В России могут освободить экспортеров ИКТ-услуг от налога на прибыль

Минэкономразвития подготовило документ, согласно которому налог на прибыль от экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг будет взиматься по нулевой ставке. Представители рынка полагают, что это поможет российским ИТ-компаниям в международной конкуренции, но только если это производители коробочных продуктов.

Долой налог на прибыль

В России могут ввести нулевой налог на прибыль от экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Эта мера предложена в Проекте плана мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 г., сообщает издание «Коммерсант». Напомним, в России базовая ставка налога на прибыль составляет 20%.

В случае принятия документа, соответствующие изменения в Налоговый кодекс будут внесены до 30 декабря 2019 г. Проект плана мероприятий был разработан Минэкономразвития, ответственными исполнителями заявлены само Минэкономразвития, а также Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС). Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг за первые девять месяцев 2018 г. Центробанк оценивает в $3,83 млрд.

Реакция рынка

Опрошенный «Коммерсантом» директор по продуктам Astra Linux Роман Мылицын высказал мнение, что господдержка является обязательным условием конкурентоспособности российских ИТ-компаний на международном рынке. Он привел в пример США, где власти предоставляют ИТ-отрасли субсидии, а также поддерживают ее иными способами, что дает американским компаниям преимущество. Одновременно правительство США пользуется возможностью прямо запретить закупки продукции у иностранных конкурентов, как это случилось с «Лабораторией Касперского».

Директор по развитию бизнеса ГК InfoWatch на Ближнем Востоке Кристина Танцюра считает, что нулевой налог на прибыль от экспорта пойдет на пользу производителям коробочных продуктов, которые легко локализовать в другой стране, а реализовать можно через партнеров или дистрибьюторов. В качестве такого продукта она приводит в пример антивирусы. Что касается разработки сложного ПО типа продукции InfoWatch, то для реализации его в других странах приходится открывать там офисы полного цикла, чтобы иметь возможность наладить прямые продажи и оказывать клиентам техническую поддержку. В этом случае прибыль от реализации продукта не будет подпадать под нулевую ставку налога.

Минэкономики предлагает отменить налог на прибыль для экспортеров ИТ-услуг

Партнер Deloitte в СНГ, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ Владимир Елизаров считает, что нулевой налог на прибыль от экспорта может простимулировать международные компании открыть или расширить в России собственные центры разработки. Это могут быть разработчики ПО, компьютерных игр или приложений.

Налоговые льготы для ИТ-компаний

Сегодня в России действует целый ряд налоговых льгот для компаний, работающих на рынке ИТ. На федеральном уровне действуют послабления в уплате налога на добавленную стоимость: НДС не облагается передача исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также передача прав на их использование по лицензионному договору.

Кроме того для российских ИТ-компаний размер страховых взносов составляет лишь 14% (остальные платят 30%). Однако, для получения такой льготы необходимо выполнить ряд условий: организация должна быть зарегистрирована в Минкомсвязи, иметь не менее семи сотрудников, и доля ее доходов от реализации ИТ-продуктов должна составлять не менее 90% в общей сумме всех доходов.

Из 20% налога на прибыль 2% (3% с 2017 по 2020 гг.) идет в федеральный бюджет, а остальные 18% (17%) — в региональный. Регионы вправе снижать свою долю налога, но не более, чем до 13,5%. Некоторые регионы пользуются этим правом в отношении ИТ-компаний. Для резидентов «Сколково», «Иннополиса» и других особых экономических зон доля снижена с 18% до 0%.

Помимо этого, производителям ИТ-товаров возвращается НДС на расходы в России, когда их товары уходят на экспорт. В конце 2018 г. CNews писал, что такой же льготы добились компании, занятые экспортом ИТ-услуг. Под новые нормы подпадает реализация исключительных прав на различные изобретения и ПО, а также оказание услуг по разработке ПО, его адаптации, модификации и доступу к нему. Под доступом понимается возможность использовать это ПО через интернет без передачи серверной части.