На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда

Государство потратит 12,4 млрд руб. на подключение к интернету пожарных частей, полицейских участков, подразделений Росгвардии и военных комиссариатов. Наибольшими шансами стать исполнителем по реализации данных проектов обладает «Ростелеком».

Власти обеспечат доступ в интернет для 100 тыс. социально значимых объектов

Правительство России одобрило Концепцию подключения к сети интернет социально значимых объектов. Речь идет об обеспечении доступа в интернет более 100 тыс. объектов: образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, отделений полиции, Росгвардии, пожарных частей, военкомов, органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее обеспечение широкополосным доступом в интернет (ШПД) социально значимых объектов было заложено в программу «Цифровая экономика». Первый вариант данной программы вместе с планом мероприятий по разделу «Информационная инфраструктура» был принят в 2017 г. Тогда в документах говорилось о подключении к интернету органов государственной и муниципальной власти и медицинских организаций.

В конце 2018 г. были утверждены новые версии документов - национальная программа «Цифровая экономика» и федеральный проект «Информационная инфраструктура». В них значительно было расширено число объектов, которым необходим доступ в интернет, он совпадает с перечнем организаций, обозначенных в упомянутой Концепции.

4 млрд руб. на подключение пожарных частей к интернету

Так, в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» речь идет о подключении к интернету пожарных частей и постов в малочисленных населенных пунктах. Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) вместе с властями субъектов федерации составят перечень пожарных частей, которые нуждаются в подключение к интернету, вместе с требованиями к каналам связи для них.

Государство потратит 12,4 млрд руб. на подключение к интернету

подразделений Росгвардии, пожарных частей, полицейских участков и военкоматов

Соответствующие документы будут переданы в Минкомсвязи. После чего подрядчика по данному проекту определят на конкурсе или путем решения правительства.

На обозначенные цели федеральный бюджет в 2019 г. потратит 500 млн руб., в 2020 г. - 1 млрд руб., в 2021 г. - еще 2,5 млрд руб. То есть всего подключение пожарных частей к интернету обойдется федеральному бюджету в 4 млрд руб.

7,5 млрд руб. на подключение к интернету полицейских участков и подразделений Росгвардии

Другое запланированное мероприятие - подключение к интернету участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населенных пунктах.

Министерство внутренних дел (МВД) и Росгвардия вместе с властями субъектов федерации должны будут составить перечень объектов, которые необходимо подключить к интернету, вместе с требованиями к каналам связи. Соответствующие документы должны быть переданы Минкомсвязи. После этого подрядчиков по данному проекту выберут на конкурсе или путем принятия постановления правительства.

На эти цели федеральный бюджет в 2019 г. потратит 1,65 млрд руб., в 2020 г. - 2,15 млрд руб., в 2021 г. - еще 3,65 млрд руб. То есть всего подключение к интернету участковых полицейких и подразделений Росгвардии обойдется федеральному бюджету в 7,45 млрд руб.

Почти 1 млрд руб. на подключение к интернету военных комиссариатов

Кроме того предполагается обеспечить доступом в интернет все военные комиссариаты. Минобороны должно будет составить список объектов, которые необходимо подключить к интернету, вместе с требованиями к обслуживающих их каналам связи. Данный список будет передан в Минкомсвязи. Подрядчика по данному проекту определит правительство - проведение конкурсных процедур не предполагается.

На соответствующие цели федеральный бюджет потратит в 2019 г. 156 млн руб., в 2020 г. - 312 млн руб., в 2021 г. - 468 млн руб. То есть подключение военных комиссаров к интернету обойдется федеральному бюджету в 936 млн руб.

10,5 млрд руб. на подключение к интернету органов госвласти

Сохраняется мероприятие, связанное с подключением к интернету органов государственной власти и местного самоуправления. На эти цели федеральный бюджет выделит 10,425 млрд руб., эта сумма примерно в равных пропорциях будет разделена между 2020 г. и 2021 г.

Проектом будет заниматься Минкомсвязи вместе с Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Подрядчика по данному проекту выберут на конкурсе или путем принятия постановления правительства. В то же время услуги передачи данных для федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов в качестве единого исполнителя будет предоставлять «Ростелеком», который является оператором Единой сети передачи данных.

730 млн руб. на контроль качества услуг связи для социально значимых объектов

Еще одно новое мероприятие состоит в создании системы контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов. С этой целью сначала будут разработаны перечни параметров и показателей качества и норм услуг, методическое обеспечения и программного-аппаратного комплекса контроля предоставления услуг связи для такого рода объектов.

Затем будут разработаны средства тестирования и отлажены модули программно-аппаратного комплекса предоставления услуг связи для такого рода объектов.

В 2020 г. будут созданы опытные зоны контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов. До конца 2021 г. система контроля качества предоставления услуг связи заработает на всей территории страны.

На оснащение социально значимых объектов программно-аппаратными комплексами контроля предоставления услуг связи федеральный бюджет выделит в 2019 г. 390 млн руб., в 2020 г. и в 2021 г. - по 170 млн руб. То есть всего на эти цели потребуются бюджетные средства на сумму 730 млн руб. Проект будут курировать Минкомсвязи и Россвязь, подрядчика выберут на конкурсе.

Бенефис «Ростелекома»

Таким образом, всего в 2019-2021 гг. федеральный бюджет потратит 12,39 млрд руб. на подключение к интернету пожарных частях, полицейских участках и подразделениях Росгвардии в малонаселенных пунктах страны, а также о военных комиссариатах по всей территории страны.

С учетом ранее заложенных в программу «Цифровая экономика» планов по подключению к интернету органов государственной власти и местного самоуправления расходы федерального бюджета составят 22,8 млрд руб. А с учетом системы контроля качества услуг для социально значимых объектов - 23,5 млрд руб.

Основным кандидатом на получение соответствующих контрактов является «Ростелеком».

В 2017 г. при разработке проекта плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура», предполагалось, что для оказания услуг ШПД для федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также для медицинских и образовательных организаций будет выбран единый исполнитель. Наибольшие шансы стать таковым были у «Ростелекома».

Но из протестов других участников рынка и Федеральной антимонопольной службы данные нормы были исключены. Тем не менее «Ростелеком» и так стал единым исполнителем услуг фиксированной связи для ряда федеральных органов исполнительной власти и реализует проект подключения к интернету медицинских организаций. Сейчас в «Ростелекоме» ограничились комментарием, что подрядчиков по вышеуказанным проектам определят в ходе установленных процедур.

Новая LTE-сеть поможет социально значимым объектам подключиться к интернету

Для решения задачи обеспечения доступа в интернет социально значимых объектов государство поддержит строительство федеральной LTE-сети в диапазоне 450 МГц, говорил ранее замминистра связи Олег Иванов. Сейчас в большинстве регионов частоты в диапазоне 450 МГц принадлежат сотовому оператору Tele2, совладельцем которого является «Ростелеком». В ряде регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, такие сети уже запущены.

В проекте строительства федеральной сети LTE-450, помимо Tele2, поучаствуют «Ростелеком» (обеспечит оптоволоконные линии связи) и госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, обеспечит мачты для размещения базовых станций).

В то же время сеть LTE-450 будет лишь одним из способов подключения социально значимых объектов к интернету, пояснил CNews собеседник, участвующий в реализации мероприятий программы «Цифровая экономика». Такой способ подключения будет удобен в сельской местности. В городах же у многих из обозначенных обозначенных объектов есть возможность подключиться по опто-волоконным линиям. В наиболее же труднодоступных местах подключение будет осуществляться по спутнику.