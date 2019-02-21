Reuters: Сбербанк собрался купить Rambler

Ссылаясь на пять различных источников, «Рейтер» сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group. Сбербанк и Rambler все отрицают. В прошлом году похожие слухи о покупке Сбербанком «Яндекса» привели к тому, что компания потеряла $1 млрд капитализации.

Заявление Reuters

Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group у предпринимателя Александра Мамута, пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых c ситуацией. Из этих источников два близки непосредственно к Сбербанку и Rambler. Помимо них информацию подтвердил западный банкир и два источника на телекоммуникационном рынке.

Четыре источника сообщают, что возможность приобретения пока только обсуждается и не факт, что сделка будет заключена. Данных о сумме сделки пока нет.

В Сбербанке и Rambler отрицают факт ведения переговоров о покупке. Представитель Сбербанка сообщил Reuters, что банк не собирается покупать ни всю Rambler Group, ни отдельные ее активы. Основанием для распространения такой информации могли послужить совсем другие переговоры Сбербанка и Rambler — о рефинансировании кредитов в банке «Траст», сообщили в Сбербанке.

Мнения разделились

Близкий к Сбербанку источник сообщает, что руководство банка пока не пришло к единому мнению по поводу возможной покупки Rambler. Большая часть менеджмента протестует против сделки, но на ней якобы настаивают президент Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.

В Сбербанке отрицают факт переговоров о покупке Rambler Group

У менеджмента Сбербанка есть несколько возражений против покупки Rambler. По словам источника, в банке не понимают, в чем состоит комплементарность бизнеса Rambler для Сбербанка и экосистемы, которую он создает в последние годы. Менеджерам также непонятно, зачем нужны смежные бизнесы Rambler в сфере медиа и кинотеатров.

Комментарий «Траста»

В ноябре 2018 г. банк «Открытие» передал задолженность группы компаний Мамута банку «Траст». Глава «Траста» Александр Соколов сообщил, что рефинансирование долга продвигается, пишет «Интерфакс». По словам Соколова, этим занимается сам заемщик, без участия «Траста». Поэтому переговоры со Сбербанком о рефинансировании ведет не «Траст», а Rambler Group. Соколов сообщил, что речь идет о долге «на миллиарды рублей».

Кредит «Траста» пришлось рефинансировать из-за сложной финансовой ситуации в группе Мамута, отметил Соколов. Как поясняет глава банка, в «Трасте» все долги должны быть либо взысканы, если они проблемные, либо рефинансированы, если заемщик находится в затруднительной финансовой ситуации, поскольку кредитование бизнеса не является задачей «Траста».

Что есть у Rambler

Rambler Group владеет интернет-холдингом Rambler&Co, в состав которого входят портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру» и другие. Раньше у Rambler была собственная поисковая система (первый российский поисковик), но с 2011 г. портал использует поисковый движок «Яндекса».

Rambler Group также принадлежат сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». На странице «Синема парк» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что вместе эти сети являются крупнейшей киносетью в России и одной из пяти крупнейших в Европе.

Финансовые показатели Rambler Group не раскрывает. В 2017 г. «Ведомости» сообщали, что Мамут приобрел 50% акций Rambler&Co у предпринимателя Владимира Потанина. Стоимость сделки оценивалась в $295 млн. Таким образом Мамут стал основным владельцем Rambler. В 2018 г. миноритарный пакет акций Rambler достался Era Capital, которая продала Мамуту онлайн-кинотеатр Okko.

Слухи о покупке «Яндекса»

В октябре 2018 г. в СМИ циркулировала информация, что Сбербанк намерен купить долю в «Яндексе». Приобретаемая доля оценивалась по-разному — от 30% до контроля над компанией. По мере распространения слухов акции «Яндекса» упали в цене на 7-8% за несколько минут, в результате чего компания потеряла около $1 млрд капитализации.

Падение акций было вызвано тем, что «Яндекс» долгое время принадлежал своим основателям, и это шло на пользу технологической компании. Сбербанк же является государственным банком, и переход «Яндекса» под опосредованный госконтроль теоретически мог бы негативно отразиться на экосистеме компании. У Сбербанка и «Яндекса» есть совместные проекты: в 2012 г. банк купил три четверти доли в капитале «Яндекс.Деньги», а весной 2018 г. партнеры закрыли сделку по созданию совместной компании на рынке онлайн-ритейла на базе «Яндекс.Маркета».