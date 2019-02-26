Власти разъяснили, как будет работать Национальная электронная библиотека России

Утверждено положение о Национальной электронной библиотеке, где разъясняется, по какому принципу в нее будут отбираться тексты, кто этим будет заниматься, и смогут ли получить авторы вознаграждение за просмотр читателями их произведений.

Положение о библиотеке

Правительство утвердило положение о Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и принципы отбора изданий, которые в нее войдут. Постановление №169, разработанное Минкультуры и датированное 20 февраля, можно найти на сайте правительства. К самой библиотеке можно получить доступ через портал http://нэб.рф.

К концу 2024 г. в библиотеке должно быть представлено 48 тыс. оцифрованных книжных памятников — такое требование содержится в нацпроекте «Культура». В настоящий момент фонд электронных документов НЭБ насчитывает более 4 млн экземпляров. Доступ к ним получили порядка 4 тыс. библиотек, ознакомиться с изданиями можно в 8 тыс. читальных залов.

НЭБ создается с 2004 г., она пополняется из федеральных, региональных и муниципальных библиотек, а также библиотек образовательных и научных учреждений. На ее основе должно быть сформировано так называемое «пространство знаний», которое в положении определяется как единая, целостная и авторитетная совокупность накопленных человечеством знаний. Знания должны быть общедоступны, достоверны и семантически взаимосвязаны. Помимо НЭБ в пространство знаний войдут информационные ресурсы, где размещены электронные копии музейных экспонатов, архивных и аудиовизуальных документов.

Кто будет руководить библиотекой

Оператором НЭБ выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Оператор отвечает за то, чтобы информация в библиотеке была достоверной и качественной, открытой и общедоступной, а также пригодной для использования слабовидящими пользователями.

Помимо этого, оператор отвечает за соблюдение прав авторов, использование НЭБ российским библиотеками, защиту информации, сбор статистики и взаимодействие НЭБ с другими информационными ресурсами.

Будет также создан Межведомственный совет по развитию библиотеки, состав которого должно утвердить правительство. Совет будет определять основные направления развития библиотеки, разрабатывать механизмы этого развития, составлять соответствующие проекты и программы, готовить рекомендации по внедрению различных разработок и т. д.

Члены совета выполняют работы на безвозмездной основе. Возглавлять совет будет председатель, у которого будет четыре заместителя из числа руководителей или заместителей руководителей федеральных госорганов.

Какие книги войдут в библиотеку

На сайте поясняется, что «для включения в НЭБ будут отбираться документы, имеющие научно-образовательную, культурную и историческую ценность, использующиеся в программах общего и профессионального образования, уникальные издания, обладающие индивидуальными особенностями, издания, доступ к которым ограничен из-за их ветхого состояния». Отобранные таким образом документы будут переводиться в электронную форму за счет средств бюджета. Отбор будут проводить специально созданные экспертные советы.

Кроме того, в библиотеку будут поступать копии всех изданий, которые выходят в России, как обязательный экземпляр. Речь идет о документах, изданных после 1 января 2017 г., основанием для этого является закон «Об обязательном экземпляре документов». Ознакомиться с этими изданиями пользователи смогут только в том случае, если у них есть лицензионный договор с автором или правообладателем. Кроме того, в вопросах доступа к изданиям будут учитываться решения экспертных советов и особенности текущего законодательства.

По словам директора департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадима Ванькова, возможны будут также модели доступа к произведениям с оплатой за факт использования.

Вознаграждение авторам

Авторы и правообладатели будут заключать с библиотекой лицензионные договора, где будет прописано их вознаграждение. Вознаграждение может быть выплачено за счет средств, выделяемых оператору НЭБ на выполнение госзаданий, или же за счет оплаты пользователями использование библиотеки.

Автор получит вознаграждение только в том случае, если экспертный совет присвоит его произведению соответствующей ранг, а пользователь, ознакомившийся с текстом, зайдет в библиотеку через Единую систему идентификации и аутентификации, используемую для предоставления госуслуг (для доступа к библиотеке вообще регистрация не нужна). Должны также отсутствовать признаки автоматического просмотра документа.