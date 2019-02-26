В Казахстане упразднили Минсвязи. Цифровым развитием займутся оборонщики

В Казахстане упразднено Министерство информации и коммуникаций. Функции по управлению телекоммуникациями, ИТ и цифровому развитию переданы Министерству по оборонной и аэрокосмической промышленности.

В Казахстане создано Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмичсекой промышленности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О повышении эффективности государственного управления». В соответствии с ним упраздняется Министерство информации и коммуникаций республики.

Одновременно Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана преобразуется в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Этому ведомству от упраздненного Министерства информации и коммуникаций передаются полномочия в сфере связи, информатизации и электронного правительства.

Функции в сфере информации, которые также выполняло Министерство информации и коммуникаций, передаются в другое новое министерство - информации и общественного развития. Оно создается на базе Министерства общественного развития.

Кто возглавит новые министерства

Глава упраздненного Министерства информации и коммуникаций Даурен Абаев назначен министром информации и общественного развития. Министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности стал Аскар Жумагалиев, который до недавнего времени был вице-премьером правительства и министром оборонной и аэрокосмической промышленности.

Кто занимался регулированием телекоммуникаций в Казахстане

История ведомств, регулирующих телекоммуникационную политику в Казахстане, весьма запутана. В то же время новый министр цифрового развития Аскар Жумагалиев играл в этих ведомствах заметную роль.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев закрыл Министерство информации и коммуникаций

и отдал его функции Министерству по оборонной и аэрокосмической промышленности

В 2003 г. в Казахстане было создано Агентство по информатизации и связи. Жумагалиев сначала стал заместителем его руководителя, а в 2006 г. возглавил ведомство. Но уже вскоре Жумагалиев стал председателем правления «Казахтелекома» - подконтрольного государству оператору фиксированной связи.

В 2010 г. в Казахстане было создано Министерство связи и информации, его руководителем стал Жумагалиев. В 2012 г. это ведомство было упразднено. Функции управления отраслью телекоммуникаций перешли к Министерству транспорта и коммуникаций, которое вновь возглавил Жумагалиев.

В 2014 г. Министерство транспорта и коммуникаций было упразднено. Функции по управлению телекоммуникационной отраслью перешли ко вновь созданному Агентству по связи и информации, которая также возглавил Жумагалиев.

В 2015 г. Жумагалиев перешел на пост руководителя госпредприятия «Казатомпром». В 2016 г. Нурсултан Назарбаев распорядился создать Министерство информации и коммуникаций, которое возглавил Даурен Абаев, до этого занимавший пост пресс-секретаря Назарбаева.

В 2017 г. Аскар Жумагалиев вернулся в правительство, заняв пост вице-премьера. Позднее он, в дополнение к этому посту, возглавил Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности.