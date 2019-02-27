США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями

Парламент США опубликовал законопроект, в котором разъясняется, к каким компаниям, связанным с ИТ, будут применяться экономические санкции. Это все юрлица, замеченные в заключении «значительных сделок» с любой российской организацией, которая «способствует злонамеренной кибердеятельности».

Законопроект Конгресса

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA), которые грозит российским компаниям новыми санкциями. Текст законопроекта можно найти на сайте Конгресса.

Авторство документа принадлежит представителям Республиканской партии Линдси Грэму (Lindsey Graham) и Кори Гарднеру (Cory Gardner), а также парламентариям-демократам Бобу Менендесу (Bob Menendez), Бену Кардину (Ben Cardin) и Джинн Шейхин (Jeanne Shaheen). О внесении законопроекта стало известно 13 февраля. Первая версия документа была представлена в 2018 г., по сравнению с ней в нынешней редакции имеются некоторые изменения.

Чего ждать ИТ-компаниям

В законопроекте есть секция 236, в которой описаны санкции против российского киберсектора. Этот раздел гласит, что в случае принятия закона президент США должен в течение 60 дней наложить санкции, описанные в секции 224(b) закона США о санкциях H.R.3364 на российские структуры, связанные с ИТ. Список конкретных компаний в законопроекте отсутствует, речь идет обо всем российском киберсекторе.

Согласно тексту законопроекта, под санкции подпадает всякая структура, которая «сознательно участвует в значительных сделках с любым лицом в Российской Федерации, которое поддерживает или способствует злонамеренной кибердеятельности» или «сознательно принадлежит или контролируется, или сознательно действует или имеет намерение действовать от имени или в интересах, прямо или косвенно, лица, которое совершает значительные сделки», описанные выше.

О чем речь в пункте 224(b)

Секция 224(b) закона США о санкциях H.R.3364 включает в себя такие санкции как блокирование активов и выдворение из США с аннулированием визы.

Конгресс США предложил новую редакцию законопроекта о санкциях

Блокировать активы может Президент США на основании закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Закон дает ему право заблокировать и запретить все сделки по всей собственности и интересам какого-либо лица, если эти собственность и интересы находятся в США, или прибывают в страну, или переходят под контроль ее гражданина. Эта мера и будет применена к российским лицам, описанным в предыдущем разделе.

Также президент имеет право выдворить таких лиц из США и аннулировать их визы, гласит секция 224(b). Эти действия производятся в соответствии с секцией 221(i) закона «Об иммиграции и гражданстве». Аннулированию подлежит не только виза, но и любой другой въездной документ, по которому иностранец прибывает в стране.

Российские компании под санкциями

Напомним, в сентябре 2018 г. Министерство торговли США подготовило санкции против 12 компаний из России, четыре из из которых обвинялись в пособничестве российским киберпреступникам. В их число вошел НИИ «Вектор», который работает по заказу российских министерств, ведомств, Академии наук и вузов. Также в списке присутствовало ФГУП «НПП "Гамма"», которое проводит специальные работы и НИОКР в интересах ФСБ, МВД, Минобороны и других госорганов. Помимо них под санкции тогда попали системный интегратор «Сайрус системс» и разработчик программно-аппаратных VPN-решений «Инфотекс».

До этого в октябре 2017 г. в санкционный список были включены оборонный концерн «Алмаз-Антей» и входящее в его состав опытное конструкторское бюро «Новатор», госкорпорация «Ростех» и входящее в ее состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), машиностроительный концерн «РТИ» и НПО «Высокоточные комплексы».

В декабре 2016 г. под санкции попали «Специальный технологический центр», базирующийся в Санкт-Петербурге, АНО «ПО КСИ», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и компания «Цифровое оружие и защита». В качестве причины была указана помощь, оказанная ими при проведении кибератак на правительственные сети США.

В 2016 г. власти США также ввели санкции в отношении завода «Микрон» и двух его конкурентов из Зеленограда — «Ангстрема» и «Ангстрема-Т». Затем список был расширен за счет связанного с «Микроном» зеленоградского «Научно-исследовательского института молекулярной электроники» (НИИМЭ).