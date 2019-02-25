Ericsson вернет «Билайну» $350 млн за недоделанную ИТ-систему

Группа Veon договорилась с Ericsson о разрешении ситуации с недоделанной ИТ-системой поддержки операций. Ericsson вернет Veon $350 млн из общей суммы контракта в $1 млрд и продолжит сотрудничество с оператором в ряде стран, в числе которых не будет России.

Veon урегулировал взаимоотношения с Ericsson

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о достижении договоренности со шведским телекоммуникационным производителем Ericsson об урегулировании ситуации с крупным ИТ-контрактом между сторонами.

В 2015 г. Vimpelcom (Veon) заключил контракт с Ericsson контракт на сумму $1 млрд относительно разработки систем поддержки операций (Business support system, BSS) для всех 11 стран, в которых тогда работал Vimpelcom. Контракт предполагал разработку биллинговых систем, баз данных о клиентах (CRM) и систем технической поддержки.

Однако в 2017 г. Veon сообщил, что Ericsson не выполняет взятые на себя обязательства. Оператор продолжил тогда обсуждать с поставщиком условия контракта, предупредив о возможности его расторжения либо подачи иска в суд.

Какую сумму Ericsson вернет Veon

Теперь стороны договорились, что Ericsson вернет Veon $350 млн. В обмен с Ericsson будет снято обязательство разработать решение полного цикла для управления доходами (Full Stack Revenue Manager Solution).

Ericsson вернет Veon $350 млн из общей суммы контракта в $1 млрд за ИТ-систему поддержки операций

Сотрудничество с Ericsson продолжится в ряде стран, где операторы группы Veon использует ИТ-решения от данного поставщика. В этих странах Veon модернизирует свою ИТ-инфраструктуру с помощью цифровых систем поддержки операций (digital business support systems, DBSS).

По словам технического директора Veon Йозеша Малика (Yogesh Malik), за прошедший год Ericsson успешно продемонстрировал свои возможности, «цифровизировав» ядро операций компаний группы в Алжире и Грузии. В пресс-службе Ericsson к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно взаимоотношений с Veon.

Российский «Вымпелком» останется с Amdocs

В то же время российский «Вымпелком» продолжит работать с поставщиком биллинговых систем Amdocs. Недавно стороны объявили о модернизации ИТ-инфраструктуры оператора с целью предоставлять персонализированные цифровые сервисы клиентам оператора.