаптация для российской платформы пакета «Мой офис документы» позволит Sailfish начать конкурировать с зарубежными ОС в корпоративном сегменте: у компаний-заказчиков теперь будут инструменты, ежедневно необходимые их сотрудникам.

Что касается мобильного приложения «Мой офис документы», то оно теперь полностью отвечает требованиям российского законодательства. Напомним, 23 марта 2017 г. было принято постановление правительства №325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского ПО». Согласно этому постановлению, российское офисное ПО для мобильных устройств наряду с iOS и Android должно быть совместимым хотя бы с одной ОС из Реестра российского ПО Минкомсвязи.

История Sailfish

Защищенная мобильная российская операционная система Sailfish Mobile OS RUS была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, которая была основана в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia после решения Nokia о прекращении работ над открытой ОС MeeGo. Разработанная ими ОС — это в значительной степени развитие MeeGo, основанной на Linux. На Всемирном мобильном конгрессе 2017 был представлен первый смартфон под управлением Sailfish Mobile OS RUS, который получил название Inoi R7.

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат в свою очередь ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обоими ООО принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. В феврале 2019 г. «Ростелеком» объявил о переименовании Sailfish в «Аврору».

Регистрации и сертификаты

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО при Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, и где она является единственной мобильной ОС. В конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну.

У ОС есть также сертификат ФСТЭК на соответствие требованиям безопасности к ОС типа «А» шестого класса, что означает высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.