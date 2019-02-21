Российский рынок ПК рванул вверх с двойным ускорением

Аналитики IDC отметили по итогам 2018 г. продолжающееся восстановление российского рынка ПК и рост на нем оптимизма. Увеличение продаж происходит во всех сегментах, но наиболее активно, более чем на четверть, в прошедшем году росли продажи ноутбуков.

Российский рынок ПК восстановился и продолжает расти

Согласно данным исследования российского рынка персональных компьютеров IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за IV кв. 2018 г. было поставлено около 1,6 млн настольных и портативных ПК. Квартальные итоги оказались на 11,2% лучше показателей аналогичного периода 2017 г.

Максимальную динамику роста продаж за прошедший год продемонстрировала категория ультрабуков, обеспечив прирост в штучном выражении на 88,4% относительно показателей 2017 г.

Положительная динамика роста квартальных продаж в России наблюдается аналитиками IDC три года кряду. Так, прирост продаж ПК в IV кв. 2017 г. превышал показатели аналогичного периода 2016 г. только на 7%, а в IV квартале 2016 г. всего лишь на 4,2% показателей за тот же период 2015 г.

Динамика российского рынка персональных компьютеров по итогам всего 2018 г. выглядит еще оптимистичнее: в штуках рост составил 18,7% по сравнению с предшествующим годом.

Всего за прошедший год в России было продано 5,79 млн систем. Для сравнения: в 2017 г. было продано 4,88 млн ПК, что превысило показатели 2016 г. на 9,2%.

«В 2018 г. наблюдался рост закупок компьютерной техники крупным, средним и малым бизнесом. Организации продолжают обновлять компьютеры, купленные пять лет назад. — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия. — Интернет-продажи являются одним из драйверов роста продаж мобильных устройств в ритейле. Кроме того, на рост положительно влияют улучшенные возможности приобретения товара с использованием программы рассрочки платежа».

В лидерах продаж – портативные и легкие системы

Сегмент ноутбуков по итогам 2018 г. в штучном выражении вырос до 3,9 млн систем, превысив продажи 2017 г. в количестве 3,1 млн на 26,9%.

Российские поставки настольных ПК показали меньшую, но, тем не менее, положительную динамику: в четвертом квартале 2018 г. было продано 537 тыс. десктопов, что превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 0,5%.

Пятерка лидеров: почти без изменений

Первую строчку лидеров по продажам ПК в России в 2018 г. оставила за собой HP Inc. с рыночной долей 23,2%. Далее следуют Lenovo (18,2%), ASUS (13,6%), Acer (13,5%) и Dell (5,7%).

HP Inc. в 2018 г. удержала лидерство на российском рынке ПК

Лидером рынка настольных систем также осталась HP Inc., за которой следуют Lenovo и Acer. Замыкают пятерку лидеров iRU (4 место) и Dell (5 место).

«Рынок десктопов в 2018 г. в штучном выражении приблизился к показателям 2015 года, в деньгах превысил показатели трехлетней давности на 23%. Рост средней цены обусловлен готовностью потребителей инвестировать в более производительные устройства», – отметила Наталья Виноградова.

Расстановка сил на рынке ноутбуков по итогам 2018 г. несколько иная. Наибольшее количество ноутбуков на российский рынок в 2018 г. поставлено под брендом HP Inc., за ними следуют Lenovo и ASUS. Замыкают пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка Acer и Apple.