Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков

Компания «Современные радио технологии» (СРТ), доля в которой принадлежит сыну Аркадия Ротенберга, предложит российскому рынку чип для защиты умных счетчиков электроэнергии на базе отечественного протокола беспроводной передачи данных XNB. Учитывая тот факт, что Правительство по просьбе Минкомсвязи может сделать использование этого протокола обязательным, СРТ имеет реальные шансы стать монополистом на российском рынке умных счетчиков.

На чип с поддержкой XNB потратят миллиард

Как стало известно CNews, российская компания «Современные радио технологии» (СРТ) выводит на рынок чип собственной разработки, который призван защитить персональные данные российских пользователей, а также обеспечить информационную и технологическую безопасность устройств промышленного интернета вещей.

Микросхему планируется применять в широком классе устройств интернета вещей различных производителей, в том числе для производства умных счетчиков электроэнергии. Размер средств, вложенных в проект, составляет порядка 1 млрд руб. Это инвестиции владельцев СРТ – Игоря Ротенберга и Андрея Шипелова, сообщили CNews в компании. Игорь Ротенберг приходится сыном российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, чьи компании специализируются на выполнении госзаказа. Андрей Шипелов занимает должность генерального директора «РТ-инвест», инвестиционной «дочки» госкорпорации «Ростех».

Дизайн микросхемы разрабатывается с учетом требований работы защищенного отечественного протокола беспроводной передачи данных XNB. Протокол XNB, разработанный компанией «Стриж-телематика» (ее активы принадлежат СРТ), функционирует на базе технологии LPWAN для передачи малых объемов данных на дальние расстояния для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей для простых датчиков, счетчиков и сенсоров.

Российские умные счетчики защитят отечественным чипом СРТ

В начале февраля 2019 г. CNews сообщал о предложении Минкомсвязи обязать использовать для передачи данных от умных электросчетчиков протокол XNB. Соответствующие сети связи должны будут работать на частотах в диапазонах: 863—865 МГц и 874—876 МГц., выделенных «Глонасс-ТМ» в конце 2018 г. Государственной комиссией по радиочастотам. Если поправки Минкомсзвязи будут приняты, СРТ и «Глонасс-ТМ» фактически получат монопольное право на поставку и обслуживание оборудования для передачи данных с электросчетчиков.

Текущее состояние проекта и планы на будущее

Работы по созданию чипа ведутся совместно с одним из ведущих российских центров исследований и разработок, название которого в компании раскрывать отказываются. Со слов представителей СРТ известно, что к настоящему моменту разработан радиотракт чипа. Сейчас проводятся его технологические испытания, где измеряются ключевые технические характеристики микросхемы – коэффициент шума, параметры нелинейности, а также параметры демодулятора, модулятора и усилителей, входящих в его состав.

Свое детище в компании называют уникальным и не имеющим аналогов в России. Зарубежными же аналогами чипа, по мнению отечественного разработчика, являются распространенный во всем мире микроконтроллер AXSEM производства американской ON Semiconductor, а также, устройство швейцарской ST Microelectronics. Однако ввиду того, что эти чипы разработаны для широкого круга задач, их характеристики не оптимальны, считают в СРТ.

«Наш чип специализирован под конкретные отраслевые задачи, – подчеркивает генеральный директор СРТ Денис Симакин. – Поэтому для него заданы улучшенные характеристики». О каких именно характеристиках идет речь, не уточняется.

Как утверждают в СРТ, чип является универсальным и может быть использован для решения широкого круга задач в области беспроводной телематики, включая такие сферы как транспорт, ЖКХ, умный город, экологический мониторинг, сельское хозяйство – в тех областях, где от корректности работы устройств интернета вещей зависит устойчивость работы критической инфраструктуры, обеспечение безопасности производственных и технологических процессов.

«Наши решения для зарождающегося рынка интернета вещей особенно актуальны для тех сфер, где информация является стратегическим ресурсом, доступ к которому третьих лиц нельзя допускать, – считает Денис Симакин. – Учет электроэнергии как раз является такой сферой, а наша система полностью российская и работает в российской юрисдикции. Поэтому, есть технологическая прозрачность, и нет риска использования информации через специально оставленные уязвимости в коде».

В компании рассматривают несколько потенциальных производителей, в том числе и зарубежных, кому может быть доверен выпуск чипа. Их имена не раскрываются. Тем не менее, компания стремится реализовать полный цикл производства на территории России. Конечная цель проекта – замещение критической импортной компонентной базы доверенной микросхемой российской разработки.

Как утверждают в СРТ, на еще не выпущенные чипы уже имеется спрос – в данный момент компания находится на стадии коммерческих переговоров с несколькими клиентами.

По словам Дениса Симакина, первые чипы для собственного производства планируется получить в конце II квартала 2019 г., а для широкого рынка технология будет доступна в начале 2020 г. Размер будущей первой партии продукции он оценивает в 500 тыс. – 1 млн. единиц.

XNB против LoRa

На сегодняшний день ряд операторов связи, в частности «ЭР-телеком» и МТТ, ведут строительство сетей интернета вещей на базе технологии LoRa – запатентованном компанией Semtech (США) закрытом протоколе передачи данных. При этом, базовое программное обеспечение для таких сетей разрабатывается французской компанией Actility, а агрегируемые, в том числе и персональные, данные в России передаются в нелицензируемом диапазоне частот. По мнению представителей СРТ, это накладывает ряд ограничений на возможность использования технологии для отечественного энергетического сектора, включая электроэнергетику и сферу ЖКХ, несет риски для государства, бизнеса и потребителей.

Российский протокол передачи данных и сертифицированный чип позволят исключить несанкционированную передачу данных, возможность несанкционированного вмешательства со стороны третьих лиц и перехвата управления над устройствами обеспечения ресурсоснабжения (газ, электричество, вода, тепло), а также обеспечит функциональную и технологическую независимость от иностранных поставщиков оборудования и ПО, уверены в СРТ.

Несколько фактов о «Современных радио технологиях»

Компания СРТ («Современные радио технологии») является резидентом фонда «Сколково» и занимается производством датчиков и сетевых решений для интернета вещей под брендом «Стриж», применяемых в системах телеметрии в сферах ЖКХ, безопасности, «умных городов» и сельского хозяйства. СРТ также является оператором национальной сети передачи телематической информации «Стриж.Net»

Учредителями ООО «Современные радио технологии» выступают Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов, которым принадлежит по 45% в уставном капитале, а также Павел Старюк – в его распоряжении находятся остальные 10%.

СРТ находится под управлением АО «Глонасс-ТМ». Сама «Глонасс-ТМ» на 25% принадлежит АО «ГЛОНАСС» (оператор систем экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС»), на 75% – АО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»).

РТИТС на 50% принадлежит АО «РТ-инвест», акционерами которого являются госкорпорация «Ростех» (25,01%), председатель совета директоров «Автоваз» Сергей Скворцов (39,99%) и ООО «Царицын капитал» (35%, подконтрольна гендиректору Андрею Шипелову).

Оставшиеся 50% акций РТИТС распределены между физическими лицами: Игорем Ротенбергом (23,55%), Андреем Шипеловым (19%) и гендиректором компании Антоном Замковым (7,55%).