 

Продавец «М.видео» сломал челюсть покупателю за вопрос о товаре

Бизнес Кадры Ритейл Техника
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, Текст: Валерия Шмырова

Продавец-консультант «М.видео» поссорился с покупателем, обратившимся к нему с вопросом о товаре, ответ на который консультант не знал. Ссора переросла в драку, во время которой продавец сломал клиенту челюсть и угрожал ему ножом. За это консультант может получить до трех лет тюрьмы.


Драка в магазине «М.видео»

Продавец-консультант магазина «М.видео» в Набережных Челнах нанес телесные повреждения одному из покупателей, который обратился к нему с вопросом о товаре, сообщает местный ресурс Chelny-biz.ru. Мужчины подрались около входа в торговый центр Sunrise City, где находится магазин. В результате покупатель попал в больницу скорой медицинской помощи со сломанной челюстью.

К моменту публикации этого материала пресс-служба «М.видео» не смогла ответить на уточняющие вопросы CNews о произошедшем инциденте.

Ресурс «360» пишет, что в «М.видео» начато внутреннее расследование, и что ситуация не представляется компании прозрачной. RNS сообщает со ссылкой на пресс-службу «М.видео», что драка произошла вне магазина во внерабочее время, такова официальная позиция ритейлера. В пресс-службе также сообщили, что компания намеревается дождаться окончания расследования правоохранительных органов, по результатам которого будут приняты соответствующие меры.

Причины и ход конфликта

По данным Chelny-biz.ru, покупатель пришел в магазин «М.видео», чтобы купить компьютерную мышь. На одной из рассмотренных им беспроводных моделей была дополнительная кнопка, назначение которой он затруднился угадать. Тогда клиент обратился с этим вопросом к продавцу-консультанту, но тот не смог дать точный ответ, ограничившись предположением о свойствах кнопки.

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В магазине «М.видео» произошла стычка между продавцом и покупателем

Покупатель посчитал такой ответ неудовлетворительным, и вскоре беседа переросла в конфликт. Сотрудник «М.видео» предложил клиенту вместе покинуть здание, чтобы «разобраться по-мужски» на улице. Последовавшую за этим драку у входа в торговый центр засняли камеры. Покупатель утверждает, что во время драки консультант достал нож, вынудив своего противника убежать к автомобилю.

Жена потерпевшего Лейсан Бугуева уточняет в соцсети «ВКонтакте», что драка произошла 19 февраля 2019 г., и что у ее мужа, помимо сломанной в двух местах челюсти, имеется рваная рана брови. На это обратил внимание ресурс KazanFirst. Диалог между мужем и продавцом Бугуева описывает так: на свой вопрос насчет кнопки покупатель получил ответ «Не знаю», после чего спросил «А что вы вообще знаете? Пригласите того, кто знает», и затем со стороны консультанта последовало предложение выйти на улицу. Бугуева подтверждает, что продавец во время драки «угрожал ножом» ее мужу.

Возможное наказание

Правозащитник Эдуард Сыртланов из коллегии адвокатов «Законъ» сообщил в беседе с Chelny-biz.ru, что тяжесть вреда, причиненного потерпевшему, пока не установлена. Продавца уже уволили из магазина. Материалы проверки поступили в отдел полиции «Центральный», но дело еще не возбуждено. Адвокат предполагает, что сломанная челюсть будет классифицирована по статье 112 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Статья предлагает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на такой же срок, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Вячеслав Солопов, Консист Бизнес Групп

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