Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену

Бывших сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского», которых обвиняли в передаче рабочей информации ФБР, суд приговорил к 22 и 14 годам колонии. Оба фигуранта дела свою вину не признали. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Приговор суда

Суд приговорил бывшего офицера ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова к 22 и 14 годам заключения строгого режима по делу о госизмене. Оба фигуранта дела были признаны виновными в передаче рабочей информации спецслужбам США.

Напомним, Михайлов является бывшим начальником отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, а Стоянов — это экс-руководитель отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». Оба обвинялись в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

Для обоих обвинение требовало максимального наказания — по 20 лет в колонии строгого режима. Решение было принято Московским окружным военным судом — вердикт вынесли трое судей, возглавляемых Владимиром Мауриным, сообщает РБК. Михайлов также был лишен звания полковник запаса и ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Напомним, судебное разбирательство было закрыто от прессы, а уголовное дело — засекречено.

Защитник Михайлова Руслан Голенков отметил в беседе с Русской службой BBC, что для его подзащитного обвинение требовало 23 лет лишения свободы. Адвокат Стоянова Александр Гусак сообщил, что его подзащитный объявил себя в последнем слове истинным патриотом России, не признав вину в госизмене. Михайлов поступил также, говорит его адвокат.

История скандала

Уголовное дело в отношении Михайлова и Стоянова следственное управление ФСБ возбудило 6 декабря 2016 г. Позже, в том же месяце подозреваемые были задержаны. В «Лаборатории Касперского» 25 января 2017 г., когда история была предана огласке, от Стоянова некоторым образом «открестились», распространив сообщение о том, что его предполагаемые правонарушения не имеют отношения к деятельности компании, поэтому «ни бизнес, ни продукты, ни клиенты компании никоим образом не затронуты».

Московский окружной военный суд вынес приговор экс-сотрудникам ФСБ и «Касперского» по делу о госизмене

В том же сообщении «Касперский» заявил, что инкриминируемое Стоянову дело относится к периоду времени, когда он не являлся сотрудником организации. Также утверждалось, что компания не оказывает подследственному ни юридической, ни материальной поддержки.

Помимо указанных ИТ-шников Лефортовским судом также были задержаны и арестованы еще два фигуранта — подчиненный Михайлова Дмитрий Докучаев и бизнесмен Георгий Фомченков. Все четверо были обвинены в госизмене.

По версии следствия, полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 г. через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-розыскной деятельности по делу Врублевского, обвинявшегося в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 г., из-за которой граждане несколько дней не могли приобрести электронные билеты авиакомпании. Михайлов записал данные на компакт-диск, который передал Докучаеву, а тот — сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову.

Последний, по информации «Коммерсанта», в 2011 г. полетел на международную конференцию по кибербезопасности в канадский Нью-Денвер, где передал диск сотруднице американской компании I-Defence, занимающейся защитой информации и активно сотрудничающей, по данным ФСБ, с ФБР. По аналогичной схеме, считает следствие, действовал и предприниматель Георгий Фомченков, вывезший еще один диск с секретными данными в США. По некоторым данным, за информацию им обещали вознаграждение на общую сумму $10 млн.

«Месть» Врублевского

В начале марта 2017 г. Павел Врублевский заявил, что именно благодаря его сведениям удалось раскрыть госизмену среди сотрудников ЦИБ ФСБ и «Лаборатории Касперского». Он утверждал, что фигуранты этого дела передали в США через корпорацию Verisign данные о 100 российских гражданах.